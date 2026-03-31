Home / SPETTACOLI & CINEMA / Angelica Montini torna in pubblico con Tedua, indizi su possibile relazione

Angelica Montini riappare al concerto di Ernia accanto a Tedua

Chi: la modella Angelica Montini, il rapper Tedua, il collega Ernia e sullo sfondo Fedez, Chiara Ferragni, Fabrizio Corona, Giulia Honegger.

Che cosa: il ritorno in pubblico di Montini dopo mesi di silenzio, immortalata sotto il palco del concerto di Ernia in atteggiamento di forte complicità con Tedua, rilanciando ipotesi di nuova relazione sentimentale.

Dove: a Milano, durante una delle date più attese del tour di Ernia.

Quando: la sera del 30 marzo 2026, con le immagini diffuse sui social nella notte e diventate virali nelle ore successive.

Perché: l’uscita segna la fine dell’auto-esilio mediatico di Montini dopo le accuse di “terza incomoda” nella crisi Fedez–Ferragni, aprendo un nuovo capitolo di attenzione mediatica attorno alla modella e alla scena rap italiana.

In sintesi:

Riapparizione pubblica di Angelica Montini al concerto di Ernia dopo mesi di assenza.

al concerto di dopo mesi di assenza. Complicità con Tedua sotto il palco, foto e video subito virali sui social.

sotto il palco, foto e video subito virali sui social. Fine dell’esilio mediatico seguito alle accuse di Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni .

su e . Interrogativi aperti su amicizia storica o nascente relazione nella Milano bene.

Dalla bufera mediatica al ritorno nella scena mondana

Per mesi Angelica Montini aveva scelto il silenzio. Travolta dal clamore quando Fabrizio Corona, in un video su YouTube, l’aveva indicata come presunta “terza incomoda” tra Fedez e l’allora moglie Chiara Ferragni, la modella aveva cancellato quasi ogni traccia pubblica: sparita dai social, assente dagli eventi, lontana dai flash.

La serata del 30 marzo 2026 segna una discontinuità netta. Presentarsi nelle primissime file del concerto di Ernia a Milano equivale a una dichiarazione simbolica: la volontà di rientrare nella conversazione pubblica proprio attraverso uno dei palchi più esposti della nuova scena urban italiana.

Il contesto è significativo anche sul fronte del gossip. Mentre l’ex rapper di Rozzano, Fedez, sembra avere ormai voltato pagina al fianco di Giulia Honegger – indicata da più indiscrezioni come possibile futura madre del suo prossimo figlio – Montini appare intenzionata a ridefinire la propria narrativa, non più come “ombra” nella crisi coniugale altrui, ma come protagonista autonoma di un nuovo racconto mondano e professionale.

Tedua, nuova fiamma o alleato silenzioso nella rinascita di Montini?

La vera miccia che accende i social è la vicinanza tra Angelica Montini e Tedua, il rapper ligure di “La Divina Commedia”, ormai riferimento della scena urban italiana. Gli scatti condivisi online mostrano sorrisi, posture rilassate e una confidenza che va oltre la semplice foto di circostanza.

I fan si dividono. C’è chi sostiene che tra i due esista da tempo una “sympathy” coltivata nei salotti della Milano bene, dove moda, rap e influencer marketing dialogano da anni, e chi legge nell’uscita pubblica una mossa calibrata per presentare una nuova coppia destinata a dominare le cronache rosa della prossima stagione.

Al momento, nessun commento dai diretti interessati. Il silenzio viene interpretato come strategia: preservare la sfera privata mentre la narrazione social fa il suo corso, testando la reazione del pubblico e degli addetti ai lavori. Restano le immagini di lei che sorride e di lui che le sta accanto con naturalezza. Se sia amicizia solida o l’inizio di una relazione ufficiale, lo diranno le prossime uscite pubbliche.

FAQ

Chi è Angelica Montini e perché è finita nel gossip?

Angelica Montini è una modella milanese, balzata alle cronache quando Fabrizio Corona l’ha indicata come presunta “terza incomoda” tra Fedez e Chiara Ferragni.

Cosa è successo tra Angelica Montini e Tedua al concerto di Ernia?

Al concerto di Ernia, Montini e Tedua sono apparsi molto vicini e sorridenti sotto il palco, scatenando ipotesi social su amicizia speciale o nuova relazione.

Angelica Montini e Tedua hanno confermato una relazione sentimentale?

No, al momento né Angelica Montini né Tedua hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Il rapporto resta non definito pubblicamente.

Che ruolo ha avuto Fabrizio Corona nel caso Montini-Fedez-Ferragni?

Fabrizio Corona ha pubblicamente citato Montini come possibile causa di tensione tra Fedez e Chiara Ferragni, innescando l’esposizione mediatica della modella.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.