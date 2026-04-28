michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

BCE presenta nuove banconote euro tra sicurezza avanzata e identità europea

BCE presenta nuove banconote euro tra sicurezza avanzata e identità europea

Nuove banconote in euro: cosa cambierà e perché

SEGUICI SU DISCOVER

La Banca Centrale Europea sta preparando una nuova serie di banconote in euro, destinata a sostituire gradualmente quella introdotta nel 2002. Il progetto, avviato nel 2021 e entrato nella fase decisiva nel 2026, coinvolge cittadini, esperti e designer di tutta l’Unione.

Le nuove banconote, in sei tagli da 5 a 200 euro, saranno più sicure, sostenibili e rappresentative dell’identità europea, con l’eliminazione definitiva del taglio da 500 euro. La BCE mira a rispecchiare una società più moderna, inclusiva e attenta all’ambiente.

L’entrata in circolazione non sarà immediata: dopo la scelta dei nuovi design entro fine 2026, seguiranno anni di produzione, test e introduzione graduale nelle economie dei Paesi dell’area euro.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

In sintesi:

  • Nuova serie di banconote in euro in sei tagli da 5 a 200 euro.
  • Temi scelti: “cultura europea” e “fiumi e uccelli” per identità e natura.
  • Obiettivi chiave: più sicurezza anti-contraffazione e maggiore sostenibilità ambientale.
  • Il taglio da 500 euro esce definitivamente dalla nuova serie.

Temi grafici, concorso europeo e ruolo dei cittadini

Il percorso di redesign delle banconote è stato strutturato per rafforzare la legittimazione democratica dell’euro. Dopo consultazioni pubbliche e analisi di esperti, la BCE ha selezionato due assi tematici principali: “cultura europea” e “fiumi e uccelli”.

La “cultura europea” dovrà valorizzare figure, simboli e patrimoni che raccontano storia, creatività e pluralità del continente, evitando riferimenti divisivi a singole nazioni. “Fiumi e uccelli” metterà al centro la biodiversità e gli ecosistemi, sottolineando il legame tra natura e comunità umane europee.

Nel 2026 è stato avviato un concorso grafico rivolto a designer di tutti i Paesi dell’area euro, chiamati a presentare proposte entro fine aprile. Una giuria indipendente selezionerà fino a dieci progetti finalisti. Successivamente, una nuova consultazione pubblica permetterà ai cittadini di esprimere le proprie preferenze, prima della decisione definitiva del Consiglio direttivo della BCE sui motivi grafici da adottare per ciascun taglio.

Impatto su sicurezza, ambiente e uso quotidiano dell’euro

Il rinnovamento delle banconote nasce dall’esigenza di rafforzare la fiducia nel contante in un contesto di pagamenti sempre più digitali. La BCE introdurrà elementi di sicurezza avanzati per contrastare la contraffazione, attraverso nuove tecnologie e materiali innovativi valutati in collaborazione con le banche centrali nazionali.

Parallelamente, la produzione sarà ripensata in chiave “green”: carta, inchiostri e processi dovranno ridurre l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita delle banconote, dal conio al ritiro.

Già certa l’uscita di scena del taglio da 500 euro, la cui emissione è stata progressivamente interrotta negli ultimi anni per ragioni di sicurezza e rischio di utilizzi illeciti. Le nuove banconote non arriveranno subito nei portafogli: dopo la scelta dei design entro fine 2026, serviranno ulteriori anni per test, produzione industriale e distribuzione. La transizione sarà graduale, con lunga coesistenza tra vecchia e nuova serie, così da non creare frizioni nei pagamenti al dettaglio né nei sistemi ATM.

FAQ

Quando saranno effettivamente in circolazione le nuove banconote in euro?

È previsto che le nuove banconote arrivino solo tra qualche anno, dopo il 2026, al termine di test tecnici, produzione e distribuzione graduale nell’area euro.

Le attuali banconote in euro continueranno a essere valide?

Sì, le banconote attuali resteranno a corso legale per un lungo periodo, coesistendo con la nuova serie e potendo essere usate normalmente nei pagamenti quotidiani.

Cosa cambia per il taglio da 500 euro nella nuova serie?

Il taglio da 500 euro non sarà più emesso nella nuova serie; quelli esistenti restano generalmente utilizzabili, ma la loro presenza diminuirà progressivamente nel circolante.

Come vengono scelti i soggetti illustrati sulle nuove banconote?

I soggetti sono selezionati tramite consultazioni pubbliche, analisi di esperti, concorsi di design europei e decisione finale del Consiglio direttivo della BCE, secondo criteri di rappresentatività e neutralità.

Qual è la fonte delle informazioni su questo progetto della BCE?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache