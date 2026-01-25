Ascolti tv, sfida del sabato sera tra C’è Posta per Te e The Voice Kids sorprende con un clamoroso ribaltone

Ascolti di sabato 24 gennaio: C’è Posta Per te vs The Voice Kids

Nuova sfida del sabato sera

Il prime time del 24 gennaio ha certificato ancora una volta la leadership di Canale 5, con la terza puntata di C’è Posta Per Te davanti a The Voice Kids su Rai 1. Lo show ideato e condotto da Maria De Filippi ha conquistato 4.005.000 telespettatori pari al 27,6% di share, mentre il talent dedicato ai più piccoli guidato da Antonella Clerici si è fermato a 3.278.000 telespettatori con il 22,1%.

Nel people show di Fascino sono arrivati come ospiti i protagonisti della serie turca La Forza di Una Donna, ovvero Caner Cindoruk, Ahu Yağtu e Feyyaz Duman, insieme a Alessandra Amoroso, chiamata a sorprendere due fan. L’impianto narrativo ha puntato su famiglie divise, genitori alla ricerca dei figli e relazioni spezzate da tradimenti, con la classica miscela di tensione emotiva e lieto fine.

Sul fronte musicale, Rai 1 ha risposto con le esibizioni dei piccoli talenti di The Voice Kids, impreziosite dall’arrivo di Settembre, vincitore di Sanremo Giovani 2025, in duetto con Patrizia su “Amandoti”. Nonostante performance di impatto come quelle di Paolo Mazza e Serena Castellani, la giuria composta da Arisa, Nek, Loredana Bertè, Rocco Hunt e Clementino non è apparsa completamente convinta.

Trend degli ascolti e confronto con le scorse stagioni

L’andamento stagionale conferma la supremazia del marchio C’è Posta Per Te, pur con segnali di fisiologico assestamento rispetto allo scorso anno. Il debutto del 10 gennaio 2026 aveva raccolto 4.422.000 telespettatori e il 28,64% di share, mentre la seconda puntata era scesa a 3.931.000 telespettatori con il 27%. Nella stagione 2025, le prime due serate avevano superato i 4,7 milioni con oltre il 31% di share, a testimonianza di un picco ormai difficilmente replicabile.

Sul fronte opposto, The Voice Kids mostra una tenuta invidiabile. L’esordio del 10 gennaio 2026 aveva ottenuto 3.042.000 telespettatori con il 19,69% di share, saliti a 3.056.000 e 20,8% nella seconda settimana. Il dato del 24 gennaio consolida la crescita, con il 22,1% che riduce il distacco dal competitor di Mediaset e certifica una fidelizzazione del pubblico familiare.

Le dichiarazioni di Antonella Clerici a Tv Talk hanno offerto la cornice editoriale: la conduttrice ha riconosciuto la “forza enorme” del brand di Maria De Filippi, precisando che è stata la stessa Rai a chiederle lo spostamento al sabato, mentre la sua preferenza restava la collocazione del venerdì.

Strategie editoriali e impatto sul palinsesto

La distanza tra i due format nasce da un posizionamento chiaro: il people show di Canale 5 lavora su empatia, riconciliazioni e storie borderline, costruite per generare passaparola social e forte engagement emotivo. La presenza di volti internazionali come il cast de La Forza di Una Donna e di una “figlioccia artistica” come Alessandra Amoroso consolida il legame con un pubblico trasversale, dal target familiare alle fasce più giovani abituate ai social network.

The Voice Kids presidia invece l’area “family entertainment” puro, con bambini protagonisti, narrazione positiva e una giuria di coach riconoscibili. L’intervento di Settembre, reduce dal successo di Sanremo Giovani, indica la volontà di intrecciare il talent con l’universo festivaliero, in un’ottica di cross-promozione interna alla galassia Rai.

Per il sabato sera, la sfida non si limita ai numeri: la continuità di C’è Posta Per Te assicura a Mediaset un presidio emotivo consolidato, mentre Rai 1 punta sulla costruzione di un brand familiare che, seppur distante nei volumi assoluti, mostra segnali di consolidamento e di potenziale crescita nelle prossime stagioni.

FAQ

D: Chi ha vinto la sfida degli ascolti del 24 gennaio?

R: Ha prevalso C’è Posta Per Te con 4.005.000 telespettatori e il 27,6% di share.

D: Quanti telespettatori ha totalizzato The Voice Kids?

R: The Voice Kids ha registrato 3.278.000 telespettatori con il 22,1% di share su Rai 1.

D: Chi erano gli ospiti principali dello show di Maria De Filippi?

R: Sono intervenuti Caner Cindoruk, Ahu Yağtu, Feyyaz Duman e la cantante Alessandra Amoroso.

D: Quale ospite speciale è apparso a The Voice Kids?

R: È stato ospite Settembre, vincitore di Sanremo Giovani 2025, in duetto con Patrizia.

D: Come sono andati gli ascolti di C’è Posta Per Te nelle prime due puntate 2026?

R: Il debutto ha segnato 4.422.000 telespettatori (28,64%), la seconda puntata 3.931.000 (27%).

D: Gli ascolti di C’è Posta Per Te sono in calo rispetto al 2025?

R: Sì, nel gennaio 2025 le prime due puntate superavano i 4,7 milioni con oltre il 31% di share.

D: Cosa ha detto Antonella Clerici sulla collocazione al sabato?

R: Ha spiegato a Tv Talk che la scelta del sabato è stata voluta dalla Rai e che lei avrebbe preferito il venerdì.

D: Qual è la fonte giornalistica dei dati di ascolto citati?

R: I dati e le informazioni provengono dall’articolo firmato da Anthony Festa pubblicato sul sito di Nexilia.