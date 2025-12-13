Ballando con le Stelle semifinale 13 dicembre anticipazioni tutti i colpi di scena sorprendenti

Anticipazioni e concorrenti della semifinale

La seconda semifinale di Ballando con le Stelle si svolgerà il 13 dicembre in un clima di crescente tensione, con gli otto concorrenti rimasti pronti a contendersi gli ultimi posti per la finalissima del 20 dicembre. Dopo l’eliminazione di alcune coppie nella prima semifinale, si conferma il livello alto della competizione con protagonisti come Fabio Fognini e Giada Lini, Rosa Chemical e Erica Martinelli, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Martina Colombari e Luca Favilla, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca e i ripescati Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Ogni coppia si esibirà in danze che spaziano dalla rumba al tango fino al freestyle, affrontando un giudizio rigoroso da parte della giuria composta da nomi di spicco quali Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Il meccanismo di votazione si basa sull’integrazione fra giudizi tecnici, televoto e voti social, elementi che decideranno chi continuerà la corsa verso il gradino più alto e chi, invece, dovrà abbandonare la gara a un passo dalla finale.

Ospiti speciali e iniziative benefiche

In questa puntata cruciale di Ballando con le Stelle, il lancio della maratona Telethon assume un ruolo centrale, con un focus particolare sulla raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica. L’ospite d’onore incaricato di inaugurare ufficialmente il contatore per le donazioni sarà Luca Cordero di Montezemolo, figura di rilievo pubblico e simbolo di impegno civico. Accanto a lui, due icone del tennis italiano, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, si cimenteranno in una performance inedita: saranno “Ballerini per una notte” e affronteranno un passo di tango supportati dai maestri di ballo. Questa sorpresa rappresenta un momento di grande spettacolo e intrattenimento, capace di coinvolgere un pubblico più ampio e di veicolare un messaggio di solidarietà attraverso il talento e la notorietà di personaggi provenienti da contesti differenti.

Come e dove seguire la puntata in diretta

La trasmissione sarà visibile sabato 13 dicembre a partire dalle ore 21.30 su Rai1, direttamente dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Per chi preferisse seguire l’evento in modalità digitale, Ballando con le Stelle è disponibile anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay, che consente di assistere alla puntata in diretta o di recuperarla on demand nei giorni successivi. L’appuntamento televisivo andrà in onda subito dopo la puntata di Affari Tuoi, offrendo un palinsesto completo per gli appassionati del sabato sera. L’accesso a RaiPlay è gratuito e facilmente fruibile da dispositivi mobili, computer o smart TV, garantendo così a un pubblico ampio la possibilità di seguire in tempo reale le esibizioni e le emozioni della semifinale.