Home / FINTECH / BCE presenta nuove banconote euro tra sicurezza avanzata e identità europea

Nuove banconote in euro: cosa cambierà e perché

La Banca Centrale Europea sta preparando una nuova serie di banconote in euro, destinata a sostituire gradualmente quella introdotta nel 2002. Il progetto, avviato nel 2021 e entrato nella fase decisiva nel 2026, coinvolge cittadini, esperti e designer di tutta l’Unione.

Le nuove banconote, in sei tagli da 5 a 200 euro, saranno più sicure, sostenibili e rappresentative dell’identità europea, con l’eliminazione definitiva del taglio da 500 euro. La BCE mira a rispecchiare una società più moderna, inclusiva e attenta all’ambiente.

L’entrata in circolazione non sarà immediata: dopo la scelta dei nuovi design entro fine 2026, seguiranno anni di produzione, test e introduzione graduale nelle economie dei Paesi dell’area euro.

In sintesi:

Nuova serie di banconote in euro in sei tagli da 5 a 200 euro.

Temi scelti: “cultura europea” e “fiumi e uccelli” per identità e natura.

Obiettivi chiave: più sicurezza anti-contraffazione e maggiore sostenibilità ambientale.

Il taglio da 500 euro esce definitivamente dalla nuova serie.

Temi grafici, concorso europeo e ruolo dei cittadini

Il percorso di redesign delle banconote è stato strutturato per rafforzare la legittimazione democratica dell’euro. Dopo consultazioni pubbliche e analisi di esperti, la BCE ha selezionato due assi tematici principali: “cultura europea” e “fiumi e uccelli”.

La “cultura europea” dovrà valorizzare figure, simboli e patrimoni che raccontano storia, creatività e pluralità del continente, evitando riferimenti divisivi a singole nazioni. “Fiumi e uccelli” metterà al centro la biodiversità e gli ecosistemi, sottolineando il legame tra natura e comunità umane europee.

Nel 2026 è stato avviato un concorso grafico rivolto a designer di tutti i Paesi dell’area euro, chiamati a presentare proposte entro fine aprile. Una giuria indipendente selezionerà fino a dieci progetti finalisti. Successivamente, una nuova consultazione pubblica permetterà ai cittadini di esprimere le proprie preferenze, prima della decisione definitiva del Consiglio direttivo della BCE sui motivi grafici da adottare per ciascun taglio.

Impatto su sicurezza, ambiente e uso quotidiano dell’euro

Il rinnovamento delle banconote nasce dall’esigenza di rafforzare la fiducia nel contante in un contesto di pagamenti sempre più digitali. La BCE introdurrà elementi di sicurezza avanzati per contrastare la contraffazione, attraverso nuove tecnologie e materiali innovativi valutati in collaborazione con le banche centrali nazionali.

Parallelamente, la produzione sarà ripensata in chiave “green”: carta, inchiostri e processi dovranno ridurre l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita delle banconote, dal conio al ritiro.

Già certa l’uscita di scena del taglio da 500 euro, la cui emissione è stata progressivamente interrotta negli ultimi anni per ragioni di sicurezza e rischio di utilizzi illeciti. Le nuove banconote non arriveranno subito nei portafogli: dopo la scelta dei design entro fine 2026, serviranno ulteriori anni per test, produzione industriale e distribuzione. La transizione sarà graduale, con lunga coesistenza tra vecchia e nuova serie, così da non creare frizioni nei pagamenti al dettaglio né nei sistemi ATM.

FAQ

Quando saranno effettivamente in circolazione le nuove banconote in euro?

È previsto che le nuove banconote arrivino solo tra qualche anno, dopo il 2026, al termine di test tecnici, produzione e distribuzione graduale nell’area euro.

Le attuali banconote in euro continueranno a essere valide?

Sì, le banconote attuali resteranno a corso legale per un lungo periodo, coesistendo con la nuova serie e potendo essere usate normalmente nei pagamenti quotidiani.

Cosa cambia per il taglio da 500 euro nella nuova serie?

Il taglio da 500 euro non sarà più emesso nella nuova serie; quelli esistenti restano generalmente utilizzabili, ma la loro presenza diminuirà progressivamente nel circolante.

Come vengono scelti i soggetti illustrati sulle nuove banconote?

I soggetti sono selezionati tramite consultazioni pubbliche, analisi di esperti, concorsi di design europei e decisione finale del Consiglio direttivo della BCE, secondo criteri di rappresentatività e neutralità.

Qual è la fonte delle informazioni su questo progetto della BCE?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.