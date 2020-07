VISIONARY DAY 2020 SCALDA I MOTORI insieme ad Assodigitale e Swiss Blockchain Consortium

L’appuntamento, ideato e promosso da ated-ICT Ticino, con il patrocinio della Città di Lugano e del Lugano Living Lab si terrà dal 5 al 9 ottobre e vedrà coinvolto, in qualità di Media Partner Assodigitale e Swiss Blockchain Consortium che gestirà tutto il palinsesto delle conference Blockchain durante i giorni della Kermesse.

Nelle stesse giornate si svilupperà anche l’hackathon “Fu-turismo”, dedicato al settore turistico con il patrocinio del Cantone, con la Divisione dell’Economia e il Dipartimento del Territorio, in collaborazione con Impact Hub ed Elia Frapolli

Visionary Day ritorna per il secondo anno e anima l’autunno digitale svizzero. L’evento, presentato oggi in Comune a Lugano, è promosso e organizzato da ated ICT Ticino, patrocinato dalla Città di Lugano e dal Lugano Living Lab.

Conferenza stampa di presentazione dell'Autunno Digitale - Lugano Living Lab

Ma per la sua seconda edizione cambia pelle ed evolve in un evento digitale, rivolto esclusivamente alle imprese e ai professionisti. Infatti, fulcro dell’appuntamento, che si terrà dal 5 al 9 ottobre 2020, è la trasformazione digitale ad ampio spettro, con un’attenzione particolare dedicata alle opportunità offerte dai cambiamenti repentini causati dal Covid-19.

Va subito detto che vivremo l’evento in una veste completamente rinnovata e in un formato blended, ovvero “misto”, sia digitale sia con una componente fisica di networking, se le regole del distanziamento sociale lo renderanno possibile.

L’evento vuole, infatti, essere in primo luogo una piattaforma tecnologica attraverso la quale sia possibile favorire lo scambio di esperienze e conoscenze fra le imprese del Canton Ticino, della Svizzera interna e del Nord Italia.

Ma oltre alle imprese, le giornate di Visionary si rivolgono anche ai professionisti che vogliono accedere a contenuti di qualità su argomenti di massima importanza, legati alla digitalizzazione, alle innovazioni del futuro, all’ecosistema delle startup.

“ated-ICT Ticino dimostra ancora una volta di essere un’associazione che opera come facilitatore del nostro territorio – commenta Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino e ideatrice di Visionary Day. Abbiamo progettato un evento su più giornate in questa formula che abbiamo definito blended, ovvero mista, con contenuti di valore sia in digitale sia con spazi di networking, se le regole sociali ce lo consentiranno.

Mi piace sottolineare che il nostro tratto distintivo è la resilienza, ovvero la capacità di adeguarci alle condizioni esterne, che sono in continua evoluzione e mutamento. Noi intendiamo offrire alle aziende e ai professionisti la migliore piattaforma per aggiornare le proprie competenze, attivare il networking e presentare le proprie soluzioni a un target qualificato di imprese sia ticinesi sia localizzate nel resto della Svizzera e nel Nord Italia.”

“Nell’ideare e progettare la nuova edizione di Visionary Day, abbiamo deciso di imprimere un taglio molto più concreto, perché ci siamo resi conto proprio nelle giornate del lockdown che è più che mai necessario agevolare lo scambio di esperienze e di visioni – continua Davide Proverbio, Membro di Comitato ated e organizzatore di Visionary Day. Per questa ragione, abbiamo messo a punto un programma composito con webinar e sessioni online dalla forte connotazione di innovazione e sostenibilità. Gli interventi si snoderanno dalle aree della sicurezza informatica, alla formazione sulle competenze digitali, alla business & digital transformation e al management.

Ci poniamo l’obiettivo di valorizzare e presentate soluzioni, strategie, best practice che possono aiutare le aziende ad affrontare al meglio la ripresa economica e i nuovi modelli di business legati ai nuovi scenari economici”.

Durante le giornate del Visionary Day ci sarà anche un hackaton online focalizzato sul turismo, dal titolo “Fu-Turismo”, patrocinato dal Cantone con il Dipartimento del territorio e dalla Divisione dell’economia, che ha l’obiettivo di esplorare collaborativamente il potenziale di trasformazione positiva del turismo, in modo che possa contribuire a una migliore qualità della vita per tutti. L’obiettivo è generare nuove idee, prototipi e soluzioni -- digitali e analogiche -- per il turismo ticinese e svizzero.

Esperti del settore, albergatori, operatori, ospiti, studenti, turisti, cittadini, autorità e molti altri collaboreranno in una maratona online di 24 ore per affrontare le sfide del settore turistico. Promotori e partner sono ad oggi: ated -- ICT Ticino, Elia Frapolli Consulenza e Turismo, Impact Hub Ticino, MILESTONE Innovation Festival e Responsiva.

“Tutto ciò che abbiamo in animo di sviluppare nell’hackathon è incentrato sul creare attivamente un turismo compatibile con il presente e con il futuro – commenta Tiziano Luccarelli, co-founder di Impact Hub. Questo è il nostro scopo comune e, quindi, vogliamo strutturare una “maratona collaborativa” in cui affrontiamo le sfide del settore turistico con consapevolezza.

Lo spazio digitale che animeremo ci riunisce tutti, nelle nostre diverse competenze e sensibilità, e ci spinge a trascendere le nostre identità legate ai luoghi fisici, ricordandoci che siamo tutti uguali. Ci rivolgiamo con questo progetto a tutte le istituzioni e anche alle persone nel settore dell’industria turistica, che non hanno mai utilizzato strumenti di collaborazione online.”

“Di base siamo partiti da una comune considerazione: costruire un nuovo ecosistema turistico che dia valore al Canton Ticino e che possa eventualmente essere “scalabile” anche per tutta la Svizzera – continua Elia Frapolli.

Ma per ottenere risultati di rilievo è fondamentale lavorare insieme a molteplici attori, perché solo puntando a costruire un ecosistema turistico inclusivo, rigenerativo e interdipendente, immaginiamo di poter offrire soluzioni che possano estendersi in tutti i cantoni della Svizzera.

Vogliamo essere inclusivi e soprattutto costruire un sentimento di positività condiviso tra istituzioni, cittadini, turisti e operatori del settore.

Proprio essere un gruppo di persone provenienti da tante organizzazioni diverse ed essere alla ricerca di stimoli e idee da attori molto variegati, costituisce il fattore di distintività e coesione del nostro progetto.”

In programmazione 4 momenti di formazione di alto livello ed una giornata gratuita di workshop per ragazze e ragazzi, promossi da ated-ICT Ticino nel corso dell’autunno digitale

È in lavorazione la sesta edizione di VOXXED DAYS 2020, che si rinnova in un format inedito e diventa per la prima volta Voxxed Days Ticino Workshops. Infatti, a causa del momento particolare che stiamo vivendo, l’evento così come proposto negli ultimi 5 anni subirà un grande cambiamento e diventerà un evento completamente digitale. L’appuntamento si terrà tra lunedì 28 settembre e giovedì 8 ottobre 2020 e il programma proposto offrirà agli sviluppatori la partecipazione a 4 momenti di formazione di grande profilo.

Quattro grandi opportunità per condividere le conoscenze sullo sviluppo di tecnologia dell’informazione a stretto contatto con dei grandi esperti , senza dimenticare che i Workshop fanno parte degli eventi che animano l’edizione 2020 dell’Autunno Digitale proposto da Lugano Living Lab e dalla Città di Lugano.

“Siamo a nostro modo pionieri ed orgogliosi di annunciare la prima edizione di “ Voxxed Days Ticino Workshops ” – commentano Celestino Bellone organizzatore Voxxed Days Ticino e Federico Yankelevich Membro di Comitato e advisor dell ’evento. E in questa fase ci rivolgiamo ai 1200 sviluppatori che hanno partecipato alle conferenze precedenti sia per aprire un dialogo diretto con loro sia per invitarli a partecipare ad un sondaggio così da capire quali tematiche sono considerate più interessanti nei workshop in programma.

L’evento sarà totalmente in formato digitale e nella nostra idea inclusiva di formazione e contaminazione di esperienze e di saperi vorremmo poter offrire ai partecipanti questa prima edizione digitale a un costo il più contenuto possibile. Per questa ragione, il nostro invito si rivolge anche alle aziende perché sostengano l’iniziativa e consentano agli sviluppatori di aderire

all’appuntamento. Inoltre, qualora la pandemia ce lo permetterà, abbiamo però già pensato di organizzare per il 9 ottobre un evento di chiusura in presenza, che vedrà la partecipazione di Sponsor, Partner, Istituzioni, Special Guests e Speaker, e aziende che investono nei dei due eventi principali proposti nell ’ambito dell’autunno digitale promosso da ated-ICT Ticino; ovvero Voxxed Days Ticino Workshop e Visionary Days 2020 – conclude Cristina Giotto.

Non finiscono qui, però, gli appuntamenti promossi da ated-ICT Ticino per il prossimo Autunno Digitale. Anche Devoxx4kids2020 scalda i motori per la settima edizione in Ticino, ovvero un format di appuntamento internazionale al quale ha aderito ated4kids e previsto per il xx di ottobre. L’evento sarà rivolto alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni con una forte passione per la tecnologia. Sarà proposto un programma vario e articolato, pensato su misura di teenager. I workshop offerti durante la giornata spazieranno dalla grafica dei computer e videogiochi, all’applicazione dell’intelligenza artificiale in uno dei più classici dei giochi d’infanzia, alla programmazione robotica e la caccia al tesoro in versione virtuale, alla sperimentazione dello sbarco sulla luna tramite le nuove tecnologie e molto altro.

“Con Devoxx4kids otteniamo il doppio obiettivo di individuare i nuovi talenti appassionati di tecnologia nella nostra regione e di formarli ai nuovi mestieri del digitale – commenta Cristina Giotto, Direttrice e Membro di Comitato di ated – ICT Ticino. Inoltre, grazie alla sensibilità di alcune imprese che ci supportano, finanziando questa giornata gratuita di formazione e all’incredibile squadra di Mentor di ated4kids, per il settimo anno consecutivo siamo in grado di fornire un programma di attività di grande qualità e ricchezza. D ’altra parte, il nostro sforzo organizzativo è ampiamente ricompensato dall’entusiasmo che leggiamo nei volti dei ragazzi e ragazze quando si dedicano con passione a costruire robot, a programmare divertendosi sequenze anche complesse, a ragionare su come superare una sfida di



costruzione di un videogame o a capire com e funziona l’intelligenza artificiale. E proprio con il gioco i nostri talenti apprendono tecniche e competenze che sono richiestissime nel mercato del lavoro e che serviranno loro tantissimo in qualunque professione decideranno di svolgere in futuro».

Per chi volesse avere ulteriori informazioni sulla prossima edizione di Voxxed Days Ticino può iscriversi alla newsletter da questo link , collegarsi su Twitter e ricevere aggiornamenti su Voxxed Days Ticino 2020 seguendoci @VoxxedTicino. I Voxxed Days Ticino sono patrocinati dalla Città di Lugano e dal Lugano Living Lab, in collaborazione con Java User Group CH. Sono sponsor dell’edizione 2020: wellD, SWICKET, Herzum.

Devoxx4kids sarà gratuito, ma occorerà iscriversi tramite un link che sarà attivato nei prossimi giorni su questa pagina , dove sarà possibile consultare il ricco menu di workshop e incontri tematici proposti dai nostri Mentor di ated4kids.