la ricerca del vaccino COVID-19 verrà accelerata dalla tecnologia Blockchain: ecco come

Uno dei principali settori coinvolti nella ricerca del vaccino contro il Coronavirus Covid-19 in questo momento sono i minatori di criptovalute che si stanno unendo per aiutare nel processo di sviluppo. Il più grande minatore di Ethereum con sede negli Stati Uniti, CoreWeave, ha annunciato i suoi piani per utilizzare la potenza di oltre 6.000 computer, che avevano guadagnato più di $ 3.000 al giorno, per creare un supercomputer decentralizzato che contribuirà allo sviluppo del vaccino. I minatori indipendenti di tutto il mondo stanno aderendo all’iniziativa e stanno aumentando le potenzialità del processo di sviluppo.

In questo momento il mondo intero è avvolto dal panico a causa della pandemia di COVID-19. Ci sono molte teorie che circolano sulle origini del virus e molte hanno una tendenza cospiratoria nei loro confronti.

Alcuni credono che un agente patogeno sia fuggito da un laboratorio a Wuhan, altri incolpano il governo (qualsiasi governo) per la diffusione del virus e il suo effetto debilitante sulla vita di tutti.

E mentre le persone sono alla ricerca di qualcuno da incolpare, i ricercatori medici hanno tutte le mani sul ponte alla ricerca di un vaccino in grado di fermare l’infezione e liberare il mondo di COVID-19, forse per sempre.

Alcuni analisti prevedono che potrebbe essere necessario almeno un anno per sviluppare un vaccino adeguato mentre Johnson & Johnson ha recentemente annunciatoche il loro vaccino di prova sarà pronto entro settembre.

Tuttavia, anche se la società produttrice di dispositivi medici riesce a produrre un vaccino così presto, potrebbe volerci un po ‘prima che possa essere utilizzato in modo diffuso. La maggior parte delle proiezioni ha un’implementazione del vaccino scritta intorno all’inizio del 2021.

Minatori e la loro potenza di calcolo

Come altre industrie, la comunità crittografica si è unita per fornire supporto nella importantissima ricerca di vaccini. Mentre può sembrare che la tecnologia blockchain non abbia nulla a che fare con il campo medico, i progetti crossover hanno dimostrato che può essere utile se applicato correttamente.

Un altro importante progetto in questo campo, Folding @ home, che è stato effettivamente creato 20 anni fa, ha recentemente raccolto molta trazione a causa delle circostanze attuali.

Questo progetto consente ai ricercatori medici di utilizzare le capacità di calcolo aggregate dei partecipanti al progetto per aiutare a risolvere i loro calcoli. I risultati vengono elaborati al fine di analizzare il ripiegamento delle proteine e trovare spazi affinché altre molecole possano adattarsi in modo tale da interferire con la funzione del virus.

Sebbene Folding @ Home abbia lavorato alla ricerca di diverse malattie nel corso della sua esistenza, recentemente ha fatto della ricerca COVID-19 il suo obiettivo principale.

A marzo, quando il pubblico è stato informato dell’inizio della pandemia, Folding @ Home è improvvisamente passato da 30.000 volontari che hanno contribuito al progetto a 700.000. A causa dell’improvviso aumento del numero di utenti coinvolti, i database hanno esaurito i relativi calcoli e sovraccarico dei server.

Nonostante queste complicazioni, a seguito della crescita della partecipazione, il progetto ha raggiunto le massime prestazioni di 1,5 exaFLOPs, rendendolo più di sette volte più veloce del supercomputer più veloce del mondo.

Quindi il potenziale di questa potenza di calcolo per la ricerca è enorme. Se gli sforzi della ricerca hanno successo, possono essere scoperti nuovi farmaci e trattamenti per aiutare a porre fine alla malattia.

Diverse comunità di criptovalute sono state coinvolte nel progetto negli ultimi due mesi. I team Folding @ Home relativi a Bitcoin e altri otto team relativi alle criptovalute rappresentano complessivamente 3000 CPU. La suddetta società mineraria Ethereum, CoreWeave, ha dedicato oltre 7000 GPU al ripiegamento delle proteine.

Le comunità Dogecoin e Tezos hanno incentivato i loro membri a partecipare offrendo piccole ricompense per il lavoro che ciascun utente contribuisce al team. Mentre i premi non sono molto significativi, molti utenti hanno aderito all’iniziativa e altri hanno donato al montepremi.

Esistono anche diversi progetti di criptovaluta che consentono agli utenti di guadagnare premi direttamente su Folding @ Home. Gridcoin , Curecoin e Foldingcoin offrono tutti agli utenti piccole quantità di criptovaluta in base a quanto lavoro contribuiscono alla piattaforma.

È anche importante notare che tutti questi progetti di criptovaluta non stanno solo contribuendo a se stessi, ma stanno anche promuovendo Folding @ Home e spingendo molti altri ad aderire. Inoltre, alcuni scambi stanno aiutando il progetto mentre supportano le monete coinvolte.

Ad esempio, HitBTC ha pubblicato un’intervista esclusiva con il team Curecoin per informare il pubblico della loro missione e su come completarla con successo. Il supporto che Folding @ Home ha ricevuto dalla community di criptovalute lo ha armato bene nella sua lotta contro il virus e ha ispirato la speranza in tutto il mondo per una soluzione tempestiva alla pandemia.

COVIDathon

Il primo hackathon decentralizzato di intelligenza artificiale, COVIDathon, è stato progettato per aiutare l’industria medica globale nella creazione di soluzioni per combattere COVID-19. È stato lanciato dalla Decentralized AI Alliance, o DAIA, che attualmente conta più di 50 membri, tra cui SingularityNET, Ocean Protocol, Aragon, Shivom, NEM, InboundJunction, nonché comunità di professionisti sanitari, biotecnologi e genetisti.

L’obiettivo è riunire progetti di intelligenza artificiale e blockchain per creare strumenti decentralizzati intelligenti per combattere COVID-19 nel presente e ridurre i rischi per futuri focolai.

Vaccino fai-da-te

Esiste un’altra iniziativa relativa ai Bitcoin focalizzata sullo sviluppo del vaccino COVID-19. Invece di contribuire con la loro potenza di calcolo a un altro progetto, i Bitcoiner si sono uniti per finanziare un vaccino contro il DNA plasmidico fai-da-te.

Le persone dietro al progetto hanno identificato il loro obiettivo di sviluppare un potenziale vaccino progettando i protocolli e i componenti necessari e successivamente producendolo da soli. Eventuali sequenze e hardware del DNA che sviluppano durante questo progetto saranno resi pubblici e accessibili sotto licenze permissive.

A causa della natura di questa ricerca e dei potenziali problemi di responsabilità, il team è anonimo. Tuttavia, il biologo coinvolto ha oltre 10 anni di esperienza nella bioproduzione, compresa la produzione su larga scala di vaccini a DNA in laboratori conformi alla FDA, afferma il progetto.

La promessa di un futuro migliore

Nel complesso, le difficoltà della situazione attuale hanno messo in luce i positivi nella comunità crittografica.

Ha dimostrato quanto velocemente e in modo efficiente i progetti coinvolti nel settore e le loro vaste basi di utenti possano unirsi nell’obiettivo di raggiungere qualcosa di utile per l’umanità.

È la stessa promessa “migliore per il futuro” della visione di Satoshi per la criptovaluta, ma ora viene messa alla prova nella vita reale.

Speriamo che i risultati siano presto visibili e saremo in grado di ringraziare tutti quelli della comunità che hanno contribuito a questa difficile ricerca del vaccino COVID-19.