Bancare i non bancarizzati: strategie innovative per le scuole di business nel settore finanziario

Analisi del mercato bancario in Africa francofona

Il mercato bancario in **Africa francofona**, purtroppo, presenta una situazione allarmante: oltre 120 milioni di adulti sono privi di accesso a servizi bancari formali. La penetrazione di telefoni cellulari supera l’80%, ma il numero di adulti con conti correnti tradizionali è inferiore al 25%, rispetto a oltre il 60% registrato nei paesi anglofoni. Questa disparità rappresenta una chiara opportunità per il settore fintech, che può intervenire dove le banche tradizionali hanno fallito nel servire le popolazioni più giovani e a basso reddito, costrette ad affidarsi a contante e schemi di risparmio informali. I fornitori di servizi di pagamento, come **Orange Money** e **Wave**, si sono inseriti in questo vuoto, ma la loro offerta rimane limitata a transazioni semplici, senza un ampliamento significativo dei servizi bancari.

La direzione futura del mercato è orientata verso un’esperienza utente personalizzata e agile. Le nuove generazioni non cercano filiali fisiche, ma strumenti finanziari che possano essere gestiti comodamente da dispositivi mobili. È in questo scenario che emergono aziende come **Djamo**, che stanno ridefinendo le aspettative e i bisogni del consumatore, apportando innovazioni in un contesto tradizionalmente statico. La sfida consiste nell’encapsulare un’esperienza bancaria completa in un’applicazione mobile, portando le funzionalità bancarie direttamente nelle mani di milioni di clienti potenziali, fino ad ora esclusi dai circuiti bancari formali.

**l’Africa francofona** presenta un’opportunità unica per le fintech, grazie a una giovane popolazione tech-savvy e a una crescente accettazione degli strumenti di pagamento digitali. Tuttavia, il percorso verso l’inclusione finanziaria sarà inevitabilmente complesso, a causa della frammentazione dei regolamenti e delle limitazioni infrastrutturali. Le aziende dell’area devono navigare questa realtà per prosperare e costruire un ecosistema di servizi bancari adatto a una nuova era digitale.

Il modello di business di Djamo

**Djamo**, un nome che si traduce in “ciao” in una delle lingue locali, ha irrompendo nel mercato bancario africano con una proposta fondamentale e mirata. La sua offerta si basa su un’applicazione semplice ma altamente efficace, accessibile tramite smartphone a basso costo, e su una carta Visa associata che non prevede costi di gestione. Questa configurazione ha attratto un ampio bacino di utenti che rappresentano una porzione significativa della popolazione non bancarizzata. La strategia di Djamo si distingue per la sua giustapposizione di esperienza utente e fiducia. La compagnia ha scelto di affrontare di petto il criterio del ‘last mile’ fornendo le carte fisiche direttamente ai clienti, piuttosto che fare affidamento su logistiche di terze parti, creando un contatto personale che rinforza il legame digitale.

In un contesto dove le banche tradizionali hanno storicamente mirato a clienti ad alto reddito, **Djamo** si è posizionata al centro di una soluzione innovativa mirata a chi ha accesso limitato ai servizi finanziari, come lavoratori autonomi e professionisti giovani. Raggiungere un milione di transazioni quotidiane da parte dei suoi oltre 750.000 utenti rappresenta una testimonianza tangibile dell’efficacia del suo modello. L’adesione a **Y Combinator**, noto acceleratore di startup, ha ulteriormente legittimato le sue ambizioni, permettendo a Djamo di raccogliere fondi significativi per finanziare la crescita.

Ad oggi, il portafoglio prodotti di Djamo include non solo la carta di debito, ma offre anche servizi come risparmi, pagamento di bollette e trasferimenti peer-to-peer, trasformandosi in una piattaforma finanziaria che può giustamente ambire a diventare un “super-app”. Queste funzionalità permettono a Djamo di costruire una vasta gamma di soluzioni che va ben oltre il semplice pagamento e che hanno lo scopo di rispondere in modo efficace alle esigenze di un’utenza sempre più esigente e dinamica. La visione aziendale di superare il concetto tradizionale di banca è evidente nel loro impegno a produrre un’esperienza finanziaria integrata, pensata e modellata attorno alle aspettative locali.

Sfide e opportunità per l’inclusione finanziaria

La situazione dell’inclusione finanziaria in **Africa francofona** presenta sfide significative, ma offre anche opportunità ineguagliabili per innovare. La realtà è che un elevato numero di adulti, più di 120 milioni, rimane escluso dai servizi bancari formali, e la penetrazione della tecnologia mobile, superiore all’80%, rappresenta un elemento fondamentale nell’indirizzare questo problema. Le lacune nel sistema bancario tradizionale hanno creato un terreno fertile per le soluzioni fintech, come **Djamo**, che si propongono di rispondere alle necessità di una popolazione giovane e sempre più digitalizzata. Tuttavia, il cammino verso l’inclusione finanziaria è irto di ostacoli, tra cui la frammentazione normativa e le carenze infrastrutturali. Le aziende fintech possono sfruttare questi vuoti, ma devono operare in un contesto che richiede flessibilità e una comprensione profonda del mercato locale.

Il modello di business di Djamo è emblematico di come si possa affrontare e superare queste sfide. Con oltre 750.000 utenti e un aumento costante di transazioni, l’approccio incentrato sull’utente ha permesso a Djamo di affermarsi come un attore chiave nel panorama fintech. Questo non è soltanto una questione di accesso ai servizi finanziari, ma anche di creazione di fiducia e credibilità. Djamo ha investito nella costruzione di una rete di distribuzione per la consegna diretta delle carte ai clienti, un aspetto che ha rafforzato il legame umano oltre all’interazione virtuale, contribuendo a far crescere le raccomandazioni e il passaparola.

Le opportunità consistono nel progetto di ampliare le offerte di prodotto, come nuovi servizi di prestito e opportunità di risparmio, affrontando così le esigenze crescenti della clientela che si allontana dalle soluzioni di pagamento mobile di base. Mentre il mercato si evolve, i fornitori di servizi devono essere pronti a proporre tecnologie e soluzioni affini a un pubblico sempre più esigente e orientato verso nuove forme di inclusione finanziaria. La chiave sta nel combinare innovazione ed esperienza, per trasformare non solo l’accesso ai servizi, ma l’intera esperienza bancaria in un mercato emergente e dinamico come quello dell’**Africa francofona**.

Risposta delle banche tradizionali all’innovazione fintech

Le banche tradizionali in **Africa francofona** si trovano di fronte a una sfida senza precedenti nel contesto dell’espansione delle fintech come **Djamo**. Con l’emergere di soluzioni digitali che mirano a soddisfare le esigenze di una clientela non bancarizzata, le istituzioni finanziarie più consolidate devono valutare come affrontare la crescente concorrenza. L’innovazione rappresenta una minaccia, ma anche un’opportunità per ridefinire il loro modello di business e rimanere rilevanti in un mercato in rapida evoluzione.

Alcuni istituti hanno iniziato a creare divisioni digitali, cercando di imitare i modelli di business delle fintech, mentre altri stanno collaborando con questi nuovi attori per combinare le loro risorse e competenze. Questa strategia di co-creazione può portare vantaggi reciproci, poiché le banche beneficiano della rapidità di sviluppo dei prodotti fintech, mentre queste ultime si avvalgono della solida infrastruttura e della fiducia costruita nel tempo dalle banche tradizionali. Tuttavia, molti istituti si trovano a dover affrontare il dilemma tra competizione e collaborazione. Rispondere in maniera efficace a questa nuova realtà richiede una profonda comprensione delle dinamiche di mercato e un immediato adeguamento delle offerte.

Un altro aspetto cruciale è l’approccio alle normative e alle regolamentazioni. Molte banche, storicamente concentrate su clienti ad alta capacità di reddito, si trovano ora a dover ripensare le loro politiche per abbracciare una clientela più ampia. Dobbiamo considerare che, mentre le fintech spingono verso un’innovazione radicale e senza fronzoli, le banche tradizionali devono garantire la conformità normativo, che può rallentare la loro capacità di rispondere prontamente alle tendenze emergenti.

Le banche tradizionali in **Africa francofona** devono evolvere e rispondere all’innovazione fintech non solo come competitor, ma anche come potenziali collaboratori. La chiave per la loro sopravvivenza risiede nella capacità di integrarsi nel panorama digitale e di adattare le loro strategie per attrarre una clientela diversificata e in continua crescita, senza perdere di vista la necessità di rispettare le normative e mantenere la fiducia della clientela. Il futuro del settore dipenderà dalla loro abilità nel bilanciare tradizione e innovazione in un mercato che è, e continuerà a essere, altamente dinamico.

Futuro e strategie di crescita per Djamo

**Djamo** si trova in una fase cruciale della sua evoluzione, dove le prossime strategie definiranno il suo posizionamento nel panorama fintech dell’**Africa francofona**. L’azienda ha già dimostrato di avere una comprensione profonda delle dinamiche locali, con oltre 750.000 utenti e un volume di transazioni di 4,5 miliardi di dollari, ma per capitalizzare su questo slancio, è necessaria una crescita pianificata e strategica. Le opzioni di espansione includono il rafforzamento della propria presenza nel mercato della Costa d’Avorio, priorizzando la fidelizzazione del cliente, oppure l’accelerazione dell’ingresso in nuovi mercati come **Senegal, Burkina Faso** e **Cameroon**, dove l’opportunità di guadagnare un vantaggio competitivo è tangibile.

Una terza strada prevede l’ampliamento dell’offerta di prodotti, come il microcredito, che pur aumentando i ricavi, pone sfide in termini di regolamentazione e rischio creditizio. Ogni scelta porta con sé opportunità e rischi; pertanto, Djamo deve navigare con attenzione in un contesto caratterizzato dalla crescente attenzione globale per l’innovazione fintech. Il modello di business attuale di Djamo, che si è già evoluto da semplice emittente di carte a una piattaforma finanziaria completa, potrebbe rappresentare un vantaggio cruciale nell’affrontare queste sfide. Proseguendo su questa traiettoria, l’azienda potrebbe aspirare a diventare il riferimento per le soluzioni finanziarie nell’intera regione.

Un altro aspetto significativo è la capacità di costruire relazioni solide con i clienti, basando il successo su fiducia e impegno. “La prima fase consiste nell’acquisire il ceto medio”, afferma **Hassan Bourgi**, cofondatore di Djamo. Una volta stabilita questa connessione, l’azienda può esplorare nuove opportunità verso platee più ampie, sempre mantenendo al centro le necessità della clientela. Questo approccio aiuta a mitigare i rischi associati all’espansione in mercati nuovi e incerti. Tuttavia, resta da vedere se Djamo potrà replicare il successo di modelli come quello di **M-Pesa** in **Kenya**, diventando un elemento imprescindibile nella vita di milioni di persone.

Le sfide infrastrutturali, come le carenze nelle reti di credito e nella copertura internet, continueranno a costituire barriere significative. Djamo ha l’opportunità di affrontare questi ostacoli con soluzioni innovative che parlino direttamente alle esperienze locali. A lungo termine, il futuro di Djamo non è solo quello di affermarsi come leader nel fintech, ma anche di dimostrare che l’**Africa francofona** possa diventare un laboratorio di idee e pratiche innovative nel settore finanziario globale. Questo richiede una visione chiara e una strategia coerente, che consideri non solo l’espansione, ma anche la qualità e la sostenibilità dei servizi offerti.