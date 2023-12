Cosa ci attende nella Blockchain e Fintech ecco Il Futuro prossimo che ci aspetta nel 2024

La tecnologia blockchain, da tempo al centro dell’attenzione nel settore fintech, è destinata a svolgere un ruolo ancora più cruciale nel 2024. Gli esperti di FinTech Magazine hanno evidenziato come questa tecnologia non solo continui a crescere, ma stia anche influenzando profondamente diversi settori chiave, compresa la sicurezza informatica.

Sicurezza Informatica e Blockchain

Nel 2024, la sicurezza informatica assumerà un’importanza ancora maggiore, a causa dell’aumento dei pagamenti digitali e dell’integrazione rapida di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale. Questi sviluppi portano con sé rischi elevati di frode, sottolineando la necessità di strategie di mitigazione robuste contro minacce persistenti avanzate. La blockchain, con la sua natura trasparente e sicura, è vista come una componente chiave nella lotta contro queste minacce​​.

Crescita del Mercato Blockchain e Criptovalute





Nonostante il periodo di stagnazione del mercato delle criptovalute, noto come “crypto winter”, le prospettive di crescita per la tecnologia blockchain rimangono positive. Le istituzioni finanziarie stanno sperimentando attivamente l’utilizzo della blockchain, con particolare attenzione allo sviluppo di valute digitali delle banche centrali e all’interoperabilità della blockchain.

Questi sforzi mirano a sfruttare la blockchain per transazioni transfrontaliere, punteggi di credito, prestiti, e molto altro, segnando un passo avanti significativo per l’industria​​.

L’Avanzamento dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning

L’IA e il machine learning continueranno a evolversi e a espandersi oltre i loro ambiti tradizionali, influenzando aree come i trasporti con auto a guida autonoma e droni. In particolare, l’intelligenza artificiale generativa (GenAI) è prevista come una tendenza chiave, con l’aspettativa che riduca le ore di lavoro nello sviluppo e nella progettazione, rivoluzionando numerosi settori industriali​​.

La prossima sezione dell’articolo esplorerà ulteriormente l’open banking, i pagamenti mobili e il welltech incentrato sulla salute finanziaria. Restate sintonizzati per approfondimenti su questi temi emozionanti nel mondo del fintech e della blockchain.

Oltre la Blockchain: Open Banking e Pagamenti Mobili nel 2024

L’Evoluzione dell’Open Banking

Nel 2024, l’open banking raggiungerà nuovi livelli di interconnessione, permettendo una collaborazione più fluida tra istituzioni finanziarie tradizionali, fintech e aziende. Questa tendenza è alimentata dalla diffusione di API, che livellano il campo di gioco, stimolando l’innovazione e la competizione.

Per i consumatori, ciò si traduce in maggiori opportunità e controllo sulla propria salute finanziaria. Tuttavia, la conformità e la tutela dei diritti dei clienti emergeranno come preoccupazioni cruciali, soprattutto in un contesto di normative in continua evoluzione​​.

L’Adozione Diffusa dei Pagamenti Mobili

I pagamenti mobili continueranno a crescere esponenzialmente. Secondo Juniper Research, il valore totale delle transazioni tramite portafogli digitali aumenterà del 77%, passando da 9 trilioni di dollari nel 2023 a 16 trilioni entro il 2028. Questa crescita è in parte dovuta al movimento verso una società senza contanti, accelerato dalla pandemia di COVID-19.

Le innovazioni in questo settore, come l’opzione “buy now, pay later” e le opportunità di investimento personalizzate, stanno attrarrendo un pubblico sempre più ampio e diversificato​​.

Welltech e Salute Finanziaria

Il 2024 vedrà un crescente interesse verso il welltech, che si concentra sul benessere finanziario generale. Questo settore si sta evolvendo per includere servizi di investimento attraverso portafogli digitali e app di pagamento, attirando investitori al dettaglio, specialmente nei mercati emergenti.

Queste tecnologie stanno democratizzando l’accesso ai servizi finanziari e potenzialmente migliorando la salute finanziaria delle persone a livello globale​​.

Il 2024 sarà un anno cruciale per il fintech, con la blockchain che continua a giocare un ruolo centrale. I progressi nell’open banking, nei pagamenti mobili e nel welltech promettono di trasformare ulteriormente il settore, portando a una maggiore inclusione e benessere finanziario. La convergenza di queste tecnologie, insieme all’evoluzione della sicurezza informatica, definirà il panorama del fintech nel prossimo anno.