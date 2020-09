Come la Blockchain rivoluzionerà il Gaming on Line

Secondo un recente rapporto del settore , oggi ci sono quasi 3 miliardi di giocatori nel mondo e, solo nel 2020, spenderanno quasi 160 miliardi di dollari in giochi.

Questi numeri rafforzano un fatto inevitabile: le persone adorano giocare ai videogiochi.

Nessuna azienda lo sa meglio del gigante dello streaming video Netflix . In una lettera agli azionisti dello scorso anno, Netflix ha detto agli investitori che non si stava guardando alle spalle la concorrenza proveniente da altri servizi di streaming come Hulu o HBO Max.

No, Netflix ha detto che è molto più preoccupato di competere con Fortnite , uno sparatutto che ora attira l’attenzione di 200 milioni di giocatori .

Il veloce successo di Fortnite – e della sua società madre Epic Games – non solo rende Netflix un po ‘nervoso; ha anche messo in guardia altri giganti del gioco.

Potrebbe spiegare perché Ubisoft – la società che ha introdotto Assassin’s Creed, un franchise di giochi del valore di oltre $ 300 milioni – ha recentemente annunciato che sta reclutando startup blockchain nel suo programma di incubazione.

Perché un’azienda di giochi dovrebbe voler espandersi nella blockchain? Secondo Ubisoft, “Noi … vediamo un nascente ecosistema fiorire in molte direzioni diverse esplorando nuove possibilità per immaginare le relazioni con i giocatori e tra loro, la proprietà e gli scambi di risorse virtuali, la sicurezza delle transazioni e tutto ciò che una criptovaluta può consentire”.

Esattamente. Blockchain offre ai giocatori qualcosa che non hanno mai avuto: l’opportunità di assumere la totale proprietà dei numerosi premi che guadagnano o acquistano mentre giocano.

Chiedete a qualsiasi giocatore, questi elementi sono costosi, sia in termini di denaro che di duro lavoro, ma hanno poco valore al di fuori del gioco centralizzato.

Blockchain sta per cambiare tutto questo.

Trasparenza totale: vengo a questo da due diverse prospettive. Primo, sono un imprenditore tecnologico che incuba startup di giochi blockchain . Ma due – e forse più importante – sono il padre di cinque giocatori.

Poiché ho cresciuto una famiglia di giocatori, ho sviluppato una comprensione del gioco che va oltre i rapporti sugli utili. Ho visto i miei figli farsi coinvolgere da un’ampia varietà di giochi nel corso degli anni.

Ho capito esattamente perché Sims ( il gioco più popolare di tutti i tempi basato sulle vendite di unità) ha catturato la loro attenzione. Capisco anche perché Call of Duty, un gioco sparatutto in prima persona introdotto nel 2003, si è trasformato rapidamente in un franchise del valore di 130 miliardi di dollari .

Anche i grandi successi di gioco come Minecraft e Halo sono stati grandi successi nel mio salotto.

In che modo guardare i bambini giocare migliora la mia comprensione del settore dei giochi?

Perché ho visto come ognuno di questi giochi di grande successo ha conquistato i giocatori: hanno sfruttato la tecnologia più recente per offrire un’esperienza completamente avvincente.

Ed è quello che sta accadendo in questo momento con i giochi blockchain; poiché possono essere alimentati da token non fungibili (NFT), tengono il potenziale ribaltamento dell’intera industria dei giochi.

I giochi basati su blockchain possono offrire un’esperienza senza precedenti e completamente immersiva.

Quelle ricompense costose e sudate che ho menzionato prima possono improvvisamente assumere un valore reale in un ambiente blockchain.

Questo perché un oggetto da collezione acquistato o vinto in un gioco ora può essere trasferito a un altro gioco blockchain. Ciò significa che, per la prima volta, quei premi diventano proprietà del giocatore, non del gioco.

Questa trasferibilità significa che i premi di gioco possono accumulare un valore reale. Possono essere acquistati e venduti in mercati supportati da blockchain per dollari fiat, criptovalute o scambiati con altri NFT. E indovina cosa.

Ciò significa anche, per la prima volta, che i giocatori possono persino guadagnare soldi veri giocando.

E, come genitore dei giocatori, l’ultima proposta di valore è la musica per le mie orecchie. In termini conservativi, stimo di aver speso circa $ 50.000 in giochi nel corso degli anni.

I giochi blockchain rappresentano la prima potenziale opportunità che ho visto per recuperare parte di quell’investimento.

Questo potenziale si sta già realizzando. CryptoKitties, un gioco blockchain del 2017 in cui gli utenti sono invitati a creare, scambiare e vendere gatti digitali, ha già più di 1 milione di utenti che hanno completato transazioni per un valore di 40 milioni di dollari .

Come imprenditrice, il successo di CryptoKitties conferma il mio entusiasmo per i giochi blockchain, ma anche l’esperienza di guardare mia figlia di 16 anni giocare a un altro gioco basato su blockchain – Axie Infinity – l’altra sera.

Non riusciva a smetterla e sapevo che stavo assistendo al futuro dei giochi.