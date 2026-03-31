michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Angelica Montini torna in pubblico con Tedua, indizi su possibile relazione

Angelica Montini torna in pubblico con Tedua, indizi su possibile relazione

Angelica Montini riappare al concerto di Ernia accanto a Tedua

Chi: la modella Angelica Montini, il rapper Tedua, il collega Ernia e sullo sfondo Fedez, Chiara Ferragni, Fabrizio Corona, Giulia Honegger.
Che cosa: il ritorno in pubblico di Montini dopo mesi di silenzio, immortalata sotto il palco del concerto di Ernia in atteggiamento di forte complicità con Tedua, rilanciando ipotesi di nuova relazione sentimentale.
Dove: a Milano, durante una delle date più attese del tour di Ernia.

Quando: la sera del 30 marzo 2026, con le immagini diffuse sui social nella notte e diventate virali nelle ore successive.
Perché: l’uscita segna la fine dell’auto-esilio mediatico di Montini dopo le accuse di “terza incomoda” nella crisi Fedez–Ferragni, aprendo un nuovo capitolo di attenzione mediatica attorno alla modella e alla scena rap italiana.

In sintesi:

  • Riapparizione pubblica di Angelica Montini al concerto di Ernia dopo mesi di assenza.
  • Complicità con Tedua sotto il palco, foto e video subito virali sui social.
  • Fine dell’esilio mediatico seguito alle accuse di Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni.
  • Interrogativi aperti su amicizia storica o nascente relazione nella Milano bene.

Dalla bufera mediatica al ritorno nella scena mondana

Per mesi Angelica Montini aveva scelto il silenzio. Travolta dal clamore quando Fabrizio Corona, in un video su YouTube, l’aveva indicata come presunta “terza incomoda” tra Fedez e l’allora moglie Chiara Ferragni, la modella aveva cancellato quasi ogni traccia pubblica: sparita dai social, assente dagli eventi, lontana dai flash.

La serata del 30 marzo 2026 segna una discontinuità netta. Presentarsi nelle primissime file del concerto di Ernia a Milano equivale a una dichiarazione simbolica: la volontà di rientrare nella conversazione pubblica proprio attraverso uno dei palchi più esposti della nuova scena urban italiana.

Il contesto è significativo anche sul fronte del gossip. Mentre l’ex rapper di Rozzano, Fedez, sembra avere ormai voltato pagina al fianco di Giulia Honegger – indicata da più indiscrezioni come possibile futura madre del suo prossimo figlio – Montini appare intenzionata a ridefinire la propria narrativa, non più come “ombra” nella crisi coniugale altrui, ma come protagonista autonoma di un nuovo racconto mondano e professionale.

Tedua, nuova fiamma o alleato silenzioso nella rinascita di Montini?

La vera miccia che accende i social è la vicinanza tra Angelica Montini e Tedua, il rapper ligure di “La Divina Commedia”, ormai riferimento della scena urban italiana. Gli scatti condivisi online mostrano sorrisi, posture rilassate e una confidenza che va oltre la semplice foto di circostanza.

I fan si dividono. C’è chi sostiene che tra i due esista da tempo una “sympathy” coltivata nei salotti della Milano bene, dove moda, rap e influencer marketing dialogano da anni, e chi legge nell’uscita pubblica una mossa calibrata per presentare una nuova coppia destinata a dominare le cronache rosa della prossima stagione.

Al momento, nessun commento dai diretti interessati. Il silenzio viene interpretato come strategia: preservare la sfera privata mentre la narrazione social fa il suo corso, testando la reazione del pubblico e degli addetti ai lavori. Restano le immagini di lei che sorride e di lui che le sta accanto con naturalezza. Se sia amicizia solida o l’inizio di una relazione ufficiale, lo diranno le prossime uscite pubbliche.

FAQ

Chi è Angelica Montini e perché è finita nel gossip?

Angelica Montini è una modella milanese, balzata alle cronache quando Fabrizio Corona l’ha indicata come presunta “terza incomoda” tra Fedez e Chiara Ferragni.

Cosa è successo tra Angelica Montini e Tedua al concerto di Ernia?

Al concerto di Ernia, Montini e Tedua sono apparsi molto vicini e sorridenti sotto il palco, scatenando ipotesi social su amicizia speciale o nuova relazione.

Angelica Montini e Tedua hanno confermato una relazione sentimentale?

No, al momento né Angelica MontiniTedua hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Il rapporto resta non definito pubblicamente.

Che ruolo ha avuto Fabrizio Corona nel caso Montini-Fedez-Ferragni?

Fabrizio Corona ha pubblicamente citato Montini come possibile causa di tensione tra Fedez e Chiara Ferragni, innescando l’esposizione mediatica della modella.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache