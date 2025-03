Borse di studio INPS: guida a requisiti, scadenze e modalità di domanda

Borse studio INPS 2025: beneficiari e requisiti

Il bando per le borse studio INPS per l’anno 2025 offre un’importante opportunità di sostegno economico a una specifica categoria di studenti universitari. Possono accedere a questi contributi i figli o orfani di dipendenti pubblici che versano i propri contributi alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché i figli o orfani di pensionati della Gesione Dipendenti Pubblici. Inoltre, gli studenti con un genitore iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale e quelli legati a lavoratori affiliati al Fondo Ipost sono anch’essi inclusi tra i beneficiari. Grazie a questa selezione mirata, l’INPS si propone di supportare principalmente le famiglie impegnate nel settore pubblico, alleviando così il peso delle spese universitarie.

Requisiti di partecipazione al bando

Per poter accedere alle borse di studio INPS per il 2025, gli studenti devono soddisfare una serie di requisiti distinti e rigorosi, progettati per garantire che il supporto sia attribuito a coloro che mostrano impegno e merito nel percorso accademico. In primo luogo, è necessario avere un’età massima di 32 anni al momento della scadenza per la presentazione della domanda. Inoltre, gli aspiranti beneficiari non devono aver già ricevuto altre borse di studio per lo stesso anno accademico, a meno che tali contributi non superino il 50% della borsa INPS in questione.

È fondamentale che i richiedenti non siano già destinatari del programma “Collegi Universitari” durante il periodo di riferimento. Un altro criterium essenziale è la regolarità negli studi; ciò richiede il superamento di tutti gli esami previsti nel piano accademico del richiedente, con un’ulteriore condizione di mantenere una media ponderata di almeno 24/30. I candidati che risultano fuori corso o che hanno ripetuto anni accademici non sono idonei per il beneficio, in quanto il bando intende premiare la continuità e la serietà nello studio.

Importo e modalità di assegnazione

Ciascuna borsa di studio fornita dall’INPS per l’anno accademico 2025 ha un valore di 2.000 euro. Questo importo verrà stanziato in base sia ai requisiti accademici degli studenti che alla situazione economica delle loro famiglie, che sarà analizzata mediante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Per determinare la posizione in graduatoria, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’anno 2025, che fornisce una valutazione accurata del reddito familiare e consente di attribuire punteggi diversi a seconda della fascia di reddito di appartenenza.

Il processo di assegnazione delle borse di studio prevede quindi una duplice valutazione: da un lato, verranno considerati i risultati accademici dei richiedenti, dall’altro, la situazione economica della famiglia. Questo approccio mira a garantire che il sostegno economico giunga a quegli studenti che, oltre a dimostrare merito, si trovano anche in una condizione economica meno favorevole. Tale congiunzione di criteri non solo promuove l’accesso all’istruzione superiore, ma favorisce anche il mantenimento di standard elevati tra gli studenti beneficiari.