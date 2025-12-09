Assicurazioni Svizzere Helvetia e Baloise: riduzione di 2.600 posti di lavoro annunciata

riduzione dei posti di lavoro nel gruppo helvetia baloise

Il gruppo assicurativo Helvetia Baloise, nato dalla fusione recente e con sede a Basel, ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede la riduzione di un numero significativo di posti di lavoro nei prossimi tre anni. La società, che attualmente impiega circa 22.000 persone in otto mercati europei, intende diminuire la forza lavoro complessiva di 2.000-2.600 unità tra il 2026 e il 2028. La comunicazione ufficiale è stata fornita ai dipendenti martedì scorso, alimentando una fase cruciale di cambiamento interno.

Il piano di tagli risponde alle necessità di integrazione post-fusione e all’ottimizzazione delle strutture operative. La direzione del gruppo, guidata da Fabian Rupprecht, aveva già anticipato che la combinazione delle due realtà avrebbe comportato una ristrutturazione delle risorse umane, sebbene solo ora siano stati definiti i numeri precisi. Diverse fonti avevano ipotizzato precedentemente una riduzione di circa 2.000 posti, numero ora confermato con maggior dettaglio.

impatto geografico e settoriale dei tagli

I tagli del personale interesseranno in particolare il mercato domestico svizzero, dove si prevede una riduzione compresa tra 1.400 e 1.800 unità entro il 2028. Considerata la concentrazione della sede centrale a Basel, l’impatto sarà rilevante soprattutto sulle funzioni di gruppo e sulle attività di back-office, settori che verranno ristrutturati per migliorare l’efficienza operativa. In Germania, invece, la riduzione prevista è tra 260 e 330 posti di lavoro, confermando un approccio più contenuto, ma comunque significativo.

La distribuzione geografica delle riduzioni riflette una strategia mirata a centralizzare alcune funzioni per ottimizzare i costi e semplificare processi interni. I settori più colpiti saranno quindi quelli di supporto alle attività commerciali, amministrative e tecniche, mentre le aree direttamente coinvolte nella relazione con la clientela potrebbero subire minori riduzioni. La riorganizzazione punta a preservare la competitività del gruppo nei mercati chiave, equilibrando la necessità di tagli con la continuità operativa.

processo di consultazione e prospettive future

Il processo di consultazione avrà inizio a gennaio e sarà essenziale per definire le modalità precise di attuazione dei tagli. Helvetia Baloise si impegna a condurre un confronto trasparente con le rappresentanze sindacali e i lavoratori, al fine di mitigare gli impatti sociali dell’operazione. La società intende esplorare tutte le possibilità per limitare i licenziamenti, privilegiando soluzioni quali ricollocamenti interni, percorsi di uscita volontaria e programmi di supporto alla ricollocazione esterna.

La strategia post-fusione richiede una riorganizzazione profonda, ma la direzione assicura l’impegno a mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e tutela delle risorse umane. Le prospettive future del gruppo prevedono un consolidamento della posizione competitiva nei mercati europei, supportato da una struttura più snella e flessibile. L’obiettivo è di adattarsi rapidamente alle evoluzioni del mercato assicurativo globale, favorendo al contempo investimenti in innovazione e digitalizzazione.