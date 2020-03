Rilasciate le nuove linee guida per Blockchain iGaming in Giappone

Il gioco d’azzardo in Giappone è ancora una cosa difficile da realizzare. I resort integrati sembrano essere a distanza di anni e imparare a giocare a pachinko non è per tutti. Molti piccoli operatori di tempo si sono rivolti alla tecnologia blockchain per offrire nuovi modi di giocare d’azzardo, ma ciò non offre scampo alla legge.

Per aiutare quegli operatori a rispettare le leggi locali giapponesi, la Blockchain Contents Association (BCA) ha pubblicato linee guida per aiutarli a tenere le mani pulite. L’organizzazione di autoregolamentazione giapponese, istituita per la prima volta nel febbraio 2020, spera di proteggere i clienti promuovendo il gioco di blockchain rispettoso della legge.

Queste linee guida, se seguite diligentemente, possono aiutare i siti di gioco d’azzardo blockchain a seguire la Legge per prevenire benefici extra o imprevisti e rappresentazioni fuorvianti ingiustificabili, la legge sui servizi di pagamento e la legge sugli strumenti finanziari e gli scambi.

Una linea guida è quella di evitare la meccanica gacha. Popolare nei giochi per cellulari, e in particolare in Giappone, il BCA sconsiglia di utilizzare token non fungibili che possono essere ottenuti solo spendendo denaro nel mondo reale. È probabile che quel tipo di esca si cambi illegalmente nei tribunali giapponesi.

Hironao Kunimitsu, presidente del BCA, ha osservato che l’obiettivo principale della sua organizzazione è mantenere l’industria della blockchain giapponese in linea con la legge. “Attraverso le nuove linee guida, miriamo ad aiutare i nostri utenti a utilizzare i contenuti in tutta tranquillità e a contribuire al sano sviluppo del settore dei contenuti blockchain in Giappone”, ha affermato.

Il BCA è già composto da 10 membri e probabilmente ne aggiungerà altri. Attualmente è composto da aziende come Hakuhodo, inserzionisti, società di pubbliche relazioni, Startbahn, lo sviluppatore di My Crypto Heroes double jump.tokyo e la società di Kunimitsu, Gumi.

Mentre queste utili linee guida potrebbero impedire ad alcuni operatori di gioco d’azzardo blockchain di violare la legge, aiuteranno anche a proteggere il futuro del gioco d’azzardo in Giappone a lungo termine.

Mentre gli operatori di casinò iniziano a investire miliardi per sviluppare resort e casinò integrati, l’ultima cosa di cui hanno bisogno sono dozzine di siti blockchain che utilizzano, meccanismi illegali, afferrare titoli e mettere in dubbio il futuro del settore.

Mantenendo tutto all’interno della legge, alla fine tutti usciranno molto meglio.