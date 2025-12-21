Ascolti tv 20 dicembre finale Ballando con le Stelle sfida il Volo numeri e risultati spettatori

Ascolti della prima serata del 20 dicembre: la finale di Ballando con le Stelle contendere a Il Volo

La serata di sabato 20 dicembre ha visto un confronto serrato tra due programmi di grande richiamo sulle reti principali italiane. Su Rai1, l’evento conclusivo di Ballando con le Stelle ha confermato la sua forza mediatica, attirando un pubblico di 3.189.000 spettatori e raggiungendo uno share del 31,7%. La vittoria della coppia formata da Nikita Perotti e Andrea Delogu ha coronato un percorso seguito con attenzione, premiando la formula consolidata del talent show di Milly Carlucci.

Sull’altro fronte, Canale 5 proponeva il concerto di Il Volo con lo show “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, che ha raccolto 1.689.000 spettatori e registrato uno share del 13,4%, confermandosi come un’opzione di rilievo ma con numeri inferiori rispetto al competitor diretto.

Gli altri canali hanno occupato posizioni più contenute: su Rai2, la serie S.W.A.T. ha interessato 641.000 telespettatori (3,6%), mentre Shrek su Italia1 ha raccolto 965.000 spettatori (5,6%). Rai3 con Indovina Chi Viene a Cena ha raggiunto 795.000 spettatori (4,6%), e su Rete4 il film La Promessa si è fermato a 966.000 telespettatori (6,6%). La7, infine, con In Altre Parole Di Più, ha totalizzato 424.000 spettatori (2,8%).

Dati degli ascolti nell’access prime time: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

La competizione per la fascia dell’access prime time del 20 dicembre ha visto un confronto serrato tra Rai1 e Canale 5, protagoniste con i loro programmi storici. Affari Tuoi su Rai1 ha confermato la sua solidità, raccogliendo 4.433.000 spettatori con una share del 24,1% nel segmento che va dalle 20:41 alle 21:36, mantenendo il passo con le aspettative del pubblico.

Canale 5, invece, ha registrato un exploit importante con La Ruota della Fortuna, che, divisa in due segmenti, ha superato in totale gli ascolti di Rai1. La puntata di “Gira La Ruota” ha conquistato 3.846.000 spettatori con il 21,9% di share, mentre la trasmissione principale ha toccato quota 4.734.000 spettatori e il 25,5% di share tra le 20:46 e le 21:54, dimostrando un gradimento superiore e una capacità di coinvolgimento più marcata rispetto al diretto concorrente.

La sfida tra i due conduttori, Stefano De Martino per Rai1 e Gerry Scotti per Canale 5, si è dunque risolta a favore di Mediaset, che ha saputo intercettare un pubblico più ampio in questa fascia oraria cruciale per il palinsesto serale. A seguire, le altre reti hanno mantenuto percentuali di ascolto più contenute, con Rai2 che ha proposto TG2 Post (356.000 spettatori, 1,9%) e Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine (940.000 spettatori, 5,2%).

Andamento degli ascolti nel preserale: Rai1 e Canale5 a confronto

Nel preserale del 20 dicembre, la competizione tra Rai1 e Canale 5 ha confermato gli equilibri consolidati delle rispettive fasce di intrattenimento. Su Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha coinvolto 2.896.000 spettatori, ottenendo una share del 21,9%, mentre il seguito L’Eredità ha aumentato il suo audience a 3.921.000 spettatori con il 25,8% di share, consolidando la leadership della rete pubblica nel segmento.

Canale 5, pur in posizione di rincalzo, ha mantenuto numeri consistenti: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha attratto 1.903.000 spettatori con il 15,8% di share, mentre il programma principale, Caduta Libera, ha raggiunto 2.299.000 spettatori pari al 16% di share. Anche se distanziati nettamente da Rai1, i dati testimoniano una tenuta che continua a rappresentare un’offerta competitiva per il pubblico di Mediaset.

Gli altri canali hanno raggiunto risultati più modesti in termini di ascolto: su Rai2 Dribbling ha raccolto 354.000 spettatori (2,9%), mentre su Italia1 lo Studio Aperto Mag ha totalizzato 491.000 spettatori con il 3,6% di share. Su Rai3, l’appuntamento con il TGR ha raggiunto 2.120.000 telespettatori (13,8%), evidenziando una presenza importante nella fascia pre-serale, seguita da Blob con 926.000 spettatori (5,6%).

