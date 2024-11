Samsung Galaxy S25 Slim: nuova versione internazionale avvistata in anteprima esclusiva

Compatibilità internazionale del Samsung Galaxy S25 Slim

Il modello internazionale del Samsung Galaxy S25 Slim ha ricevuto il codice SM-S937B/DS, con la lettera “B” che indica una versione globale e “DS” che sottolinea il supporto dual-SIM. Questa designazione evidenzia che il Galaxy S25 Slim sarà disponibile nei mercati internazionali. Sebbene non ci siano state molte voci riguardo a una disponibilità limitata, questa conferma è significativa e rassicurante per i consumatori globali.

Dettagli tecnici e specifiche della fotocamera

Stando alle informazioni anticipate da Ice Universe, il Samsung Galaxy S25 Slim sarà dotato di un sistema di fotocamere “Ultra”. Le specifiche rivelano una fotocamera principale da 200MP (ISOCELL HP5), un’ultrawide da 50MP e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3.5x. Entrambe le fotocamere da 50MP utilizzeranno il sensore JN5, promettendo prestazioni fotografiche elevate e versatilità nell’acquisizione di immagini.

-73% Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 29 Novembre 2024 03:09

Informazioni sulla data di lancio e su modelli correlati

Il lancio della serie Galaxy S25 è previsto per gennaio, comprendente modelli come Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Mentre il Galaxy S25 Slim sembra destinato a un arrivo posticipato, la sua certificazione, sia per il modello statunitense che quello internazionale, suggerisce che i consumatori possono aspettarsi ulteriori dettagli a breve, confermando l’interesse di Samsung per il segmento della telefonia mobile di alta gamma.

Dettagli tecnici e specifiche della fotocamera

Dettagli tecnici e specifiche della fotocamera del Samsung Galaxy S25 Slim

Secondo le informazioni fornite da Ice Universe, il Samsung Galaxy S25 Slim sarà equipaggiato con un sistema fotografico di alto livello, definito “Ultra”. Questo set di fotocamere includerà una fotocamera principale da 200MP, identificata come ISOCELL HP5, capace di catturare immagini ad alta risoluzione con dettagli nitidi e colori vividi. Oltre a questa, il dispositivo disporrà di un’unità ultrawide da 50MP, che permetterà di ottenere scatti panoramici con un ampio campo visivo, e un teleobiettivo sempre da 50MP, con uno zoom ottico di 3.5x, permettendo di avvicinarsi ai soggetti senza compromettere la qualità dell’immagine.

Entrambe le fotocamere secondarie, ovvero quelle da 50MP, utilizzeranno il sensore JN5, noto per le sue prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e per la velocità di messa a fuoco. Questa combinazione di componenti tecnologici suggerisce che il Galaxy S25 Slim non solo sarà capace di scattare foto straordinarie, ma getterà anche le basi per un’esperienza fotografica versatile, in grado di soddisfare le esigenze degli appassionati di fotografia e degli utenti quotidiani.

Informazioni sulla data di lancio e su modelli correlati

Informazioni sulla data di lancio e su modelli correlati del Samsung Galaxy S25 Slim

La serie Galaxy S25, comprendente il Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, è attesa per il mese di gennaio. Tuttavia, il Galaxy S25 Slim sembrerebbe prepararsi a un lancio successivo. Le recenti certificazioni riscontrate, riguardanti sia il modello per il mercato statunitense che quello internazionale, indicano che Samsung sta accelerando i preparativi per la presentazione ufficiale. Sebbene non ci siano state conferme specifiche sulle date, il processo di certificazione generalmente prelude a dettagli imminenti, alimentando così l’aspettativa di una risposta positiva da parte degli utenti alla nuova gamma di prodotti di alta fascia. Il crescente interesse attorno al Galaxy S25 Slim suggerisce un potenziale impatto significativo nel panorama della telefonia mobile premium.