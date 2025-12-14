Ballando con le stelle semifinale emozionante scintille in giuria e anticipazioni verso la finale

Verdetti e risultati della semifinale

La semifinale di “Ballando con le stelle” ha offerto un quadro chiaro e definito dei concorrenti che proseguono verso la finalissima, confermando un livello di gara estremamente competitivo. Paolo Belli si è classificato all’ultimo posto con 37 punti con il suo Boogie, un’esibizione ritenuta insufficiente dai giudici Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Nonostante le critiche, Carolyn Smith ha difeso con fermezza la sua performance, sottolineando l’impegno tecnico profuso. La classifica ha visto un pari merito per Fabio Fognini e Andrea Delogu, entrambi con 43 punti, grazie rispettivamente al Cha cha e a un ballo Moderno. Filippo Magnini si è piazzato quinto con 44 punti, mentre Rosa Chemical ha totalizzato 45 punti con un Valzer. In testa, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso si sono distinte con 49 e 47 punti, quest’ultimi trasformati in 77 grazie ai bonus. Sette concorrenti sono così ufficialmente qualificati per la finale del 20 dicembre, mentre si prepara un ultimo spareggio per definire gli ultimi posti disponibili.

Scintille e polemiche in giuria

La tensione tra i giurati di “Ballando con le stelle” è salita vertiginosamente durante la semifinale, generando confronti accesi e polemiche che hanno animato la puntata. Un episodio significativo ha coinvolto Paolo Belli e il giudizio espresso nei suoi confronti: se da un lato Ivan Zazzaroni e Fabio Canino si sono mostrati critici definendo la sua esibizione non all’altezza della semifinale, dall’altro la presidente di giuria Carolyn Smith ha preso posizione in difesa dell’artista, rimarcando la serietà del suo impegno e criticando l’eccesso di durezza di alcuni colleghi. La replica pungente di Guillermo Mariotto con il suo “bla bla bla” ha ulteriormente esacerbato il confronto, spingendo Smith a condannare pubblicamente quel comportamento come irrispettoso. Questi botta e risposta non hanno fatto che evidenziare le diverse sensibilità all’interno della giuria, tra valutazioni tecniche rigorose e quel senso di empatia che talvolta emerge nei giudizi più indulgenti.

Preparativi e anticipazioni per la finale

Alla vigilia della finalissima di “Ballando con le stelle”, le dinamiche all’interno del programma si intensificano, con i protagonisti già proiettati verso l’evento conclusivo del 20 dicembre. Gli otto concorrenti rimasti stanno perfezionando le proprie coreografie sotto la guida dei maestri, consapevoli che ogni dettaglio potrà fare la differenza in un confronto che si preannuncia serrato. L’adrenalina è palpabile anche tra lo staff e la produzione, impegnati nel coordinare uno spettacolo che deve mantenere l’elevato standard qualitativo mostrato finora, garantendo al contempo una messa in scena coinvolgente e spettacolare. La regia è al lavoro sulla definizione degli ultimi passaggi tecnici e scenografici, mentre anche gli ospiti e gli interventi speciali sono stati programmati per aggiungere ulteriore interesse e tensione alla serata finale.