la Commissione europea spiega i vantaggi della DLT / Blockchain

Il capo dell’unità di innovazione digitale e blockchain presso la Commissione europea (CE), Pēteris Zilgalvis, ha spiegato i vantaggi concisi della tecnologia di contabilità distribuita (DLT) in un’intervista a The Banker, una filiale del Financial Times.

Nell’intervista, pubblicata il 3 aprile, Zilgalvis ha parlato dei vantaggi e delle sfide della tecnologia.

Secondo lui, la blockchain fornisce un potente framework per la condivisione dei dati, qualcosa che non può essere fatto dai normali database:

“Pensiamo che presenti una tecnologia eccellente per le situazioni in cui diverse parti interessate devono collaborare ma, per motivi di concorrenza o legali, non vogliono o non sono in grado di condividere un singolo database.”

Ha aggiunto che la blockchain non è “la soluzione per tutto”, ma ci sono applicazioni come la certificazione di documenti, identità autonome e rapporti normativi, in cui DLT è “dal 30% all’80% più efficiente”.

Condivisione dei dati tra i membri di un gruppo

La natura distribuita della blockchain è particolarmente utile nel contesto dell’UE, in cui fornisce un modo di coordinare i dati tra i paesi membri senza inviarli a una posizione centrale a Bruxelles o in Lussemburgo.

Questa è la logica alla base dell’infrastruttura europea dei servizi Blockchain , che mira a portare i servizi pubblici in un contesto paneuropeo.

Uno degli usi potenziali di EBSI è il collegamento delle banche europee in termini di rendicontazione normativa, ad esempio condividendo i dati dei clienti raccolti nei loro sforzi antiriciclaggio.

Zilgalvis ha osservato che questa è una sfida più grande di quanto possa sembrare, poiché le banche sono riluttanti a farlo a causa delle preoccupazioni sulla concorrenza e sulle normative sulla privacy degli utenti.

Lo sforzo della blockchain europea sta trovando più problemi con l’aspetto politico piuttosto che tecnologico, come ha rivelato Zilgalvis:

“La più grande sfida è la governance. I casi di utilizzo migliori per la blockchain sono quelli in cui non si tratta di un’impresa o entità ma di molti. Pertanto, la governance è importante “.

Dal punto di vista tecnologico, si stanno compiendo sforzi per migliorare il ridimensionamento, i meccanismi di consenso e la privacy.

Blockchain e criptovaluta

A differenza di altri governi, in particolare la Cina , gli sforzi della blockchain dell’Unione europea sono anche associati a una posizione rilassata sulle criptovalute, secondo Zilgalvis ”

“Non abbiamo fatto alcuna mossa per vietare nulla, il che è contrario allo stereotipo di” se si muove, l’Europa lo regola “.”

Ha aggiunto che la criptovaluta è regolata secondo gli stessi principi di qualsiasi valuta e che eventuali cambiamenti futuri saranno “fatti molto in uno spirito di” innovazione “.

I paesi europei sono infatti tradizionalmente aperti alla criptovaluta, con recenti esempi di trattamento favorevole sia in Francia che in Germania .

La Banca centrale europea sta inoltre spingendo per l’emissione di un “euro digitale” in risposta alla Bilancia e ad iniziative analoghe in tutto il mondo.

Zilgalvis, pur rilevando che questo non è il settore di competenza della CE, ha invitato la banca a determinare i vantaggi e i rischi della proposta. Ha aggiunto: