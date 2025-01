Apple sospende i riepiloghi delle notifiche AI per le notizie a causa di avvisi errati generati automaticamente

Sospensione delle sintesi di notifica AI

Apple ha deciso di interrompere temporaneamente le sintesi di notifica basate sull’intelligenza artificiale per le applicazioni di notizie e intrattenimento, a seguito di crescenti critiche per la generazione di avvisi non accurati. Questa decisione si inserisce all’interno di una serie di cambiamenti previsti per migliorare la trasparenza e la precisione delle notifiche. Con la recente distribuzione delle versioni preliminari per sviluppatori di iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, Apple ha disattivato completamente queste sintesi per le app citate, promettendo di ripristinarle in un aggiornamento futuro, una volta perfezionate.

Motivo della sospensione

Questa interruzione si è resa necessaria in seguito a una segnalazione da parte della BBC, che ha denunciato come un suo articolo fosse stato distorto, affermando erroneamente che Luigi Mangione, accusato dell’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare, Brian Thompson, si fosse suicidato. Tale errore ha evidenziato la necessità urgente di una revisione e di una maggiore accuratezza nelle sintesi generate dalle AI di Apple.

Modifiche e miglioramenti futuri

Oltre alla sospensione delle sintesi di notifica per alcune applicazioni, Apple ha introdotto nuove caratteristiche per migliorare l’esperienza dell’utente. Le sintesi di notifica verranno contrassegnate in corsivo per distinguerle più facilmente dalle notifiche standard. Gli utenti avranno anche la possibilità di disattivare le sintesi di notifica per singole applicazioni direttamente dalla schermata di blocco. Inoltre, Apple avviserà gli utenti che la funzione delle sintesi è in fase beta al momento dell’attivazione, sottolineando che potrebbero verificarsi errori.

Motivo della sospensione

La sospensione delle sintesi di notifica AI si è resa necessaria dopo una segnalazione ufficiale da parte della BBC, che ha esposto gravi inesattezze relative a una notizia. In particolare, un articolo è stato erroneamente interpretato, suggerendo che Luigi Mangione, coinvolto nell’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare, Brian Thompson, si fosse tolto la vita. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla precisione delle informazioni generate attraverso il sistema di intelligenza artificiale di Apple. La società ha riconosciuto la necessità di un riesame approfondito del suo algoritmo di generazione delle notizie per garantire che tali errori non si ripetano in futuro.

Modifiche e miglioramenti futuri

Con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e l’affidabilità delle notifiche, Apple ha implementato una serie di modifiche significanti. Le sintesi di notifica saranno ora presentate in corsivo, rendendo più semplice per gli utenti distinguerle dalle notifiche tradizionali. Inoltre, sarà possibile disattivare le sintesi per applicazioni specifiche direttamente dalla schermata di blocco, offrendo così un maggiore controllo sull’esperienza utente.

Un’altra iniziativa chiave sarà l’informativa che avviserà gli utenti che le sintesi di notifica rappresentano una funzione beta. Questa notifica sarà accessibile tramite l’app Impostazioni e avviserà che le sintesi possono contenere errori, permettendo agli utenti di fare scelte più consapevoli. Apple ha anche accennato a un prossimo aggiornamento dedicato a fornire informazioni più chiare riguardo alla provenienza del testo nelle sintesi. Questi cambiamenti sono il risultato di un intenso dialogo con le parti interessate e si riflettono nella volontà dell’azienda di ripristinare la fiducia nel suo sistema di notifiche.