Milano Digital Week 2023: il Tram dell’Innovazione di Milano Women&Tech ETS corre nel Metaverso di the Nemesis

5 giorni di incontri – dal 5 al 9 ottobre – in cui sarà possibile salire al bordo del tram virtuale nel Metaverso e, tramite il proprio avatar, vivere un’esperienza coinvolgente assistendo a talk, conferenze, interventi e interagendo con esperti

Il progetto è ideato da Women&Tech® ETS su piattaforma The Nemesis, leader a livello mondiale, in collaborazione con ABB, Banca Generali, Carrefour Italia, Cisco, Fastweb, Intel, Kelly Italia, Nexi, SAP, Siemens, TeamSystem.

Milano, 20 settembre 2023 – Gli ambienti virtuali sono destinati a diventare sempre più parte della nostra quotidianità, con il 25% delle persone che entro il 2026 vi spenderà almeno un’ora al giorno secondo Gartner. In occasione della Milano Digital Week 2023 Il Tram dell’Innovazione, organizzato da Women&Tech® ETS – Associazione Donne e Tecnologie in collaborazione con ABB, Banca Generali, Carrefour Italia, Cisco, Fastweb, Intel, Kelly Italia, Nexi, SAP, Siemens, TeamSystem, e con il supporto tecnico di DKTS, evolve e prende vita nel Metaverso sulla piattaforma leader a livello mondiale The Nemesis.

“Luogo in mobilità” in cui i cittadini possono, gratuitamente, ascoltare le esperienze e le testimonianze dei protagonisti della trasformazione digitale, il progetto, ideato dalla presidente dell’Associazione, Gianna Martinengo, è giunto alla sesta edizione. Dal 2018 a oggi ha coinvolto fisicamente e virtualmente oltre 15.500 persone proponendo sia approfondimenti sugli scenari futuri resi possibili dalla tecnologia, sia proposte concrete e soluzioni che hanno raccontato come questa possa aiutare la vita quotidiana delle persone.

Dal 5 al 9 ottobre, in linea con il tema della Milano Digital Week, “Lo sviluppo dei limiti per una transizione digitale e un’innovazione tecnologica inclusiva, sostenibile ed etica”, il Tram diventa uno spazio accessibile e fruibile da chiunque, anche coloro che non possono essere presenti fisicamente, offrendo una modalità coinvolgente e interattiva per un’esperienza digitale unica. Lo storico tram d’epoca dell’ATM e i nuovi Tramlink ricreati nel metaverso si muoveranno in uno spazio virtuale che si ispira alle vie centrali di Milano e che parte e arriva in Piazza della Scala.

www.womentech.eu info@donnetecnologie.org



Associazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia con Decreto num. 5850 del 8.8.2022

I partecipanti potranno salire a bordo utilizzando avatar personalizzati e interagire in tempo reale con i relatori e gli altri utenti. Un’esperienza immersiva che permetterà di muoversi all’interno dell’ambiente virtuale, esplorare diverse aree e partecipare attivamente alle attività proposte, assistendo, inoltre, agli speech di rappresentanti di istituzioni, aziende, scuola, università e ricerca.

Focus degli interventi saranno le tecnologie digitali emergenti (AI, Web 3.0, Metaverso e Robotica, Cybersecurity) e il loro impatto e intersezione con le biotecnologie, nuovi materiali, energia e ambiente. Particolare attenzione sarà dedicata ad accessibilità, etica e sostenibilità.

Il Tram dell’Innovazione si propone, inoltre, di coinvolgere attivamente le giovani generazioni con attività di gamification durante le corse del Tram, un test d’ingresso nel metaverso per verificare il livello di conoscenza degli argomenti che saranno oggetto dei talk e un test finale che offrirà agli utenti che risponderanno in maniera corretta la possibilità di vincere premi esclusivi.

A completare l’esperienza, il pomeriggio del 5 ottobre, presso Palazzo Giureconsulti, si terrà, inoltre, un evento fisico di tipo “speed date”, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e il suo Comitato per l’Imprenditoria Femminile, dedicato alla generazione Z. Studentesse, studenti, giovani potranno incontrare e dialogare con i protagonisti dell’innovazione e del cambiamento di aziende, istituzioni, università e mondo della ricerca, fra cui Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Chiara Benedetta Cormanni, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Layla Pavone, Coordinatrice Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano e la Prof.ssa Patrizia Steca, Presidente del CUG di Università degli Studi di Milano Bicocca.

“Dalla prima edizione del 2018, le nuove tecnologie e il loro impatto su tutti gli aspetti della nostra società e quotidianità si sono evoluti più rapidamente di quanto avremmo mai potuto immaginare. In questo contesto crediamo sia importante mantenere un dialogo costante con i cittadini per assicurarsi che l’innovazione non lasci indietro nessuno e allo stesso tempo per offrire, ma anche cogliere, nuovi spunti”.

Ha dichiarato Gianna Martinengo, fondatrice e presidente di Women&Tech ETS, che ha aggiunto: “Il Tram dell’Innovazione offre a tutte le persone un’esperienza che coniuga la tradizione – il tram – con l’innovazione, rappresentata dal futuro ‘tecnologico’ che attende i cittadini, così come le imprese, il settore della ricerca e istruzione e le istituzioni”.

L’esperienza sarà accessibile sia da Smartphone iOS e Android, sia tramite browser iscrivendosi al link https://www.eventbrite.it/e/709468197477.

Si ringrazia Miriam Cresta, CEO di JA Italia, Stefania Trazzi, Partner Imageware e la Tecnovisionaira Sara Noggler, advisor web3 e metaverso, per aver fatto da mentor nell’indentificare il fornitore ideale per il progetto.