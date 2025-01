Bluesky: Scopri tutto ciò che devi sapere sulla rivoluzionaria alternativa a X e il suo impatto sociale

Cosa è Bluesky?

Bluesky rappresenta un’app sociale decentralizzata, concepita da Jack Dorsey, ex CEO di Twitter, e sviluppata in parallelo alla piattaforma del colosso dei social media. Questa rete offre un’interfaccia utente simile a quella di Twitter, integrando la scelta algoritmica, un design federato e una moderazione specifica per la comunità.

Il cuore tecnologico di Bluesky è l’AT Protocol, un framework open-source sviluppato internamente, che assicura trasparenza su come l’app è costruita e quali sviluppi sono in corso. Dorsey ha presentato il progetto Bluesky nel 2019, con l’intenzione che Twitter adottasse uno standard decentralizzato. Tuttavia, con l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, Bluesky è diventato completamente indipendente.

Con un cambio significativo di governance, a maggio 2024, Dorsey ha lasciato il consiglio di amministrazione, e la compagnia è diventata una corporazione a beneficio pubblico, guidata dall’CEO Jay Graber.

Come utilizzare Bluesky?

Dopo la registrazione, gli utenti possono creare un’identità unica con un’@username.bsky.social e un nome visualizzato in grassetto. È anche possibile personalizzare il proprio username usando un dominio di proprietà, come nell’esempio di @amanda.omg.lol. L’applicazione si presenta come una versione semplificata di Twitter, consentendo la creazione di post fino a 256 caratteri, corredati da immagini. Questi post possono ricevere risposte, essere condivisi o segnalati tramite un menu dedicato.

Gli utenti possono seguire altre persone e visualizzare i loro aggiornamenti nella timeline principale. La prima versione del feed “Cosa c’è di nuovo” è stata sostituita da un feed “Scopri”, che offre contenuti personalizzati piuttosto che solo post di tendenza. Per facilitare i nuovi utenti, Bluesky ha introdotto una funzione “Starter Pack”, che raccomanda profili e flussi interessanti da seguire fin da subito.

Nei profili, gli utenti possono trovare caratteristiche familiari, come foto del profilo, biografie e metriche di interazione. La scheda “Scopri” presente nella navigazione suggerisce nuovi profili da seguire e mostra gli aggiornamenti recenti della rete. Per approfondire l’uso dell’app, è disponibile una guida utile.

Chi è su Bluesky?

Entro luglio 2023, quando è stato lanciato Instagram Threads, Bluesky aveva già superato un milione di download su iOS e Android. La piattaforma ha attratto nomi noti come Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, Mark Cuban, Quinta Brunson, e celebrità come Weird Al Yankovic e Guillermo del Toro. Anche figure politiche, tra cui il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, hanno trovato un rifugio su Bluesky.

La presenza di importanti organi di stampa come Bloomberg, The Washington Post e TechCrunch solidifica ulteriormente il profilo della piattaforma. Dal mese di agosto 2024, i capi di stato possono registrarsi e partecipare attivamente alla comunità, ampliando ulteriormente il suo raggio di azione e influenza.