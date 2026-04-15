Home / SPETTACOLI & CINEMA / Ascolti tv Ilary Blasi perde la sfida contro Montalbano e Fagnani

Montalbano in replica batte Ilary Blasi: tutti i numeri degli ascolti

Martedì 14 aprile, in prima serata, la sfida degli ascolti tv ha visto su Rai 1 Il Commissario Montalbano superare il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5.

La partita si è consumata nel prime time generalista, con la fiction con Luca Zingaretti in replica capace di imporsi ancora una volta sul reality di Mediaset.

In parallelo, Rai 2 ha proposto Belve di Francesca Fagnani, mentre sui restanti canali sono andati in onda talk politici e programmi di approfondimento.

La giornata è stata segnata anche dal duello nell’access prime time tra Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5, dopo il boom di share registrato dalla trasmissione Mediaset il 13 aprile.

In sintesi:

Il Commissario Montalbano in replica guida la prima serata con il 15,9% di share.

in replica guida la prima serata con il 15,9% di share. Grande Fratello Vip di Ilary Blasi si ferma al 15,1% su Canale 5.

di si ferma al 15,1% su Canale 5. Nell’access prime time, sfida serrata tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna .

e . Preserale dominato da L’Eredità, fronteggiata da Avanti un Altro su Canale 5.

I dati completi di prime time e access: il quadro della serata

In prima serata su Rai 1, la replica de Il Commissario Montalbano ha raccolto 2.811.000 spettatori, pari al 15,9% di share, confermando l’appeal del personaggio interpretato da Luca Zingaretti.

Su Canale 5, il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ha totalizzato 1.809.000 spettatori con il 15,1%, mantenendo uno zoccolo duro di pubblico ma cedendo il primato alla fiction Rai.

Rai 2 con Belve di Francesca Fagnani, che ospitava Giulia Michelini e Francesco Chiofalo, ha ottenuto 1.280.000 spettatori e l’8,6%.

Su Italia 1, Le Iene presentano: La Cura ha interessato 804.000 spettatori con il 7%. Rai 3 ha proposto FarWest, mentre Rete 4 ha schierato È sempre Cartabianca; su La7 spazio a DiMartedì, confermando la consueta frammentazione dell’offerta informativa.

Nell’access prime time, Affari Tuoi su Rai 1 ha raggiunto 4.779.000 spettatori con il 22,1% tra le 20:49 e le 21:43.

Su Canale 5, dopo l’anteprima Gira La Ruota della Fortuna (3.845.000 spettatori e 18,6%), La Ruota della Fortuna ha toccato 4.987.000 spettatori con il 23,1% tra le 20:52 e le 21:55, confermandosi traino decisivo per il prime time Mediaset.

Tra le altre proposte d’accesso: TG2 Post su Rai 2 ha registrato 707.000 spettatori (3,3%); su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.033.000 (4,9%); su Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.141.000 (5,6%) e Un Posto al Sole 1.458.000 (6,8%).

Rete 4 con 4 di Sera ha segnato 1.215.000 spettatori (5,9%) nella prima parte e 1.069.000 (4,9%) nella seconda; su La7 Otto e Mezzo ha convinto 2.224.000 spettatori (10,4%).

Sul canale Tv8 Foodish ha ottenuto 496.000 spettatori (2,3%), mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa si è attestato a 479.000 spettatori (2,2%).

Preserale, trend confermati e possibili effetti sulle prossime sfide

Nel preserale di Rai 1, L’eredità – La sfida dei 7 ha raggiunto 2.932.000 spettatori con il 23,5%, mentre L’Eredità ha dominato la fascia con 4.450.000 spettatori e il 28,1%, rafforzando la leadership del quiz di accesso al prime time Rai.

Su Canale 5, Avanti il Primo ha intrattenuto 1.635.000 spettatori (14,9%), seguito da Avanti un Altro con 2.412.000 spettatori e il 16,8%, valori solidi ma distanti dalla performance di Rai 1.

Su Rai 2, le Qualificazioni ai Mondiali 2027 Femminili – Italia-Serbia hanno totalizzato 433.000 spettatori (3,2%), dato significativo per il calcio femminile in tv.

Su Italia 1, dopo il segmento Grande Fratello Vip (394.000 spettatori, 3,3%), Studio Aperto Mag ha segnato 323.000 spettatori (2,4%) e Hawaii Five-0 609.000 (3,6%).

Rai 3 con i TGR ha informato 2.283.000 spettatori (14%), seguiti da Blob con 1.061.000 (5,9%) e Kong – Con la Testa tra le Nuovole con 899.000 (4,6%).

Su Rete 4, 10 Minuti ha interessato 1.108.000 spettatori (7,1%) e la soap La Promessa 979.000 (5,4%).

Su La7, Ignoto X ha radunato 230.000 spettatori (1,7%).

Sul canale Tv8, 4 Ristoranti ha ottenuto 443.000 spettatori (2,6%), mentre sul Nove, dopo Little Big Italy (259.000 e 2,4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raggiunto 700.000 spettatori (3,9%).

Questo quadro conferma il ruolo centrale dei quiz storici Rai nel traino al prime time e l’importanza di access e preserale per gli equilibri di ascolto tra Rai e Mediaset nelle serate clou, con possibili ripercussioni sulle strategie di programmazione delle prossime settimane.

FAQ

Chi ha vinto la prima serata tv del 14 aprile?

Ha vinto Rai 1: Il Commissario Montalbano in replica ha ottenuto 2.811.000 spettatori e il 15,9% di share, superando Canale 5.

Quanti spettatori ha fatto Ilary Blasi con Grande Fratello Vip?

Ilary Blasi con Grande Fratello Vip su Canale 5 ha raccolto 1.809.000 spettatori, pari al 15,1% di share complessivo in prima serata.

Come è andata La Ruota della Fortuna rispetto ad Affari Tuoi?

È andata meglio su Canale 5: La Ruota della Fortuna ha raggiunto 4.987.000 spettatori e il 23,1%, superando Affari Tuoi.

Qual è stato il programma più visto nel preserale del 14 aprile?

È stato L’Eredità su Rai 1, che ha conquistato 4.450.000 spettatori e il 28,1% di share, dominando la fascia preserale.

Da dove provengono i dati e le informazioni sugli ascolti tv citati?

Provengono da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.