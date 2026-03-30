Home / TURISMO / Australia occidentale avvolta da cielo rosso intenso, gli scienziati chiariscono il raro segnale che anticipa Narelle

Perché il cielo può diventare rosso sangue e cosa lo provoca

Chiunque abbia osservato un cielo rosso sangue si chiede cosa lo provochi, dove accada e quando sia più probabile vederlo.

Questo fenomeno ottico, visibile in tutto il mondo ma recentemente spettacolare in Australia, si verifica soprattutto all’alba e al tramonto.

È causato dall’interazione tra la luce del Sole e la nostra atmosfera, in particolare con le molecole d’aria e le particelle microscopiche in sospensione.

Quando queste particelle aumentano, per polvere desertica, fumo di incendi o inquinamento, entrano in gioco specifici meccanismi di diffusione della luce che privilegiano le tonalità rosse e arancioni.

In sintesi:

La luce del Sole è bianca ma composta da uno spettro di colori differenti.

Lo scattering di Rayleigh rende il cielo azzurro con il Sole alto sull’orizzonte.

All’alba e al tramonto dominano le lunghezze d’onda rosse e arancioni.

Polvere, fumo e inquinamento intensificano il rosso tramite lo scattering di Mie.

Come atmosfera e particelle trasformano il colore del cielo

La luce solare appare bianca, ma è formata da tutte le lunghezze d’onda visibili, dal violetto al rosso.

Quando il Sole è alto, le minuscole molecole dell’aria diffondono soprattutto le lunghezze d’onda corte, come il blu: è il cosiddetto scattering di Rayleigh, che rende il cielo diurno azzurro.

Al contrario, quando il Sole è basso sull’orizzonte, la luce attraversa uno strato d’atmosfera molto più spesso.

In questo lungo tragitto, gran parte delle componenti blu e verdi viene diffusa fuori dalla linea di vista, lasciando passare più facilmente le lunghezze d’onda più lunghe, cioè rosse e arancioni.

Per questo all’alba e al tramonto il cielo si tinge naturalmente di colori caldi, anche in condizioni atmosferiche standard.

Se però nell’aria è presente un eccesso di particelle microscopiche – polvere, sabbia, fumo degli incendi, aerosol inquinanti – interviene un secondo meccanismo di diffusione, diverso e ancora più spettacolare.

Quando il cielo diventa rosso sangue: ruolo di polveri e cicloni

Il cielo può assumere un rosso sorprendentemente uniforme e cupo quando prevale lo scattering di Mie.

Questo processo è innescato da particelle molto più grandi rispetto alle molecole d’aria, come sabbia, polveri sottili e gocce di aerosol: invece di privilegiare il blu, amplifica i toni rossi e arancioni.

Nel recente caso dell’Australia, i venti del ciclone Narelle hanno sollevato enormi quantità di sabbia e polvere, creando una coltre densa in quota.

La luce solare, attraversando questo strato carico di particelle, è stata diffusa in modo tale da eliminare quasi ogni gradazione intermedia, lasciando dominare un rosso intenso e apparentemente “solido”, descritto come cielo rosso sangue.

Fenomeni analoghi possono manifestarsi anche in presenza di grandi incendi boschivi o forti episodi di inquinamento urbano, con implicazioni non solo estetiche ma anche sanitarie e climatiche, che meritano monitoraggio costante.

FAQ

Perché il cielo è azzurro durante il giorno?

Il cielo appare azzurro perché lo scattering di Rayleigh diffonde preferenzialmente le lunghezze d’onda corte, soprattutto blu, quando il Sole è alto.

Perché alba e tramonto hanno colori rossi e arancioni?

Alba e tramonto risultano rossi perché la luce solare attraversa più atmosfera, perdendo blu e verde e lasciando prevalere le lunghezze d’onda più lunghe.

Che cos’è lo scattering di Mie in parole semplici?

Lo scattering di Mie è la diffusione della luce da parte di particelle più grandi, come polvere o gocce, che intensificano rosso e arancione.

Gli incendi boschivi possono rendere il cielo rosso sangue?

Sì, gli incendi rilasciano grandi quantità di particelle che favoriscono lo scattering di Mie, rendendo il cielo omogeneamente rosso e spesso più scuro.

Qual è la fonte delle informazioni su questi fenomeni atmosferici?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.