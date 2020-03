Binance Academy è il nuovo istituto di ricerca per la blockchain

Binance Academy, ha annunciato il lancio del Lingang Research Institute. L’Istituto è stato lanciato a Shanghai, in Cina. Il suo obiettivo è diventare uno dei maggiori hub di conoscenza e sviluppo della blockchain.

Il braccio educativo di Binance , Binance Academy , ha annunciato ieri che ha lanciato un istituto di ricerca blockchain in Cina. Il nome dell’istituto è Lingang Blockchain Technology and Industry Research Institute, noto anche come Lingang Research Institute.

Secondo l’annuncio, l’istituto dovrebbe diventare l’hub per i talenti blockchain. Il suo obiettivo è accelerare l’applicazione della blockchain e della forma per ulteriori scoperte su questa tecnologia. Lavorerà anche sulla sua integrazione con l’IA, l’IoT, i big data e altre tecnologie emergenti.

Il leader dell’iniziativa, Helen Hai, ha commentato dicendo che la rivoluzione blockchain cambierà completamente lo stile di vita moderno. Ciò include il modo in cui le persone vivono, lavorano e si relazionano l’una con l’altra.

“Tuttavia, la tecnologia dovrebbe funzionare per le persone e dovrebbe elevare l’umanità in un nuovo senso di destino comune basato sulla coscienza collettiva e morale”, ha detto.

La crescita dell’Internet of Value

Istituendo l’istituto, Binance Academy ha iniziato a creare quello che ritiene essere un think tank e un centro di ricerca leader. Spera di vedere l’Istituto contribuire ai principali sviluppi della blockchain e aiutare l’industria a crescere ulteriormente.

Oltre a ciò, coltiverà anche i migliori talenti blockchain e altro ancora. Binance raggiungerà questo obiettivo sfruttando il suo ecosistema blockchain e le risorse del settore, secondo l’annuncio.

Il cofondatore e presidente esecutivo del Blockchain Research Institute , Don Tapscott, avrà anche il titolo di “Preside onorario” presso il Lingang Research Institute.

Ha detto che la tecnologia blockchain rappresenta la seconda era di Internet. L’ha chiamato Internet of Value, affermando che può consentire alle persone di costruire organizzazioni più produttive e innovative.

“La ricerca, l’istruzione e lo sviluppo delle competenze sono tutti elementi fondamentali per andare avanti e non vediamo l’ora di collaborare con la Lingang Blockchain Academy nel contribuire a realizzare questa trasformazione in Cina”, ha affermato.