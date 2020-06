aumenta l’adozione deLlA BLOCKCHAIN IBM nell’industria alimentare durante Covid-19

Kvarøy Arctic, un grande produttore di salmone di allevamento norvegese per negozi come Whole Foods, ha annunciato oggi che si unirà al Food Trust basato su blockchain di IBM. L’etichettatura e le frodi sono un problema dilagante per i rivenditori di generi alimentari. La missione di Food Trust è fornire dati affidabili e origine del prodotto agli utenti della sua rete blockchain e i membri si stanno iscrivendo.

Espen Braathe, leader europeo della Food Trust di IBM, ha dichiarato: “Quando c’è un prezzo premium nel cibo, aumenta il premio per la frode”.

Un esperto dei frutti di mare, Oceana.org , ha affermato in un recente studio che uno su tre prodotti ittici è etichettato erroneamente a livello nazionale.

Pensi di acquistare il salmone, ma ciò che è nel tuo piatto potrebbe essere molto diverso. E il consumatore paga il prezzo.

IBM ha avviato Food Trust nell’ottobre 2018, con 11 membri fondatori che supportano la sua blockchain; Walmart WMT , Dole e Nestlé per citarne tre.

Nel giugno 2020, ci sono circa 300 fornitori e acquirenti sulla rete con 6 milioni di prodotti alimentari confezionati sugli scaffali dei negozi.

Ci sono migliaia di agricoltori e fornitori non su Food Trust. Ma in tre anni lo slancio è aumentato.

La necessità di fiducia non è uno scherzo: poiché il recente esempio di fissazione dei prezzi nell’industria del pollame suggerisce che credere che i dati dei vostri fornitori siano sempre stati un problema.

“Kvarøy Arctic sta permettendo agli acquirenti aziendali, inclusi alcuni negozi di Whole Foods Market negli Stati Uniti e in Canada, e ai ristoranti di scansionare un codice QR che fornirà una cronologia di provenienza del salmone artico e del mangime su cui è stato raccolto.

Potranno anche per scaricare immagini e video delle fattorie e vedere di persona le condizioni e gli standard di benessere degli animali che Kvarøy Arctic sostiene “, ha scritto IBM in un comunicato stampa.

Durante Covid-19, Kvarøy Arctic ha riferito di aver registrato un aumento della domanda di pesce fresco negli Stati Uniti, con una spedizione doppia rispetto al volume previsto. IBM ha affermato che unendosi a Food Trust – un ecosistema di produttori alimentari, distributori, produttori e rivenditori che collaborano utilizzando record alimentari permanenti e condivisi archiviati nella sua blockchain – può aiutare a soddisfare la domanda.

Blockchain ha il potenziale per creare fiducia nella catena di approvvigionamento creando una catena di transazioni permanente e digitalizzata che non può essere modificata.

L’obiettivo è per produttori come produttori di mangimi, acquacoltori, distributori e rivenditori di accedere a dati di prodotto completi quasi in tempo reale.

“Blockchain è il futuro quando si tratta di porre fine alle frodi nel settore ittico. È un livello di trasparenza che dimostra la nostra dedizione ad essere il meglio del meglio”, ha dichiarato Alf-Gøran Knutsen, CEO di Kvarøy Arctic.