L’antidoto del Coronavirus Covid-19 sarà trovato grazie all’utilizzo delle Mining Farm di criptovalute?

La creazione e il mantenimento di bitcoin e altre importanti criptovalute richiede un’enorme quantità di potenza di calcolo , qualcosa che è stata una critica comune ai bitcoin negli ultimi anni.

Questi computer, usati principalmente per risolvere le complesse domande matematiche che sbloccano nuovi token bitcoin , utilizzano una quantità sbalorditiva di energia, con alcune stime che pongono requisiti pari a quelli di un paese di medie dimensioni.

Ora, nel mezzo della crisi del coronavirus che sta investendo il mondo , migliaia di questi computer che stavano estraendo e mantenendo bitcoin e criptovalute hanno trasformato il loro notevole potere nell’aiutare ad affrontare il coronavirus.

Le farm di mining di bitcoin e criptovaluta possono ospitare molte migliaia di CPU che lavorano tutte per risolvere le … [+] equazioni matematiche necessarie per sbloccare nuovi bitcoin – e ora alcuni stanno aiutando con la ricerca sul coronavirus.

All’inizio di questo mese, il più grande creatore statunitense di token ethereum, CoreWeave, ha dichiarato di aver reindirizzato la potenza di elaborazione di circa 6.000 chip di criptovaluta specializzati, che avevano guadagnato circa $ 3,600 al giorno, verso la ricerca sul coronavirus.

Questa settimana, la società di sviluppo blockchain Bitfury ha affermato di aver messo parte della potenza di calcolo che aveva usato per l’elaborazione delle transazioni in valuta digitale per aiutare a combattere la pandemia di coronavirus.

Altrove, i golem della rete informatica decentralizzata e i tezos della piattaforma blockchain hanno donato parte delle loro risorse alla ricerca sul coronavirus.

Le società di bitcoin e criptovaluta hanno aderito al progetto Folding at Home della Washington University, creato da un consorzio di laboratori di ricerca scientifica in Nord America, Europa e Asia per formare un supercomputer distribuito per la ricerca sulle malattie e lo sviluppo farmaceutico.

“Per aiutare a combattere il coronavirus, vogliamo capire come funzionano queste proteine virali e come possiamo progettare terapie per fermarle”, ha spiegato il progetto Folding at Home.

“La nostra specialità è l’uso di simulazioni al computer per comprendere le parti mobili delle proteine. Osservare come gli atomi in una proteina si muovono l’uno rispetto all’altro è importante perché cattura informazioni preziose che sono inaccessibili con qualsiasi altro mezzo.”

Il progetto Folding at Home ha recentemente simulato una proteina del virus Ebola e afferma di aver aiutato gli scienziati a sviluppare farmaci efficaci.

I risultati dei calcoli di Folding at Home sono disponibili pubblicamente, consentendo a qualsiasi organizzazione che lavora su un vaccino, un trattamento o altre ricerche di utilizzarlo nel proprio lavoro gratuitamente.

Il prezzo del bitcoin è stato duramente colpito dal crollo del mercato indotto dal coronavirus il mese scorso.

Bitfury, con sede nei Paesi Bassi, ha affermato che alcuni dei suoi potenti nodi di elaborazione abilitati per GPU eseguono calcoli COVID-19 dal 20 marzo.

“Ad oggi questi nodi hanno completato oltre 1.300 calcoli per il tentativo di Folding at Home di analizzare il nuovo coronavirus (COVID-19), e la società prevede di aumentare significativamente il suo contributo nel tempo”, ha dichiarato Bitfury in una nota.

“Il nostro contributo di potenza di calcolo altamente efficiente impallidisce accanto all’altruismo e al sacrificio dei nostri operatori sanitari e del personale essenziale in prima linea in questo virus, ma sono fiducioso che questo progetto di Folding at Home, insieme al lavoro di molti ricercatori e medici , migliorerà significativamente la nostra comprensione e il trattamento di questa malattia “, ha dichiarato Valery Vavilov, amministratore delegato di Bitfury.

Il numero di casi confermati di coronavirus in tutto il mondo è esploso nelle ultime settimane, colpendo 860.000 e causando circa 42.000 decessi, secondo i dati compilati dalla Johns Hopkins University.

Nel frattempo, un rapporto delle Nazioni Unite stima che circa 25 milioni di posti di lavoro potrebbero essere persi in tutto il mondo a causa dello scoppio del coronavirus e della chiusura globale messa in atto per arginare la sua diffusione.