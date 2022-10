Nuovo drop NFT di Prada che lancia la sua quinta collezione Timecapsule

Con una data di uscita prevista per il 6 ottobre 2022, Prada svelerà il suo ultimo lancio mensile Timecapsule Collection, accompagnato da un NFT in regalo

Timecapsule di ottobre continua a trarre ispirazione dalla leggendaria storia di Prada, impiegando tessuti riciclati di lusso dall’iconico archivio del marchio

La community è al centro dell’iniziativa Timecapsule di Prada: un membro dell’esclusiva community Crypted NFT di Prada ha avuto l’opportunità di partecipare a un’esperienza unica con Prada presentando la sua collezione Primavera/Estate 2023 alla settimana della moda di Milano. Questo mese, i possessori di Timecapsule NFT, su RSVP su Discord, avranno la possibilità di partecipare al “Prada Extends” a Miami, una celebrazione della cultura, della musica e delle principali figure e comunità creative di tutto il mondo curata dal musicista elettronico e collaboratore di Prada Richie Hawtin alias Plastikman.

Prada annuncia l’uscita della sua quinta collezione Timecapsule NFT, che è collegata sia a un prodotto fisico neutrale rispetto al genere che a una NFT di talento. Questo calo segue quattro cali di successo di Timecapsule NFT, che portano tutti a vendite immediate.

Un elemento chiave del design di questa ultima maglia Timecapsule è il tessuto riciclato degli archivi Prada da cui è composta. Questi iconici materiali stampati hanno una nuova vita in questa camicia dal design unico, in linea con la strategia di sostenibilità del marchio che pone l’accento sulla circolarità.

Questa maglia, che è la #34 nella collezione Timecapsule, è decorata con il mese di calendario di “Ottobre”. Presenta stampe beach su raso double tec, abbinate a tessuti in pura seta a motivi floreali degli archivi della collezione Prada Primavera/Estate 2003. Presenta inoltre una fantasia di impunture a contrasto, ispirata ai capi della sfilata Prada Primavera/Estate 2015; così come il fondo manica e il fondo manica a taglio vivo, che riecheggiano gli accenti dei capi presentati alla sfilata Prada Primavera/Estate 2010.

The Timecapsule è un evento mensile online: per 24 ore, il primo giovedì di ogni mese, un articolo esclusivo viene messo a disposizione su prada.com in quantità limitatissime, in mercati selezionati. Ogni articolo Timecapsule in edizione limitata è dotato di un proprio numero di serie univoco. Al momento della consegna, i clienti possono riscattare la loro NFT. L’NFT conterrà i dettagli del drop, nonché il numero di serie dell’articolo fisico corrispondente, creando una relazione diretta tra il digitale e il fisico. In questo modo, i clienti Prada hanno la certezza che la scarsità dei loro NFT corrisponde all’esclusività del loro acquisto di Timecapsule.

I proprietari di Timecapsule Collection NFT fanno parte di un gruppo esclusivo, idoneo a partecipare ad attività ed esperienze uniche.

A settembre è stato ospitato a Milano un Prada Timecapsule NFT Holder per un’esperienza esclusiva Prada composta da un invito alla sfilata Prada Primavera/Estate 2023, un look Prada selezionato in uno dei negozi Prada di Milano, un tour privato della Fondazione Prada, come oltre a ristoranti stellati Michelin e un hotel a cinque stelle per il viaggio. Alla fine di questo mese, i titolari di Timecapsule NFT avranno la possibilità di partecipare a “Prada Extends” a Miami – una celebrazione della cultura, della musica e delle principali figure e comunità creative di tutto il mondo, curata dal musicista elettronico e collaboratore di Prada Richie Hawtin alias Plastikman – sul loro RSVP su Discord.

PARTICOLARI: