Abitazione principale e bonus ristrutturazione: attenzione ai redditi diversi nel calcolo

Bonus ristrutturazione: novità e riduzioni dal 2025

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, il bonus ristrutturazione ha subito significative modifiche che si riflettono obbligatoriamente sulle detrazioni fiscali applicabili alle spese di ristrutturazione edilizie. A partire dal 1° gennaio 2025, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%, rispetto alla precedente misura più elevata. Per il solo anno 2025, i contribuenti che intervengono sulla loro abitazione principale potranno beneficiare di un’agevolazione del 50%, fino a un massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Per gli anni successivi, 2026 e 2027, la percentuale scenderà ulteriormente al 30%, con la detrazione al 36% specificatamente per le abitazioni principali. Questa regolamentazione è un cambiamento rilevante che deve essere preso in considerazione da chi intende intraprendere lavori di ristrutturazione nelle proprie unità immobiliari, in quanto impatta direttamente sulla pianificazione finanziaria e sulle aspettative fiscali degli interessati.

Abitazione principale e uso promiscuo: cosa cambia

The changes introduced dalla Legge di Bilancio 2025 non si limitano alla riduzione delle detrazioni fiscali, ma toccano anche la classificazione degli immobili in uso promiscuo. In questa situazione, la normativa stabilisce che, nel caso in cui un’abitazione principale sia utilizzata non solo come residenza, ma anche per l’esercizio di un’attività professionale o commerciale, il bonus ristrutturazione subisce una significativa riduzione. Secondo l’art. 16-bis, comma 5, del TUIR, in queste ipotesi la detrazione ammissibile scende al 50%. Ciò significa che se un contribuente sostiene spese di ristrutturazione pari a 50.000 euro, potrà detrarre solo 25.000 euro, il che rappresenta un onere non indifferente per i professionisti e i titolari di piccole imprese.

È importante chiarire che questa limitazione non si applica esclusivamente alle attività commerciali registrate, ma può estendersi anche a coloro che effettuano prestazioni occasionali e percepiscono redditi diversi. In caso di utilizzo dell’immobile per lavori autonomi sporadici, vi è un margine di considerazione sui redditi generati, che diventa cruciale per valutare se l’immobile debba o meno essere considerato ad uso promiscuo. Pertanto, l’identificazione corretta della tipologia di utilizzo è fondamentale per evitare problematiche in sede di dichiarazione dei redditi e possibili contestazioni da parte del Fisco.

Impatto dei redditi diversi sul bonus ristrutturazione

La questione dei redditi diversi e il loro effetto sul bonus ristrutturazione è di fondamentale importanza per i contribuenti che utilizzano la propria abitazione principale per attività professionali occasionali. Sebbene la normativa fiscale indichi chiaramente che la detrazione per lavori di ristrutturazione in immobili adibiti ad uso promiscuo è ridotta al 50%, le implicazioni derivanti dai redditi generati da prestazioni occasionali richiedono un’analisi più approfondita. Secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate nella circolare n°17/E del 2012, i redditi percepiti da tali attività non rientrano nella categoria dei redditi di impresa o di lavoro autonomo, ma vengono catalogati come redditi diversi.

Di conseguenza, se un professionista come un giornalista freelance utilizza una parte della propria residenza per svolgere un’attività generante redditi da cessione di diritti d’autore, si pone la questione se tale immobile possa essere effettivamente considerato di uso promiscuo. In base a quanto emerso, l’immobile non sembra rientrare nella definizione di uso promiscuo, poiché i redditi in questione non sono prodotti da un’attività imprenditoriale strutturata.

Per fare chiarezza su questo tema, è stata presentata un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, chiedendo ufficialmente se il reddito derivante da cessione di diritti d’autore possa influenzare l’accesso al bonus ristrutturazione per l’immobile utilizzato in tal senso. Questo chiarimento è atteso con grande interesse, poiché tocca un tema di rilevanza per molti contribuenti che potrebbero trovarsi nella medesima situazione. La risposta dell’Agenzia potrebbe fornire indicazioni preziose per la gestione fiscale delle abitazioni ad uso promiscuo e chiarire definitivamente il confine tra redditi diversi e redditi da attività d’impresa.