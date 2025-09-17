Banco Santander introduce nuove soluzioni crypto innovative dedicate ai clienti retail in Italia

servizi crypto per clienti retail su openbank

Banco Santander, uno dei protagonisti principali nel settore bancario europeo, ha inaugurato un nuovo capitolo nell’offerta ai clienti retail tramite la piattaforma digitale Openbank, integrando la compravendita di criptovalute. Questa novità rappresenta una svolta significativa nel mercato bancario tradizionale, permettendo agli utenti di operare con asset digitali direttamente dall’interfaccia digitale della banca.

Dal 16 settembre, i clienti residenti in Germania possono accedere a questo servizio e scambiare diverse criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon e Cardano. Banco Santander ha inoltre annunciato l’intenzione di ampliare il ventaglio di token disponibili, puntando a implementare l’offerta anche in Spagna, il mercato domestico dell’istituto, in tempi brevi.

Questa iniziativa pone Santander tra i primi grandi istituti finanziari europei a proporre servizi crypto su larga scala indirizzati al consumatore finale, sfruttando i benefici normativi derivanti dalla recente implementazione del regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets). La scelta di avviare questa sperimentazione sul mercato tedesco risulta strategica, data la dimensione economica del paese e la sua posizione di rilievo nell’area UE.

dettagli e costi delle transazioni crypto

La struttura delle commissioni applicata da Banco Santander per i servizi di compravendita di criptovalute tramite Openbank si caratterizza per chiarezza e competitività, elementi fondamentali per attirare una clientela retail sempre più attenta ai costi. Le transazioni comportano una commissione fissa dell’1,49% sull’importo scambiato, con un minimo di un euro, posizionandosi in linea con le tariffe medie offerte da operatori del settore.

Particolarmente rilevante è l’assenza di costi di custodia sull’account digitale, una scelta strategica che mira a incentivare l’uso continuativo del servizio senza penalizzare l’utente con spese ricorrenti. Questa politica trasparente contribuisce a consolidare la fiducia dei nuovi investitori nel mercato crypto all’interno di un ambiente bancario tradizionale.

Il piano di sviluppo di Openbank prevede inoltre l’introduzione di funzionalità avanzate, come la possibilità di eseguire conversioni dirette tra diverse criptovalute, semplificando la gestione del portafoglio digitale per l’utente finale e ampliando le opportunità di diversificazione degli investimenti senza ulteriori commissioni intermedie.

strategia di banco santander nel mercato europeo

Banco Santander ha adottato una strategia mirata per affermarsi come uno dei leader europei nell’offerta di servizi crypto rivolti al cliente retail, sfruttando il contesto regolamentare favorevole creato dal regolamento MiCA. La scelta della Germania come mercato pilota non è casuale; si tratta infatti della principale economia dell’Unione Europea, ideale per testare e calibrare il modello operativo prima di un’espansione più ampia.

Estendere successivamente il servizio al mercato spagnolo è parte della logica di crescita organica dell’istituto, che intende consolidare la propria presenza domestica con un’offerta integrata tra strumenti finanziari tradizionali e asset digitali. L’obiettivo è duplice: da un lato fidelizzare una clientela più giovane e tecnologicamente evoluta, dall’altro ridurre il rischio di fuga verso piattaforme fintech o exchange esterni, integrando quindi l’esperienza crypto all’interno del proprio ecosistema bancario.

Questa iniziativa riflette anche una visione strategica più ampia, in cui Banco Santander vede le criptovalute non soltanto come un nuovo prodotto, ma come uno strumento per rafforzare il proprio ruolo competitivo nel settore finanziario europeo, combinando solidità istituzionale e innovazione digitale per rispondere alle esigenze in evoluzione della clientela.