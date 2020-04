Il telefono blockchain di HTC impiega oltre un secolo per estrarre abbastanza criptovaluta da pagarsi

Gli smartphone blockchain Exodus di HTC riceveranno presto la loro app di mining, che consente loro di estrarre la criptovaluta Monero quando collegato e inattivo, The Block ha riferito all’inizio di questo mese. L’app DeMiner, sviluppata da Midas Labs, è prevista per il secondo trimestre 2020.

Secondo Jri Lee di Midas Labs, uno degli smartphone Exodus 1S di HTC dovrebbe essere in grado di estrarre $ 0,0038 di Monero al giorno, il che non trasforma esattamente il telefono in una macchina per fare soldi.

In effetti, Decrypt gestiva i numeri e scoprì che, a quel ritmo, saresti stato in fila per guadagnare poco più di un dollaro all’anno ($ 1,3387). Ciò significa che pagheresti l’Esodo 1S da € 219 (circa $ 237) in circa 170 anni, esclusi i costi dell’elettricità.

Paga il tuo Exodus 1S per oltre 170 anni

Naturalmente, nessuno acquisterà uno smartphone Exodus come investimento; lo stanno acquistando per usarlo come un telefono che può anche estrarre un po ‘di criptovaluta mentre è in carica.

La cosa importante dal punto di vista di Midas Labs è che il processore relativamente efficiente di uno smartphone significa che consuma meno energia mentre si estrae. Midas Labs ha detto a The Block che un laptop medio può estrarre $ 0,06 di Monero al giorno ma consumerà $ 0,156 di energia nel processo (il che significa che lo stai eseguendo in perdita), mentre gli Exodus 1S dovrebbero avere un margine di profitto del 50% quando si tiene conto dei costi energetici.

C’è anche un elemento filosofico nel trasformare i dispositivi mobili in macchine da miniera, ovvero che potrebbe potenzialmente tradursi in una rete più ampia e più decentralizzata.

Questo è importante se vuoi impedire a pool di mining giganti di controllare troppa blockchain di una criptovaluta, mettendola a rischio di attacchi cosiddetti al 51% come quello subito da Ethereum Classic l’anno scorso .

“Il mondo delle criptovalute è minacciato dal dominio dell’hashrate da parte di giganti pool minerari”, afferma Phil Chen dell’HTC. “Il modo più efficace per eliminare questo problema è rendere il mining accessibile per le masse, e ciò avviene tramite dispositivi mobili”.

Monero è molto controverso, secondo Forbes . La valuta è stata eliminata da due scambi, BitBay e OKEx , l’anno scorso dopo che il loro design incentrato sulla privacy ha reso più difficile per loro il rispetto delle normative.

Tuttavia, Chen ha respinto queste preoccupazioni a Forbes , dicendo che le banche possono ancora rispettare le normative usando la valuta.

Ciò significa che è probabile che gli smartphone Exodus rimangano gadget di nicchia per gli appassionati di crittografia. Essere in grado di estrarre criptovaluta o eseguire un nodo Bitcoin è una curiosa curiosità, ma la sofferenza della divisione smartphone di HTC ha bisogno di molto di più se si girerà da sola.