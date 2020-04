Nasce la task force della commissione europea INATBA per affrontare le sfide della pandemia COVID-19

La Blockchain Initiative della Commissione europea lancia una task force per affrontare le sfide causate da Pandemic COVID-19

L’International Association for Trusted Blockchain Applications ( INATBA ) ha lanciato un’iniziativa globale per identificare soluzioni blockchain che affrontano le sfide causate dalla pandemia di coronavirus.

Lanciato ufficialmente nell’aprile 2019, INATBA è un’iniziativa del partenariato europeo Blockchain dell’UE, frutto della stretta collaborazione di 26 paesi dell’UE. L’iniziativa riunisce i principali attori del settore, start-up e PMI, responsabili politici, organizzazioni internazionali, regolatori, società civile e organismi di definizione degli standard per supportare la blockchain e la tecnologia Distributed Ledger (DLT) nel diventare integrati e ampliati in più settori.

In un comunicato stampa, INATBA ha dichiarato di aver collaborato con la Commissione europea e l’University College di Londra (UCL) per lanciare la “Task Force COVID”, che riunirà i principali attori dell’ecosistema blockchain globale per attivare soluzioni blockchain che potrebbero risolvere alcuni dei le sfide indirette della pandemia.

La Task Force analizzerà, ordinerà, impacchetterà e presenterà soluzioni a governi e organizzazioni per fornire rapidamente valore reale.

Secondo INATBA, la Task Force svilupperà un motore di intelligence di settore che mostrerebbe lo stato di prontezza di ogni potenziale soluzione.

Il database identificherà inoltre qualsiasi lavoro aggiuntivo necessario per rendere le soluzioni pronte per il mercato o idonee a risolvere i problemi identificati.

Marc Taverner, direttore esecutivo dell’INATBA, ha affermato che la pandemia di COVID ha causato un profondo stress ai sistemi e ai servizi globali che le persone usano ogni giorno, a livello governativo, sociale e commerciale.

“Sfruttando la sua posizione in termini di tecnologia, neutralità commerciale e politica, INATBA è equipaggiato in modo unico per guidare questo team vitale di leader globali della blockchain per affrontare lo stress e supportare tali servizi”, ha affermato Taverner.

Gerard de Graaf, direttore del mercato unico digitale presso la direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologia della Commissione europea, ha dichiarato: “Mentre affrontiamo sfide senza precedenti causate dall’epidemia di Coronavirus, è fondamentale intraprendere azioni collettive e unificare i nostri sforzi per mobilitare tutti gli strumenti e le competenze disponibili per supportare gli Stati membri a proteggere i loro cittadini “.

“A sostegno di questo obiettivo, la Commissione europea invita le nostre controparti a collaborare con questa importante iniziativa, per presentare le sfide e i problemi causati dall’epidemia di Coronavirus attraverso questa piattaforma affidabile per identificare e sfruttare le soluzioni tecnologiche”, ha aggiunto de Graaf.