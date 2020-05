L’ADOZIONE MASSIVA DELLA Blockchain PROCEDE VELOCEMENTE: ecco come

Il nostro mondo è pieno di tecnologia che la maggior parte di noi usa senza capire come funziona. Motori a combustione interna, corrente alternata, Internet: la maggior parte di noi fa affidamento su queste tecnologie quotidianamente e non ci interessa come funzionano. La blockchain dovrebbe davvero essere diversa?

In questo momento, siamo a un punto con la tecnologia blockchain che è quasi uguale a dove eravamo con Internet nei primi anni ’90. Questo era prima di Google e persino prima di Amazon. Sapevamo che il “world wide web” esisteva, ma poche persone capivano come funzionava e la gente non poteva farci molto.

Ora, naturalmente, Internet ha trasformato le nostre vite. Anche se la maggior parte delle persone non capisce come funziona Internet, la nostra capacità di svolgere ogni tipo di attività quotidiana dipende dall’accesso a Internet.

Per la maggior parte delle persone, la blockchain è ancora avvolta nel mistero. Non è ampiamente compreso e la maggior parte delle persone non lo usa. Hanno sentito parlare di bitcoin e forse alcune altre criptovalute, ma pochi capiscono come o perché le blockchain potrebbero essere utilizzate ogni giorno.

Ma le applicazioni blockchain non sono mai state così semplici per l’utente medio e, nel caso delle criptovalute, sembrano rischiose o addirittura pericolose.

Di recente, tuttavia, alcune aziende lungimiranti hanno iniziato a utilizzare la tecnologia blockchain nelle applicazioni consumer. Questo è il primo vero passo per ottenere l’accettazione mainstream per la blockchain.

Figure Technologies, Inc. – sfrutta la blockchain per rendere il prestito più facile ed economico

Accedere e fornire credito può essere un processo frustrante: per i consumatori è opaco e richiede tempo, e per le società di servizi finanziari è costoso e inefficiente. Ma poiché crea un record immutabile per ogni transazione, una blockchain può essere utilizzata per registrare, condividere e scambiare dati sui prestiti.

Poiché le persone non sono coinvolte nel processo, ci sono poche possibilità che si possano introdurre errori. Gli errori diventano costosi quando le persone devono quindi impiegare tempo e denaro per rintracciarli e risolverli.

Una tecnologia blockchain correttamente applicata può rendere queste transazioni finanziarie più efficienti, più sicure e meno costose.

Figure Technologies, Inc. sta sfruttando la tecnologia blockchain per semplificare il modo in cui vengono eseguite le transazioni finanziarie e, nel farlo, sta trasformando i servizi finanziari. Le offerte dei consumatori di Figure si concentrano attualmente sulla linea di equità domestica di indebitamento e rifinanziamento dei mutui.

La figura sta spianando la strada alla blockchain con la sua recente campagna pubblicitaria che utilizza la sua mascotte “Blockchain” per spiegare la tecnologia ai consumatori in termini chiari e semplici, mostrando loro come funziona la tecnologia blockchain e perché ha senso per le transazioni finanziarie.

Horizon Games – per riportare il gioco alle persone

I giochi online multiplayer di massa (MMO) sono estremamente popolari, con persone in tutto il mondo che si uniscono alle comunità in cui partecipano a un ecosistema condiviso e lavorano per guadagnare crediti o valuta all’interno dei parametri della piattaforma.

Ma anziché creare un’altra piattaforma in cui i giocatori devono pagare per giocare, Horizon Games sta usando la blockchain di Ethereum per creare un nuovo tipo di piattaforma che appartiene tanto ai suoi giocatori quanto ai suoi creatori.

Horizon sta sfruttando gli elementi solitamente associati alle criptovalute – portafogli e monete – per creare funzionalità di gioco che risuonano con i consumatori e riportano il controllo nelle loro mani.

Il portafoglio Arcadeum funziona come un portafoglio crittografico sicuro in cui i giocatori possono archiviare e gestire oggetti di gioco, come premi o valute; Skyweaver è un gioco di carte collezionabili free-to-play che porta le migliori parti dei giochi di carte da collezione fisici nell’era digitale, dando ai giocatori la proprietà delle loro carte digitali e consentendo un facile trasferimento tra i giocatori.

Moves – soddisfare le esigenze finanziarie dei lavoratori dell’economia dei concerti

L’economia dei concerti è esplosa nell’ultimo decennio e, sebbene molti operatori di concerti abbiano beneficiato di una maggiore flessibilità nella scelta di quando e dove lavorare, questa libertà ha avuto un prezzo: gli operatori di concerti non lavorano se non c’è richiesta per i loro servizi, e di solito pagano di tasca propria la propria attrezzatura.

Di conseguenza, i lavoratori a tempo pieno hanno più ansia finanziaria rispetto a qualsiasi altro gruppo. Moves offre prodotti che alleviano questo stress.

Moves fornisce capitale direttamente agli utenti sotto forma di prestiti a breve termine e lancerà presto un prodotto di anticipo in contanti.

Questi non solo aiuteranno a risolvere gli ostacoli finanziari a breve termine, ma aiuteranno anche i lavoratori giganti a costruire un track record con un uso responsabile del credito e Moves intende utilizzare questi dati per informare le future decisioni di prestito, per prodotti che possono includere linee di credito, consolidamento del debito , finanziamenti alle imprese e prodotti assicurativi e di investimento.

Più usiamo la tecnologia blockchain, più diventa banale, meno misterioso diventerà. Non tutti capiranno come funziona, ma va bene. Figure, Horizon e Moves sono in prima linea nel movimento per portare la blockchain ai consumatori e, di conseguenza, hanno il potenziale per trasformare il modo in cui viviamo e lavoriamo.

Google e Amazon sono stati i titani che hanno plasmato il modo in cui utilizziamo Internet; una di queste aziende ricoprirà quel ruolo per l’era della blockchain?