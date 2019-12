La Corte Suprema della Russia ha recentemente riconosciuto il settore delle criptovalute e classificato i token digitali come attività simili a proprietà e denaro.

Tuttavia, questo riconoscimento è arrivato in un modo insolito.

Cosa è successo?

Le autorità russe riconoscono le risorse digitali come “diritti digitali” e la Corte suprema ha osservato che tali risorse potrebbero essere utilizzate a scopi illeciti come la corruzione.

Questo riconoscimento indiretto delle criptovalute come denaro potrebbe spianare la strada alla loro legittimazione nel paese.

Le criptovalute ora possono essere incluse nel reato di corruzione. La Corte Suprema suggerisce,

“Nei casi in cui l'oggetto della tangente sono i diritti di proprietà, un funzionario ha l'opportunità di ricevere entrate dall'uso di titoli non certificati o diritti digitali.”

Secondo questa interpretazione, in un caso di corruzione in cui le risorse digitali sono utilizzate per corruzione, gli esperti stimeranno il valore del progetto. Nel momento in cui qualcuno trasferisce risorse digitali a una persona, verrà considerato il pagamento di una bustarella.

Quindi, potrebbe essere usato come prova legittima della corruzione in tribunale.

La legalità della criptovaluta in Russia

Il tribunale ha basato la sua sentenza su un emendamento a una risoluzione che ha chiarito che le monete e i token digitali potrebbero essere definiti come “diritti digitali” ai sensi della legge russa.

Le modifiche sono state apportate al codice civile per creare spazio per un'economia digitale nella nazione e includevano una serie di progetti di legge per governare questo settore.

Tuttavia, il conto finale viene costantemente posticipato.

La legge russa

“On Digital Rights” è entrato in vigore nell'ottobre di quest'anno. Ad agosto hanno adottato la legge “Attirare investimenti utilizzando le piattaforme di investimento”.

Il 1 ° gennaio adotteranno una nuova “legge sul crowdfunding” che potrebbe applicarsi anche alle valute digitali. In precedenza, diversi tribunali e istituzioni definivano le monete digitali come “surrogati monetari”, che sono considerati illegali.

Non ci sono notizie su quando le autorità russe inizieranno a riconoscere le monete digitali come denaro adatto per effettuare pagamenti.

Per ora, stanno riscuotendo un'imposta fissa del 13% su tutti gli utili e i redditi realizzati utilizzando le criptovalute, che include le commissioni di mining e gli utili di trading.