Apple ritira iPhone SE e iPhone 14 dagli store nell’Unione Europea: ecco cosa sapere

Rimozione degli iPhone SE e 14 dai negozi dell’UE

Gli appassionati di tecnologia che desideravano acquistare un iPhone SE o un iPhone 14 negli Apple Store dell’Unione Europea devono rassegnarsi a una delusione. A seguito dell’entrata in vigore di nuove normative europee, Apple ha ritirato tutti i dispositivi dotati di porta Lightning dai suoi negozi. Questa decisione è stata attuata il 28 dicembre, quando le nuove regole hanno reso la USB-C lo standard di connessione per la ricarica di smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici.

Per il momento, i modelli più recenti come iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE non sono disponibili per l’acquisto negli Apple Store online dei paesi europei, tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera. La rimozione dei dispositivi è stata confermata anche da The Verge. Sebbene la legge riguardi solo i paesi dell’UE, Apple continua a vendere dispositivi con porta Lightning negli Stati Uniti e in altre regioni.

Cambio normativo e rimozione dei dispositivi

Il cambio normativo che ha portato alla rimozione dei dispositivi Apple dal mercato europeo è stato introdotto nel 2022, con l’approvazione della direttiva che impone l’uso della USB-C come standard di ricarica per smartphone e altri dispositivi elettronici. Questo cambiamento normativo, entrato in vigore il 28 dicembre, ha rappresentato una svolta significativa per i produttori di tecnologia, costringendo Apple a ritirare ogni dispositivo dotato di porta Lightning dai suoi punti vendita in Europa.

La decisione di eliminare dall’inventario iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE è stata attuata per garantire la conformità alle leggi vigenti. I modelli, che erano ancora in vendita, non sono più accessibili in paesi dell’UE come Finlandia, Francia, Germania e Italia, riflettendo un’immediata risposta alle esigenze normative. Apple, tuttavia, continua a mantenere in vendita i dispositivi con porta Lightning nel resto del mondo, poiché tali regolamentazioni non si applicano al mercato statunitense e ad altre regioni.

Prossimi modelli e futuro dell’iPhone SE

Apple prevede di lanciare una nuova versione dell’iPhone SE, attesa per marzo, che presenterà la porta di ricarica USB-C. Questa attesa modifica per il modello SE rappresenta una risposta diretta alle normative europee e alle crescenti richieste del mercato per una maggiore compatibilità e standardizzazione. L’attuale iPhone SE, lanciato nel 2022, non ha subito aggiornamenti significativi e non ha adottato la nuova porta. Pertanto, i consumatori europei dovranno attendere l’arrivo del nuovo modello per poter avere accesso a un dispositivo compatibile con le attuali normative.

Con l’imminente transizione a USB-C, Apple intende non solo conformarsi alle leggi, ma anche migliorare l’esperienza dell’utente attraverso una maggiore compatibilità tra i dispositivi. Inoltre, l’iPhone SE di nuova generazione promette di mantenere il posizionamento sul mercato come l’opzione più accessibile di Apple, creando così opportunità di vendita nel segmento entry-level. Gli appassionati della linea SE possono guardare con interesse al futuro, mentre il panorama delle scelte di smartphone continuerà a evolversi con questi importanti sviluppi tecnologici.