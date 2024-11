Android Auto utenti segnalano bug che aggiunge suono “oh” ai messaggi

Comportamento strano di Android Auto

Di recente, gli utenti di Android Auto hanno notato un comportamento bizzarro che consiste nell’aggiunta della parola “oh” alla fine di alcuni messaggi vocali letti dall’app. Questo fenomeno si è manifestato in diverse applicazioni di messaggistica, inclusi WhatsApp, Teams, Facebook e Google Messages. Le funzionalità di sintesi vocale e riconoscimento vocale di Android Auto sono fondamentali per garantire la sicurezza degli automobilisti, poiché consentono di mantenere la concentrazione sulla strada senza la necessità di guardare il telefono. Tuttavia, la presenza di questo bug, che sembrerebbe interferire con la corretta riproduzione dei messaggi, desta preoccupazione tra gli utenti.

La anomalia è stata discussa ampiamente su piattaforme come Reddit, dove diversi utenti hanno segnalato di sentire un “oh” indesiderato alla fine delle comunicazioni. Non è ancora chiaro cosa possa innescare questo comportamento strano, ma sembra che un numero significativo di persone ne sia afflitto. Il dilemma rimane se si tratti di un vero e proprio bug o di un tentativo di rendere la voce sintetizzata più naturale tramite pause o esitazioni. Anche se per ora la situazione non sembra causare problemi gravi a Android Auto, potrebbe presentare inconvenienti in situazioni critiche come la lettura di codici di verifica per l’autenticazione.

Segnalazione del bug da parte degli utenti

Numerosi utenti di Android Auto hanno iniziato a segnalare la comparsa del fastidioso suono “oh” alla fine dei messaggi vocali. Queste segnalazioni sono apparse in vari forum online, con Reddit che si è rivelato particolarmente attivo nel discutere il problema. Gli utenti hanno descritto l’anomalia come un’interferenza non intenzionale che avviene durante la lettura di messaggi provenienti da piattaforme di messaggistica popolare come WhatsApp, Teams, Facebook e Google Messages. Le testimonianze degli utenti indicano che questo problema risulta essere abbastanza comune, ma non esiste al momento un consenso su cosa possa causarlo.

Alcuni utenti hanno ipotizzato che possa trattarsi di un errore del software di sintesi vocale, mentre altri si sono chiesti se sia un tentativo di rendere la lettura dei messaggi più umana, introducendo suoni di esitazione per simulare una conversazione reale. Sebbene la maggior parte degli automobilisti lo consideri un fastidio innocuo, il rischio che questo bug possa diventare problematico in situazioni specifiche, come la lettura di messaggi contenenti codici di due fattori, rimane un tema di preoccupazione. Nonostante le lamentele, Google non ha ancora ufficialmente riconosciuto il problema né ha fornito indicazioni sui possibili rimedi.

Possibili soluzioni e alternative durante la guida

In attesa di un aggiornamento da parte di Google, gli utenti di Android Auto che si trovano ad affrontare questo inconveniente possono adottare alcune misure temporanee per alleviare il disturbo causato dall’aggiunta della parola “oh” nei messaggi vocali. Una pratica comune consiste nel disattivare le notifiche vocali per le applicazioni di messaggistica interessate, come WhatsApp o Facebook, evitando così di ricevere letture inopportune mentre si è alla guida.

In alternativa, gli automobilisti possono decidere di parcheggiare in un luogo sicuro per controllare i messaggi direttamente sullo schermo dello smartphone. Questo approccio non solo permette di evitare la presenza dell’anomalia, ma garantisce anche un maggiore livello di attenzione sulla strada. Infine, seppur temporaneamente, gli utenti potrebbero considerare l’uso di altre applicazioni di messaggistica che non mostrano il bug, riducendo ulteriormente il rischio di interruzioni indesiderate durante la guida.