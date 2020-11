White Page Gallery/s irrompe nello spazio reale con la sua collezione di Opere con Token NFT

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

White Page Gallery/s partecipa alla programmazione di LINEA Festival con WhitePageGallery.Network/RuvoDiPuglia, un progetto espositivo ideato da Apulia Center for Art and Technology e Dom Barra per riportare la cultura e l’arte al centro della vita di un paese

WHITEPAGEGALLERY.NETWORK/RUVODIPUGLIA

Mostra collettiva

03 ottobre 20 – 31 ottobre 20

Ruvo di Puglia (BA)

Opening sabato 03 ottobre 2020 alle ore 18.00

www.whitepagegallery.network

White Page Gallery/s irrompe nello spazio reale e sbarca a Ruvo di Puglia, con un inedito progetto corale che fa della partecipazione e della condivisione vere e proprie forme d’arte. Inserendosi nella ricca programmazione di LINEA Festival, White Page Gallery/smira a dialogare con un contesto cittadino legato alle tradizioni integrandovi un modello di network e community nato nel web.

Al centro della serie di interventi artistici che creano WhitePageGallery.Network/RuvoDiPuglia si annida l’idea di nutrimento, inteso come atto proprio dell’essere umano che si articola in una doppia interpretazione.

Da un lato introduce l’idea di cultura come nutrimento spirituale, carburante di un’operazione sociale che attraversa la nervatura urbana rivitalizzandone le aree dismesse. Dall’altro sfiora il concetto di nutrimento fisico come momento di condivisione e scambio reciproco a partire dall’alimento fondamentale che accomuna culture, tradizioni e sentimenti religiosi differenti: il pane.

Sedici collaborazioni internazionali che riflettono su un tema comune, in un’azione concertata che coinvolge undici spazi differenti della città di Ruvo di Puglia. Dal Panificio Cascione al Karibu Bar, dal Centro Cose Store all’Antica Salumeria Tedone, da Abitex a Fico Bistrot, WhitePageGallery.Network/RuvoDiPuglia fa della cultura un benessere essenziale per la collettività attraverso l’attivazione di un dialogo che parla la lingua delle arti e della tecnologia.

In quest’ottica si inseriscono Altered_Data e Blank Space Station, che si fanno voci di una narrazione fatta di crypto art, glitch e pixel, mentre detOune si confronta con il tema della non-comunicazione tra uomo e macchina in un intervento che lascia campo aperto a chiunque voglia partecipare. Morphrame con l’esposizione collettiva Waves sceglie di ripercorrere i principali protagonisti del proprio spazio virtuale dall’apertura a marzo 2020 a oggi, mentre Noemata nel suo progetto Hanging Gardens riprende il tema della bellezza come estetica della sospensione e WindoWs promuove uno stile che celebra l’errore, il rumore e l’inaspettato.

Se Unbleached_WPG, coordinata dall’artista Zsolt Mesterhazy, propone un’interazione di codici, testi, immagini, video e suoni, White Empathy Box con Year Zero ripercorre le fasi salienti dell’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19 e disegna nuove prospettive per un mondo inevitabilmente trasformato.

Una costellazione di progetti artistici che, come i neuroni di un unico organismo vivente, pulsano nel cuore di Ruvo di Puglia e portano il pane sulle sue tavole. Un pane metaforico, che passa attraverso la cultura generando nuovi portali di collegamento verso la dimensione digitale di WhitePage Gallery/s, ma anche un pane reale – impastato, cotto e offerto ai cittadini come forma d’arte aperta a tutti in grado di nutrire un nuovo tipo di confronto culturale.

White Page Gallery/s è un network artistico decentralizzato e distribuito nato a giugno 2019: si tratta di una rete online per la condivisione artistica composta da artisti, curatori, accademie, festival e operatori culturali che ospitano indipendentemente sul proprio sito web senza scopo di lucro progetti di altri creativi.

L’esperimento è fondato su una nuova forma di pratica e cultura curatoriale in cui la fruizione dell’arte è re-immaginata grazie ad Internet e alle pagine web, e soprattutto all’attiva collaborazione dei partecipanti. White Page Gallery/s ha come presupposto il valore sociale della curatela artistica: quest’ultima, nel network WPG/s, è basata su valori quali la solidarietà, l’ospitalità, l’inclusione, l’altruismo e il supporto reciproco.

Le White Page Gallery/s partecipanti. Anonymous waves WPG, Blank Space Station WPG, De0une’s WPG, Do Something Now WPG, Morphrame WPG, Patrick Lichty WPG, Gallery That Does Not Exist WPG, Inanimanti’s WPG, Kard’s WPG, Noemata’s WPG, Systaime’s WPG, Unbleached WPG, White Empathy Box WPG, WindoWs WPG, Altered_Data WPG, FuoriVisioni WPG.

Le location di Ruvo di Puglia. 1L 84R84 – Il BarBa, Assenzio Boutique Ruvo, Karibu Bar, Abitex, Antica Salumeria Tedone, Cento Cose Store, Panificio Cascione, Karisma Pelletteria, PAPARELLARETRO, Nascere In Boutique, Interior Tedone, Raggi d’Oriente, Photographica, Cafè Cafe, Fico Bistrot.

