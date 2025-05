Artisti imperdibili al Sónar 2025: la guida definitiva per la nuova edizione festival musicale

Artisti principali da non perdere al Sónar 2025

La lineup del Sónar 2025 presenta una selezione di artisti di calibro internazionale che definiscono lo stato attuale e futuro della musica elettronica e sperimentale. Tra questi spiccano nomi che hanno contribuito a plasmare le tendenze sonore contemporanee, garantendo un’esperienza unica e imprescindibile per gli appassionati del settore. Questo evento catalano si conferma come un punto di riferimento per scoprire performance di altissimo livello con artisti che spaziano da pionieri riconosciuti a nuovi talenti emergenti.



Arca torna al Sónar con una proposta multidisciplinare che rompe gli schemi tradizionali del live set. Conosciuta per la sua capacità di destrutturare e reinventare la musica, Alejandra Ghersi, al secolo Arca, si impone come una figura imprescindibile nel panorama artistico globale grazie alle sue collaborazioni con grandi nomi come Kanye West e Björk.

Nathy Peluso, invece, si presenta come una forza inarrestabile della scena latina, unendo in GRASA diversi generi come hip-hop, salsa e ranchera, portando la sua carica emotiva e la sua versatilità musicale direttamente sul palco serale del Sónar.

La dj e produttrice sudcoreana Peggy Gou, che ha catturato l’attenzione globale con il successo (It Goes Like) Nanana, torna da headliner con una perfetta miscela tra house, techno e influenze berlinese, anticipando la presentazione del suo attesissimo album I Hear You.

Infine, il b2b tra Skrillex e Blawan offre una combinazione potente tra dubstep ed industrial techno, un incontro fra due mondi carichi di energia e innovazione sonora che promette di segnare uno dei momenti più intensi del festival.

Non da meno, il duo nordirlandese Bicep proporrà in esclusiva il nuovo show audiovisivo CHROMA, uno spettacolo in evoluzione continua che segue un approccio creativo volto a ridefinire i confini della musica elettronica dal vivo.

Performance e date imperdibili

Il Sónar 2025 si struttura su tre giorni intensi, dove la combinazione di artisti e orari crea un’esperienza artistica calibrata su momenti distinti e complementari. Le giornate sono divise tra il Sónar by Day, dedicato a performance più intime e sperimentali, e il Sónar by Night, che ospita gli headliner più attesi e le produzioni audiovisive di grande impatto. La programmazione prevede appuntamenti serrati che permettono agli spettatori di assistere a esibizioni di alto livello senza pause, con ogni serata che si profila come un crescendo di energia e atmosfera.

Venerdì 13 giugno sarà una giornata chiave: Arca offrirà la sua performance multidisciplinare, un evento che non si limita alla musica ma si estende a un’esperienza immersiva e innovativa. Contemporaneamente, Peggy Gou darà prova della sua forza come DJ headliner, portando la sua energia contagiosa sul palco serale. Sempre venerdì, i nordirlandesi Bicep presenteranno il nuovo show CHROMA, un progetto audiovisivo che riflette un’evoluzione creativa del duo e che rende ogni tappa differente dalla precedente.

Sabato 14 giugno, il momento clou sarà il b2b tra Skrillex e Blawan. Questa combinazione unica promette un confronto sonoro fra dubstep e techno industriale, sottolineando la capacità del Sónar di mettere in dialogo mondi musicali distanti ma complementari. Sempre nella stessa sera, Nathy Peluso salirà sul palco del Sónar by Night con il suo ultimo album GRASA, una miscela innovativa di generi che ne conferma lo status di artista di spicco nella scena internazionale.

Focus sulle novità e gli show speciali

La programmazione di questa edizione del Sónar si distingue per l’inclusione di progetti innovativi e format live che superano il semplice concerto, in linea con la tradizione del festival di esplorare frontiere sonore e visive nuove. Tra le novità, spiccano gli show che integrano tecnologia e performance artistica, offrendo un’esperienza immersiva e multisensoriale, pensata per coinvolgere lo spettatore a 360 gradi. L’approccio di Arca con il suo spettacolo multidisciplinare è paradigmatico in questo senso, ma anche Bicep con CHROMA codifica un’ulteriore evoluzione del live elettronico, trasformandolo in un racconto visivo e musicale in costante mutamento.

Non mancano chiaramente proposte che ampliano gli orizzonti stilistici del festival. La collaborazione inedita tra Skrillex e Blawan racchiude l’incontro tra due mondi apparentemente distanti, unendo le pulsazioni del dubstep alla crudezza industriale della techno, per una performance che punta a destabilizzare e sorprendere. Parallelamente, Nathy Peluso introduce ritmi caldi e contaminazioni latine, portando una ventata di energia e originalità dal Sud America con un album che ha già conquistato la critica internazionale.

Questi progetti speciali rappresentano il cuore pulsante del Sónar 2025, un laboratorio vivo che spinge oltre i confini di ciò che un festival musicale può essere, con un’offerta artistica che si rigenera e si rinnova ogni anno, puntando a coinvolgere un pubblico esigente e cosmopolita.