Il Covid-19 colpisce la Blockchain: il numero di operazioni di investimento è fortmente diminuito

Secondo i risultati della ricerca di The Block, nel maggio 2020 si sono verificati 44 accordi di investimento relativi alla blockchain, un calo significativo rispetto ai numeri visti l’anno scorso.

Come mostrato nella tabella seguente, il numero di operazioni segnalate ha raggiunto il picco a luglio 2019 – con 121 – anche se i dati sono diminuiti in modo più coerente dall’inizio dell’anno.

I dati sono stati inclusi nella ricerca di The Block sull’attività di investimento durante la pandemia di COVID-19.

Come ha osservato John Dantoni di The Block, “[t] la tendenza generale per le operazioni di investimento si è spostata verso il basso, con cali consecutivi negli ultimi sette mesi.

“Con gli investimenti in termini di dollari nell’ultimo mese – ma il numero di operazioni è ancora in calo – questo potrebbe suggerire che gli investitori stanno facendo scommesse più concentrate piuttosto che allocare capitale su più investimenti rischiosi”, ha scritto Dantoni. “

Una concentrazione di impresa potrebbe anche spiegare il recente aumento delle dimensioni degli accordi di investimento mediano per le operazioni in fase iniziale.

Per maggio, la dimensione dell’operazione mediana per le operazioni in fase iniziale era di $ 10 milioni”.