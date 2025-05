Bitcare 2025: l’evento Bitcoin a Brescia celebra il record di interesse e partecipazione

BitCare Forum 2025: numeri e novità dell’evento

BitCare Forum 2025 ha consolidato la sua posizione come evento di riferimento nel panorama italiano dedicato esclusivamente a Bitcoin, attirando una partecipazione senza precedenti. Svoltosi nella storica sede della Camera di Commercio di Brescia, il forum ha catalizzato l’attenzione di oltre 1200 professionisti, sviluppatori, imprenditori e appassionati, confermando un interesse crescente attorno alle tematiche legate alla criptovaluta e alla sua implementazione pratica. Questa terza edizione si è distinta per un’organizzazione articolata in più aree tematiche e con una proposta formativa diversificata, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo in termini di competenze ed esperienze.



L’evento ha proposto un sistema innovativo basato su tre palchi principali: il palco rosso, cuore pulsante con interventi e dibattiti su questioni strategiche e politiche della rete Bitcoin; il palco verde, dedicato invece a workshop pratici e dimostrazioni tecniche, che hanno richiamato un’audience numerosa fino a dover fronteggiare una capienza al limite; infine, il palco blu ha offerto uno spazio riservato alle esigenze degli imprenditori interessati a integrare Bitcoin nei loro modelli di business.

Tra le novità più rilevanti dell’edizione 2025 si segnalano l’introduzione dell’Academy, un percorso formativo dedicato a 100 imprenditori selezionati, focalizzato sull’adozione concreta di Bitcoin in azienda, e l’apertura del Bitcoin Bazar, area espositiva dove è stato possibile acquistare beni e servizi pagandoli direttamente con Bitcoin, un chiaro segno della crescente diffusione dell’uso pratico della criptovaluta.

Tematiche e interventi dei relatori principali

Il BitCare Forum 2025 ha offerto un confronto approfondito su temi centrali e attuali che riguardano l’ecosistema Bitcoin, grazie alla partecipazione di oltre 40 esperti di rilievo nazionale e internazionale. Tra i relatori spiccavano figure di riferimento come Giacomo Zucco, Francis Pouliot, Martina Granatiero e Marco Argentieri, ognuno apportando una competenza specifica in ambiti che hanno spaziato dall’ideologia cypherpunk fino alle sfide tecnologiche e normative della rete.

Le sessioni hanno affrontato aspetti cruciale come la tutela della privacy, il mining e le sue implicazioni economiche e ambientali, nonché i complessi scenari normativi che influenzano la diffusione di Bitcoin in Italia e all’estero. Da particolare rilievo è stato il dibattito sulle possibili vulnerabilità della rete, tra cui il cosiddetto “attacco del 51%”, tema oggetto di un panel dinamico che ha coinvolto Rikki, Turtlecute, Daniela Brozzoni e Guybrush, analizzando rischi e contromisure con un approccio critico e pragmatico.

Il discorso di Giacomo Zucco sul movimento Cypherpunk ha rappresentato un momento chiave per comprendere le radici politiche e filosofiche di Bitcoin, sottolineando il paradosso tra trasparenza della blockchain e tutela della privacy individuale, e ribadendo l’importanza del pragmatismo e della controeconomia digitale come elementi fondanti.

Il confronto si è concentrato altresì sulle soluzioni tecniche per scalare la rete, come Lightning Network e Ark, e sulle prospettive di aggiornamenti futuri del protocollo Bitcoin, dibattuti nel panel finale “Il futuro di Bitcoin: o gloria o morte” a cui hanno partecipato, tra gli altri, David Coen e Federico Tenga. Questi interventi hanno evidenziato le sfide normative, di sicurezza e di innovazione che determineranno la traiettoria della criptovaluta nei prossimi anni.

Workshop, academy e aree espositive: esperienze e opportunità

L’edizione 2025 del BitCare Forum ha raffinato la sua offerta formativa e pratica con un approccio multilivello, integrando workshop tecnici, una specializzata Academy e un’area espositiva che ha confermato il ruolo di Brescia come hub italiano per l’adozione concreta di Bitcoin. I workshop, tenuti sul palco verde, hanno catalizzato un ampio seguito, tanto da rendere necessaria la partecipazione anche in piedi per molti presenti. Le sessioni hanno approfondito tematiche operative quali la gestione avanzata dei wallet, le migliori tecniche per ottimizzare la privacy nelle transazioni, le dinamiche dell’home mining, l’acquisto peer-to-peer di Bitcoin, nonché i vantaggi del lending e le peculiarità tecniche e di utilizzo della rete Lightning Network.

Un tassello innovativo è stato rappresentato dalla Academy, un percorso formativo esclusivo rivolto a 100 imprenditori selezionati, concepito per facilitare l’integrazione di Bitcoin nei processi aziendali. Il programma si è concentrato su casi d’uso reali, analizzando metriche di vantaggio competitivo e strategie operative utili a sviluppare modelli di business resilienti e allineati con la digitalizzazione finanziaria. Grazie a sessioni mirate, gli imprenditori hanno potuto acquisire competenze pratiche per l’adozione efficace della criptovaluta, affrontando aspetti come compliance, gestione del rischio e innovazione di prodotto.

L’area espositiva denominata Bitcoin Bazar ha offerto un ambiente dinamico e interattivo, dove le transazioni in bitcoin sono divenute operazioni quotidiane, riflettendo il crescente interesse verso un uso reale e quotidiano della criptovaluta. La presenza di stand dedicati a prodotti e servizi acquistabili tramite Bitcoin ha fornito un primo banco di prova concreto per la diffusione della moneta digitale in ambienti commerciali, consolidando la percezione che Bitcoin ha superato la fase sperimentale per entrare in un contesto operativo tangibile e replicabile su scala più ampia.