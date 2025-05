Bonus casa 2025 aggiornamenti e novità portale ENEA non accessibile temporaneamente

Stato attuale e criticità del portale ENEA

Il portale ENEA , strumento imprescindibile per l’invio delle comunicazioni tecniche relative alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni e l’efficienza energetica, si trova attualmente in una fase di sospensione operativa. A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, l’ente ha bloccato temporaneamente alcune funzionalità del portale bonusfiscali.enea.it in attesa di integrare e adeguare la piattaforma alle nuove disposizioni normative.



La necessità di aggiornamento è motivata dal cambiamento delle aliquote applicabili ai bonus casa e dalla nuova struttura normativa che uniforma le detrazioni a due sole fasce (36% e 50%), con differenze legate all’abitazione principale o secondaria. Questo comporta una revisione profonda delle modalità di invio delle pratiche tecniche, che richiede prima di tutto un intervento di aggiornamento sui contenuti informativi, sulle FAQ e sui moduli digitali presenti sul portale.

L’ultimo comunicato ufficiale è datato 5 marzo, giorno in cui ENEA ha notificato una richiesta formale di chiarimenti agli organi competenti, situazione che si riflette nel silenzio informativo della sezione “In evidenza” del sito. La mancanza di nuovi aggiornamenti lascia quindi gli utenti in attesa di un tempestivo ripristino dell’operatività completa del portale. Questo stallo pone in evidenza criticità rilevanti per i contribuenti e i professionisti impegnati nella gestione degli incentivi fiscali, che durante questo periodo non possono procedere con la trasmissione delle pratiche relative agli interventi edilizi iniziati o terminati nel 2025 o con spese sostenute in tale anno.

Modalità di trasmissione per lavori conclusi nel 2024

Per gli interventi edilizi conclusi interamente entro il 31 dicembre 2024, la trasmissione delle pratiche al portale ENEA prosegue senza interruzioni. Ciò significa che, a prescindere dal prossimo adeguamento normativo, resta valido il termine dei 90 giorni dalla data di fine lavori per l’invio delle schede tecniche e della documentazione richiesta. I contribuenti interessati hanno quindi la possibilità di completare regolarmente la procedura e beneficiare delle detrazioni previste nella dichiarazione dei redditi 2025.

In particolare, il portale bonusfiscali.enea.it consente di caricare le asseverazioni e le schede descrittive per ecobonus, superbonus, e bonus ristrutturazione riferiti a spese integralmente saldate entro il 2024. La trasmissione tempestiva di questi dati è fondamentale per assicurare la piena validità fiscale delle agevolazioni, evitando eventuali contestazioni in fase di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Viene altresì confermato che, per tali lavorazioni, non è prevista alcuna sospensione temporale né proroga nella scadenza per l’invio, quindi l’osservanza dei termini rimane inalterata. Questo approccio garantisce una continuità operativa per i professionisti e contribuenti che nel 2024 hanno completato i loro interventi edilizi, fornendo chiarezza e certezza nell’adempimento degli obblighi documentali richiesti dalla normativa vigente.

Procedure e tempistiche per interventi tra 2024 e 2025

Per gli interventi edilizi caratterizzati da una suddivisione temporale tra il 2024 e il 2025, la situazione è decisamente più complessa a causa dell’attuale indisponibilità del portale ENEA. In caso di lavori terminati entro il 31 dicembre 2024, ma con pagamenti o saldo delle spese effettuati nel 2025, non è possibile procedere immediatamente all’invio della documentazione tecnica. L’ente ha infatti chiarito che la trasmissione delle pratiche dovrà essere sospesa fino al completo adeguamento del sistema in relazione alle nuove disposizioni normative e al ripristino degli accessi.

Il termine ordinario di 90 giorni per l’invio delle schede al portale ENEA viene così sospeso dal 1° gennaio 2025 fino a quando non sarà nuovamente disponibile la piattaforma aggiornata. Ciò implica che la finestra utile per il deposito della documentazione tecnica riprenderà a decorrere esclusivamente dal momento della riattivazione ufficiale, senza sanzioni o decadenze per i contribuenti. Tale misura garantisce un adeguato margine operativo evitando penalizzazioni ingiustificate per chi si trova in questa situazione temporanea.

Nel frattempo, è imprescindibile mantenere una accurata conservazione di tutta la documentazione comprovante i lavori eseguiti e le relative spese, come fatture, ricevute bancarie e permessi amministrativi, in modo da poter esibire tutta la documentazione richiesta alla riapertura del portale. I consulenti fiscali e i professionisti del settore raccomandano di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali di ENEA per intercettare tempestivamente la riattivazione del sistema e poter completare l’invio entro i termini aggiornati.