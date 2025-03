App Copilot nativa per Windows 11: novità e funzionalità da scoprire subito

App di Copilot nativa per Windows 11: novità e funzionalità

Microsoft ha finalmente introdotto una nuova versione nativa dell’app Copilot per Windows 11, segnando una significativa evoluzione rispetto al precedente approccio web. L’interfaccia dell’app è stata completamente ridisegnata, presentando un pannello laterale intuitivo che facilita l’avvio di nuove conversazioni e la visualizzazione della cronologia delle interazioni. Questo design non solo rende l’app più gradevole esteticamente, ma migliora anche l’esperienza utente, soprattutto per coloro che potrebbero non essere così esperti nell’uso della tecnologia. Una delle funzionalità più innovative è la possibilità di fare domande specifiche riguardanti le operazioni sul proprio PC. Ad esempio, gestire configurazioni specifiche, come quella di un auricolare Bluetooth, diventa più semplice e diretto, grazie alle risposte personalizzate che Copilot fornisce in base alla versione di Windows in uso. In questo modo, gli utenti non si troveranno più di fronte a tutorial generici o informazioni datate, ma potranno beneficiare di assistenza immediata e mirata.

Caratteristiche principali dell’app Copilot

L’app Copilot per Windows 11 offre una serie di funzionalità avanzate progettate per migliorare l’interazione dell’utente con il sistema operativo. La novità più rilevante è la sua architettura nativa, che garantisce prestazioni ottimali e una maggiore integrazione con l’ambiente Windows. Grazie al pannello laterale ridisegnato, gli utenti possono gestire le conversazioni in modo fluido, accedendo rapidamente alla cronologia delle chat e avviando nuove interazioni senza difficoltà. Le funzionalità di assistenza sono state ampliate per includere domande specifiche sul proprio PC, consentendo agli utenti di ricevere risposte immediate e personalizzate. Il sistema è in grado di interpretare la versione di Windows in uso, offrendo indicazioni precise, come nel caso della configurazione di dispositivi esterni. Inoltre, l’interfaccia è stata sviluppata con un focus sull’usabilità, facilitando l’accesso anche per coloro che non possiedono elevate competenze informatiche, rendendo il supporto alla tecnologia più accessibile a un pubblico ampio.

Istruzioni per installare l’app immediatamente

Per coloro che desiderano installare subito la nuova app di Copilot per Windows 11, ci sono procedure pratiche che consentono l’installazione anche per chi non è iscritto al programma Insider. Per iniziare, è necessario accedere a store.rg-adguard.net e selezionare “Product ID” nel menu a discesa. Una volta fatto, si inserisce il codice “9NHT9RB2F4HD” nella barra di ricerca e si seleziona “Fast” nell’opzione successiva. Dopo aver cliccato sul pulsante di conferma, si visualizzeranno i pacchetti disponibili per il download. Cercate il file denominato Microsoft.Copilot_1.25023.106.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.appxbundle e procedete con il download. Una volta completato, aprite il file e seguite le istruzioni, cliccando su “Aggiorna” quando necessario. Al termine di questa operazione, la nuova app di Copilot sarà pronta per l’uso, permettendovi di esplorare le sue funzionalità innovative senza dover attendere il rilascio ufficiale per tutti gli utenti.

Disponibilità per utenti Mac e limitazioni

Microsoft ha esteso la disponibilità di Copilot anche agli utenti Mac, offrendo una versione dell’app scaricabile dall’App Store. Questa release presenta alcune caratteristiche uniche, tra cui una barra di ricerca compatta che consente di avviare rapidamente le interazioni con l’assistente. Nonostante queste novità, esistono alcune limitazioni importanti. Una delle restrizioni più significative è relativa alle domande che è possibile porre a Copilot. Microsoft ha recentemente operato un intervento per limitare l’assistente nel fornire istruzioni su come piratare Windows 11, a seguito di segnalazioni su possibili utilizzi impropri. Pertanto, gli utenti possono contare su un assistente virtuale che promuove comportamenti etici, evitando qualsiasi suggerimento che possa violare le normative sulla proprietà intellettuale. Ciò riflette l’impegno di Microsoft nella protezione del software e nella promozione dell’uso legale dei suoi prodotti, mantenendo così la coerenza con le politiche aziendali.