La Cina punta ad essere la potenza blockchain dominante nel mondo

L’infrastruttura blockchain cinese BSN per fornire l’accesso globale ai suoi servizi, verrà lanciata il prossimo mese.

La dipendenza della rete dai fornitori di servizi cloud statunitensi la rende vulnerabile ai rischi geopolitici.

L’aumento della tensione tra Stati Uniti e Cina negli ultimi mesi potrebbe aumentare tali rischi.

Gli sviluppi della Cina in altre aree tecnologiche hanno già incontrato resistenza da parte del governo degli Stati Uniti.

INDICE DEGLI ARGOMENTI PRINCIPALI DELL'ARTICOLO Contenimento Nessuna minaccia immediata La connessione con la Cina Un progetto di infrastruttura blockchain sostenuto dallo stato dalla Cina mira a essere il fornitore di servizi Internet dominante per applicazioni decentralizzate (dapps). Il suo vantaggio sulla prima mossa è significativo, così come i rischi geopolitici. ▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

Il progetto, chiamato Blockchain-based Service Network (BSN), si sta espandendo a livello globale man mano che le relazioni USA-Cina diventano sempre più tese. BSN è un progetto blockchain sanzionato dallo stato cinese, ma pochi possono rendersi conto che la rete è supportata da società tecnologiche statunitensi.

Amazon Web Services (AWS), Microsoft e Google sono tra i principali fornitori di servizi cloud per i data center all’estero di BSN.

Questo accordo è degno di nota, data la soggezione del governo USA sulla tecnologia cinese. L’amministrazione Trump sta prendendo in considerazione il divieto dell’app cinese di social media Tik Tok, il Congresso ha approvato $ 1 miliardo di dollari per i gestori di telecomunicazioni rurali di abbandonare i servizi di Huawei e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha limitato le società di semiconduttori dal fornire chip a Huawei.

All’udienza antitrust di mercoledì, il CEO di Facebook Mark Zuckerburg ha dipinto la competizione tecnologica Cina-USA come un gioco a somma zero. Secondo Zuckerberg, “la Cina sta costruendo la propria versione di Internet focalizzata su idee molto diverse e stanno esportando la loro visione in altri paesi”.

Questo ambiente carico potrebbe potenzialmente causare problemi per BSN. “La Cina cerca di impadronirsi della blockchain e dominare questo dominio e ciò potrebbe finire per mettere ulteriormente questo progetto BSN sotto i riflettori della competizione tecnologica USA-Cina”, ha affermato Paul Triolo, capo della geotecnica del Gruppo Eurasia.

“Questa sarebbe la percezione in luoghi come Washington”, ha aggiunto.

La competizione tecnologica USA-Cina è in corso da decenni, ma l’attenzione si sta spostando dai motori di ricerca e dai social media a livelli più fondamentali di tecnologia come le apparecchiature di telecomunicazione fornite da Huawei, ha affermato Triolo.

Non è chiaro se queste tensioni si placheranno nel prossimo futuro, anche se verrà eletto un nuovo presidente degli Stati Uniti.

“Anche se avremo una nuova amministrazione negli Stati Uniti, ad esempio, sotto [l’ex vicepresidente e candidato democratico Joseph] Biden, ci sarà ancora un sacco di controllo sulla Cina dal punto di vista tecnologico”, ha detto Triolo.

Esiste il rischio reale che la tecnologia che non presenta un rischio per la sicurezza nazionale venga comunque vietata a causa della politica, ha affermato Graham Webster, collega dell’economia digitale in Cina presso la New America, un gruppo di esperti con particolare attenzione alle questioni di politica pubblica.

Amazon, Google e Microsoft non hanno restituito richieste di commento al momento della stampa.

Contenimento

Un modo per limitare la crescita e lo sviluppo di servizi globali da parte delle aziende tecnologiche cinesi è quello di fare pressione sui propri fornitori affinché si allentino con loro.

Gli Stati Uniti hanno proibito al principale fornitore di Huawei, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), di utilizzare strumenti americani per produrre chip se produceva un prodotto per Huawei. La compagnia cinese ha denunciato la mossa come una “decisione perniciosa”.

BSN potrebbe potenzialmente finire in una situazione simile, data l’importanza delle aziende americane come host dei data center all’estero.

La rete cinese non costruisce né possiede nessuno dei data center in cui gestisce la sua infrastruttura tecnica; Il 90% dei data center domestici di BSN è fornito dalla società di telecomunicazioni China Mobile. La maggior parte dei data center all’estero sarà fornita da AWS di Amazon, dato lo scopo delle operazioni del fornitore di servizi cloud in tutto il mondo, secondo BSN.

BSN paga questi fornitori di servizi cloud per utilizzare i loro server e li integra con il loro software.

La rete ha due data center ospitati da AWS in Cina. Utilizza inoltre alcuni data center globali basati sul braccio del cloud computing di Microsoft e sulla piattaforma Google Cloud. BSN ha un data center di Google Cloud con sede a Tokyo, uno di Microsoft a Johannesburg e due di AWS a Parigi e in California.

Gli sviluppatori di Dapp possono accedere ai servizi da BSN più rapidamente e facilmente se utilizzano un data center fisicamente vicino a loro. Ecco perché i data center all’estero sono fondamentali in termini di fornitura di servizi Internet per la comunità blockchain globale.

“Se fossi la società cinese, starei attento a creare un sistema che dipende davvero dai continui servizi negli Stati Uniti”, ha detto Webster. “Chiunque desideri utilizzare la versione globale di questa rete cinese dovrebbe tenere conto del rischio che un data center negli Stati Uniti possa essere rimosso dalla rete a causa della geopolitica”. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: un sistema di premi basato su Blockchain rilancia l'industria turistica sudcoreana

Una motivazione per frenare l’espansione globale delle aziende tecnologiche cinesi è rappresentata dai problemi di sicurezza dei dati.

La tecnologia Blockchain fornisce chiaramente un livello strutturalmente insolito di sicurezza e integrità, ma c’è una battaglia in corso sulla localizzazione dei dati e sui servizi cloud, ha affermato James Mulnevon, direttore dell’integrazione dell’intelligence presso SOS International, una società di difesa e intelligence con sede a Washington, DC che supporta le agenzie governative statunitensi.

“Il mondo sta chiaramente diventando uno” splinternet “con confini nazionali e regolamenti nazionali che ribaltano il precedente motivo del” techno globalismo “”, ha affermato Mulnevon.

I fornitori di servizi cloud statunitensi offrono servizi a una vasta gamma di clienti ed è difficile dire quali preoccupazioni specifiche per la sicurezza informatica esisterebbero se permettessero alle aziende cinesi di utilizzare i loro servizi, ha detto Webster.

Nessuna minaccia immediata

Finora, l’espansione globale di BSN non ha incontrato le sfide dei regolatori statunitensi, forse perché è relativamente nuova. O forse è solo che pochi legislatori di Washington possono davvero dare un senso.

“Parte del motivo per cui BSN non ha affrontato le sfide dei responsabili politici statunitensi poiché le altre tecnologie emergenti come il 5G e l’intelligenza artificiale è che la tecnologia blockchain non è ben compresa”, ha detto Triolo.

Il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di impedire alle società di servizi cloud cinesi di operare negli Stati Uniti, ma deve ancora affrontare la questione delle società statunitensi che ospitano applicazioni che hanno una connessione con la Cina.

Lo scorso maggio, la Federal Communications Commission (FCC) ha negato l’applicazione di China Mobile per la gestione dei servizi di telecomunicazione negli Stati Uniti. Ciò potrebbe significare che le aziende cinesi che cercano di costruire reti basate su cloud negli Stati Uniti devono essere consapevoli del rischio geopolitico, ha affermato James Mulvenon, direttore di integrazione dell’intelligence presso SOS International, una società di difesa e intelligence basata su DC.

“Sarei diffidente nei confronti di grandi investimenti in questo tipo di reti cloud transnazionali perché i regolatori sembrano molto scontrosi in questo momento”, ha detto Mulvenon.

I legislatori che hanno preoccupazioni potrebbero essere rassicurati dal fatto che anche se il governo cinese richiede dati dai nodi BSN ospitati all’estero, potrebbe non essere in grado di ottenerli.

Il governo cinese ha una visione molto ampia di extraterritorialità, ha detto Mulnevon.

“Il governo cinese ritiene certamente che le società cinesi che operano all’estero (anche quando sono costituite all’estero) sono soggette alla legge cinese”, ha affermato.

Teoricamente, il governo cinese solleciterebbe i dati da una società cinese come quella dietro BSN indipendentemente da dove è gestita, il che significa che potrebbe richiedere dati memorizzati nei data center esteri della rete. Tuttavia, Red Date, la società tecnologica che ha progettato il framework tecnico di BSN, ha affermato che la rete non ha accesso ai dati degli utenti, a causa della sua struttura tecnica. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Il Coronavirus colpisce duramente Airbnb che taglia 1.900 posti di lavoro e crolla il mercato delle case in affitto

Il CEO di Red Date Yifan in precedenza aveva dichiarato a CoinDesk che il framework tecnico di BSN protegge completamente la privacy dei dati degli utenti e funziona come un adattatore che collega meglio gli sviluppatori con i data center in cui possono eseguire nodi e creare applicazioni. Ha persino invitato gli scettici a esaminare il codice della rete da soli.

La connessione con la Cina

La BSN Development Association è guidata dallo State Information Center of China (SIC), un’istituzione pubblica della National Development and Reform Commission (NDRC), il più alto comitato di pianificazione economica della Cina. Anche i conglomerati tecnologici statali China Mobile e China UnionPay sono profondamente coinvolti nella costruzione della rete.

È certamente raro convincere un’affiliata del governo a sostenere e condurre gli sforzi per un’infrastruttura blockchain su larga scala e per due dei più grandi colossi della tecnologia cinese a supportare la rete. Tuttavia, a differenza della valuta digitale nazionale cinese, le agenzie governative di livello superiore come la banca centrale cinese e il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology of China (MIIT) non sembrano ancora essere coinvolte in BSN.

La natura precisa delle relazioni tra il governo cinese e BSN non è chiara. Ma data la connessione statale di BSN, la sua dipendenza dai principali fornitori di servizi cloud statunitensi potrebbe essere un punto di contesa anche da parte cinese.