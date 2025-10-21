Bonus elettrodomestici 2024 nell’app IO guida completa e aggiornamenti ufficiali

Cosa offre il Bonus elettrodomestici

Bonus elettrodomestici rappresenta un incentivo mirato all’acquisto di apparecchiature domestiche ad alta efficienza energetica, promosso per favorire il rinnovo del parco elettrodomestico nazionale e stimolare consumi sostenibili. Questo contributo, disponibile sotto forma di sconto in fattura, è pensato per agevolare l’acquisto di prodotti tecnologici che rispettano stringenti criteri ambientali e di rottamazione, garantendo così un duplice vantaggio: economico per i cittadini e ambientale per il Paese.

Il Bonus consente di ottenere uno sconto pari al 30% del prezzo di acquisto degli elettrodomestici idonei, con un limite massimo fissato a 100 euro per nucleo familiare. Tale limite si estende a 200 euro qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risulti inferiore a 25.000 euro, definendo così una misura progressiva in favore delle famiglie con minor capacità economica.

I prodotti beneficiari comprendono lavatrici, lavasciuga, forni, cappe, piani cottura, asciugabiancheria, frigoriferi e congelatori, sempre di classe energetica elevata e prodotti all’interno dell’Unione Europea. La concessione del bonus è vincolata alla rottamazione di un elettrodomestico della medesima categoria ma con classe energetica inferiore, al fine di incentivare un ricambio effettivo verso apparecchi più efficienti e meno impattanti dal punto di vista ambientale.

Come richiedere il voucher tramite app IO

La fruizione del Bonus elettrodomestici avviene esclusivamente attraverso la piattaforma digitale dell’app IO, che rappresenta il canale ufficiale per la richiesta e la gestione del voucher. Per accedere al servizio è indispensabile l’autenticazione tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), strumenti ormai standard per garantire sicurezza e identificazione certa dell’utente. La procedura è strutturata in modo semplice e guidato, per accompagnare l’utente nella compilazione delle informazioni necessarie.

Dopo l’accesso, l’utente dovrà selezionare il prodotto desiderato da un elenco di elettrodomestici già approvati e registrati dalle case produttrici. Questa fase è cruciale, poiché il bonus è utilizzabile solo su apparecchi inseriti ufficialmente nell’elenco e conformi ai requisiti di produzione UE e classe energetica. Una volta confermato il prodotto, l’app genera un voucher elettronico, da utilizzare entro i termini indicati per ottenere lo sconto in fattura presso i punti vendita convenzionati.

Per coloro che non preferiscono l’app IO, sarà probabilmente disponibile un portale dedicato (bonuselettrodomestici.it), tuttora in attivazione, quale canale alternativo per la richiesta del contributo. Tuttavia, è auspicabile utilizzare l’app IO per la semplicità d’uso e l’integrazione diretta con l’identità digitale dell’utente, riducendo tempi e potenziali errori nella gestione della domanda.

Risorse disponibili e modalità di assegnazione

Le risorse stanziate per il Bonus elettrodomestici ammontano complessivamente a 48,1 milioni di euro, una cifra limitata che incide significativamente sulle modalità di assegnazione dei contributi. La distribuzione sarà effettuata secondo il principio del “primo arrivato, primo servito” e fino all’esaurimento del plafond disponibile, configurando una forma di Click Day digitale. Questo meccanismo impone agli utenti di agire con tempestività per assicurarsi l’accesso al beneficio, pena l’inserimento in una lista di attesa subordinata a eventuali rinunce o a difficoltà nella gestione delle pratiche idonee.

È fondamentale sottolineare che il Bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o incentivi dedicati al medesimo acquisto, tra cui il Bonus mobili o le detrazioni fiscali legate a interventi di ristrutturazione edilizia al 50%. Ciò garantisce una gestione compatta delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di contributi. L’utente dovrà quindi valutare attentamente la scelta dell’incentivo più vantaggioso in base alla propria situazione personale e fiscale.

La struttura di assegnazione, dunque, privilegia la celerità e la correttezza nella presentazione della domanda tramite l’app IO, indicata come canale principale e più efficiente. I tempi per la richiesta saranno notificati prossimamente, ma già si consiglia di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali per non perdere le finestre di accesso al bonus.