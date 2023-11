Scoprire la Blockchain insieme a Money.it al Casino di Lugano durante la Blockchain Innovation Night

Acquista l’ingresso qui: Se vuoi maggiori informazioni sull’evento clicca qui

Un’occasione per esplorare opportunità ancora poco conosciute e riflettere sulle sfide a venire: perché la Blockchain non è qualcosa di statico e già noto, ma un mondo che si evolve con rapidità e pretende costante attenzione da parte di chi vuole stare al suo passo.



Ecco perché non se ne parla mai abbastanza; ecco perché se ne parlerà anche il prossimo 12 dicembre a Lugano, attraverso un evento dedicato e sviluppato da Money.it in collaborazione con IBooster con il supporto dello Swiss Blockchain Consortium e di Assodigitale.it dal titolo “Money.it Blockchain Innovation Night”, presso la sede del Casinò di Lugano in via Chiarina Stauffacher-Vedani n.1 a partire dalle ore 17.00.

Un’occasione per fare il punto della situazione e provare ad anticipare le tendenze del 2024 insieme agli autorevoli speaker ed esperti della materia che animeranno il dibattito.

Token, Asset, NFT, Smart Contract saranno le parole chiave del convegno che, grazie all’intervento di ospiti illustri, intende esplorare ciò che, a quindici anni dalla sua prima apparizione pubblica nel mondo, ancora si definisce una “rivoluzione”.

Perché la tecnologia si perfeziona, le applicazioni si ampliano, in linea con una realtà che intende sfruttarne appieno, o nel modo migliore possibile, il potenziale su più campi e fronti e bisogna essere pronti a coglierne le opportunità.

Ecco dunque che, dopo la fase di registrazione degli ospiti, alle 17.30, Federico Viganò, Co-Founder e CMO di Ibooster, e moderatore della serata entrerà subito nel vivo delle tematiche con una breve indagine sulle “Opportunità di tokenizzazione degli Asset e il caso BHP”, insieme all’Avvocato Lars Schlichting, LL.M. Counsel IBX AG: un primo momento denso di informazioni in cui ci si soffermerà sul concetto di valore economico che dalla blockchain viene ridefinito.

Sarà la volta poi la volta di Davide Baldi, CEO di Luxochain.com, che illustrerà il caso di Money Certified come esempio per affrontare il tema dell’utilizzo della certificazione dei prodotti.

A seguire interverranno Paolo Catalano e Gianvito Russo, rispettivamente Founder di Elephants e sponsor della manifestazione, con uno speech dedicato alla tokenizzazione degli orolog i di lusso con l’obiettivo di offrire eccellenti prospettive di investimento al pubblico. Media partner della manifestazione sono MoneyMag.ch e The Cryptonomist.

La conferenza si concluderà con una tavola rotondafocalizzata sulle “Opportunità e sfide nel 2024”.

Ad animare la discussione saranno: Dimitri Stagnitto, Founder di Money.it, il professor Jung Kyu Canci, dell’Università di Lucerna, e di nuovo Davide Baldi, Lars Schlichting, Paolo Catalano e Gianvito Russo.

E a quel punto, chiacchiere in libertà dinanzi a una bollicina e non solo del raffinato aperitivo organizzato da 1908 Catering.

Un momento importante di networking attorno a una tematica che unisce e appassiona e che continuerà a essere una grande protagonista anche nel 2024: la blockchain.

Riserva ora il tuo posto approfittando della speciale promozione 2×1 che dà diritto di partecipate anche all’aperitivo finale.