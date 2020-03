Il governo cinese stanzia 5 Milioni di Dollari per sviluppare la sua piattaforma blockchain commerciale

Il governo cinese ha stanziato Rmb32.4mn (US $ 4.7mn) alla People’s Bank of China (PBOC) in “finanziamenti speciali” per sviluppare ulteriormente la sua piattaforma blockchain di finanza commerciale della Greater Bay Area nei prossimi tre anni.

Il finanziamento aiuterà a guidare la crescita della piattaforma, che è il “progetto blockchain più supportato e di più alto livello a livello nazionale”, secondo il Global Times .

Guidata dal laboratorio di ricerca sulla valuta digitale di PBOC, la Blockchain Platform (BATFB) della Bay Area Trade è stata sviluppata per fornire alle piccole imprese un accesso più facile ai finanziamenti commerciali nelle aree del Guangdong, Hong Kong e Macao, oltre a ridurre l’attrito commerciale tra Hong Kong e Macao, poiché entrambe le regioni sono governate come aree amministrative speciali con le proprie valute e come tali sono soggette a controlli sui capitali.

Mentre sono state rivelate poche informazioni sui progressi della piattaforma, Bank of China, China Construction Bank, China Merchants Bank e Ping An Bank sono stati coinvolti nelle discussioni sul progetto a Shenzhen nel maggio 2018.

Standard Chartered è stato quindi invitato a provare la piattaforma nel suo Fase di test di settembre, rendendola l’unica banca straniera coinvolta a questo punto – in gran parte a causa della sua presenza sul mercato cinese, ma anche a causa delle sue continue attività di finanza commerciale con l’autorità monetaria di Hong Kong.

Standard Chartered è stata una delle 12 banche per il lancio della piattaforma blockchain di finanza commerciale di Hong Kong , eTradeConnect , che mira a digitalizzare le transazioni di conto aperto.

Basata su Hyperledger Fabric, la soluzione è stata sviluppata da OneConnect, il braccio fintech della compagnia assicurativa cinese Ping An Group, e gestito da Hong Kong Trade Finance Company, un’unità istituita dall’autorità monetaria di Hong Kong.

“Le discussioni che abbiamo avuto a maggio con il PBOC a Shenzhen sono state principalmente di brainstorming su ciò che possiamo sviluppare per aiutare il mercato locale.

Questa è stata una discussione più ampia sullo sviluppo generale della Greater Bay Area, che sta anche sviluppando vapore. Abbiamo detto che un fattore è avere una piattaforma che faciliti i clienti, ma alla fine qual è la direzione della piattaforma nel facilitare il commercio interno e internazionale?

” Biswajyoti Upadhyay, responsabile regionale dei prodotti bancari per la gestione dei prodotti per la Grande Cina e il Nord Est asiatico presso Standard Chartered, ha dichiarato al momento del lancio .

Un anno dopo, a dicembre 2019, c’erano 38 banche che partecipavano alla promozione e all’applicazione della piattaforma, con volumi di attività che hanno superato Rmb87 miliardi (US $ 12,4 miliardi), secondo un rapporto del laboratorio di ricerca PBOC pubblicato il mese scorso.

Aggiunge che la piattaforma ha ora lanciato quattro attività: crediti a più livelli per i crediti della catena di approvvigionamento, moduli di deposito fiscale per pagamenti esterni, una corsia preferenziale per i risconti e la supervisione dei conti commerciali internazionali.

Il rapporto del laboratorio di ricerca di PBOC rivela anche che la banca centrale ha firmato un accordo con la piattaforma commerciale di Hong Kong: “Firmando un protocollo di collaborazione con la piattaforma di collegamento commerciale dell’Autorità monetaria di Hong Kong, ha aperto la piattaforma blockchain della finanza commerciale della Banca popolare cinese una connessione internazionale. ”

La soluzione BATFB si collega anche al più ampio progetto cinese della Greater Bay Area. Presentato a febbraio 2019, mira a collegare Hong Kong, Macao e altre nove città del sud della Cina.

l GBA ha una popolazione di 70 milioni, con un PIL atteso di 4,6 miliardi di dollari entro il 2030. Un rapporto di HSBC rileva che il GBA rappresenta il 12% del PIL cinese e il 37% delle esportazioni totali del paese – se il GBA fosse un paese, sarebbe sarebbe il quarto esportatore più grande del mondo, davanti al Giappone. La regione ospita diversi giganti della tecnologia, tra cui l’esportatore globale Huawei (vedi figura 1).

La ricerca pubblicata a settembre da Standard Chartered nel suo sondaggio annuale sui produttori della regione ha scoperto che “il 64% degli intervistati vede il GBA presentare nuove opportunità commerciali alcuni anni lungo la strada”, un dato in crescita rispetto al 49% dell’anno precedente.

Dice che questo aumento è probabilmente dovuto alla pubblicazione del piano GBA, che aumenta la consapevolezza e solleva le aspettative. “Riteniamo che questo ottimismo si basi sulle dimensioni e sull’unicità del GBA e sulle politiche relative al GBA”, aggiunge.