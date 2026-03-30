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Australia occidentale avvolta da cielo rosso intenso, gli scienziati chiariscono il raro segnale che anticipa Narelle

Australia occidentale avvolta da cielo rosso intenso, gli scienziati chiariscono il raro segnale che anticipa Narelle

Perché il cielo può diventare rosso sangue e cosa lo provoca

Chiunque abbia osservato un cielo rosso sangue si chiede cosa lo provochi, dove accada e quando sia più probabile vederlo.
Questo fenomeno ottico, visibile in tutto il mondo ma recentemente spettacolare in Australia, si verifica soprattutto all’alba e al tramonto.
È causato dall’interazione tra la luce del Sole e la nostra atmosfera, in particolare con le molecole d’aria e le particelle microscopiche in sospensione.

Quando queste particelle aumentano, per polvere desertica, fumo di incendi o inquinamento, entrano in gioco specifici meccanismi di diffusione della luce che privilegiano le tonalità rosse e arancioni.

In sintesi:

  • La luce del Sole è bianca ma composta da uno spettro di colori differenti.
  • Lo scattering di Rayleigh rende il cielo azzurro con il Sole alto sull’orizzonte.
  • All’alba e al tramonto dominano le lunghezze d’onda rosse e arancioni.
  • Polvere, fumo e inquinamento intensificano il rosso tramite lo scattering di Mie.

Come atmosfera e particelle trasformano il colore del cielo

La luce solare appare bianca, ma è formata da tutte le lunghezze d’onda visibili, dal violetto al rosso.
Quando il Sole è alto, le minuscole molecole dell’aria diffondono soprattutto le lunghezze d’onda corte, come il blu: è il cosiddetto scattering di Rayleigh, che rende il cielo diurno azzurro.
Al contrario, quando il Sole è basso sull’orizzonte, la luce attraversa uno strato d’atmosfera molto più spesso.

In questo lungo tragitto, gran parte delle componenti blu e verdi viene diffusa fuori dalla linea di vista, lasciando passare più facilmente le lunghezze d’onda più lunghe, cioè rosse e arancioni.
Per questo all’alba e al tramonto il cielo si tinge naturalmente di colori caldi, anche in condizioni atmosferiche standard.

Se però nell’aria è presente un eccesso di particelle microscopiche – polvere, sabbia, fumo degli incendi, aerosol inquinanti – interviene un secondo meccanismo di diffusione, diverso e ancora più spettacolare.

Quando il cielo diventa rosso sangue: ruolo di polveri e cicloni

Il cielo può assumere un rosso sorprendentemente uniforme e cupo quando prevale lo scattering di Mie.
Questo processo è innescato da particelle molto più grandi rispetto alle molecole d’aria, come sabbia, polveri sottili e gocce di aerosol: invece di privilegiare il blu, amplifica i toni rossi e arancioni.

Nel recente caso dell’Australia, i venti del ciclone Narelle hanno sollevato enormi quantità di sabbia e polvere, creando una coltre densa in quota.
La luce solare, attraversando questo strato carico di particelle, è stata diffusa in modo tale da eliminare quasi ogni gradazione intermedia, lasciando dominare un rosso intenso e apparentemente “solido”, descritto come cielo rosso sangue.

Fenomeni analoghi possono manifestarsi anche in presenza di grandi incendi boschivi o forti episodi di inquinamento urbano, con implicazioni non solo estetiche ma anche sanitarie e climatiche, che meritano monitoraggio costante.

FAQ

Perché il cielo è azzurro durante il giorno?

Il cielo appare azzurro perché lo scattering di Rayleigh diffonde preferenzialmente le lunghezze d’onda corte, soprattutto blu, quando il Sole è alto.

Perché alba e tramonto hanno colori rossi e arancioni?

Alba e tramonto risultano rossi perché la luce solare attraversa più atmosfera, perdendo blu e verde e lasciando prevalere le lunghezze d’onda più lunghe.

Che cos’è lo scattering di Mie in parole semplici?

Lo scattering di Mie è la diffusione della luce da parte di particelle più grandi, come polvere o gocce, che intensificano rosso e arancione.

Gli incendi boschivi possono rendere il cielo rosso sangue?

Sì, gli incendi rilasciano grandi quantità di particelle che favoriscono lo scattering di Mie, rendendo il cielo omogeneamente rosso e spesso più scuro.

Qual è la fonte delle informazioni su questi fenomeni atmosferici?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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