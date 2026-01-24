Home - PRODOTTI - Amazon sorprende migliaia di clienti con omaggi nascosti da 200 euro, la procedura segreta per richiederli online

I clienti di Amazon hanno diritto a 200 euro di omaggi sul sito ma nemmeno lo sanno: come richiederli

Bonus nascosto per gli utenti Prime

Pochi abbonati sanno che gli iscritti a Amazon Prime hanno accesso a omaggi digitali per un valore complessivo che sfiora i 200 euro all’anno, senza costi extra oltre al canone. Non si tratta di semplici coupon da pochi euro, ma di giochi completi riscattabili in modo permanente.

La promozione è attiva anche in Italia e riguarda in particolare il servizio Prime Gaming, legato all’account principale. Ogni mese viene pubblicato un pacchetto di titoli, spesso dal prezzo medio intorno ai 20 dollari ciascuno, che sommati raggiungono una cifra particolarmente interessante per chi gioca abitualmente al PC.

Gennaio ha offerto un primo assaggio di questo catalogo in omaggio e febbraio sta replicando con nuovi giochi gratuiti, alcuni anche piuttosto noti. L’elenco aggiornato è visibile sulle pagine ufficiali del servizio, ma la maggioranza degli abbonati non lo consulta e, di fatto, rinuncia a decine di euro di contenuti già compresi nel proprio abbonamento.

Come riscattare i giochi gratis

Per sfruttare i bonus è sufficiente collegarsi alla sezione Prime Gaming con le stesse credenziali di Amazon, selezionare i giochi in promozione e cliccare sul pulsante di riscatto: in cambio si ottengono codici permanenti da associare al proprio account di gioco o alla piattaforma indicata. Una volta sbloccati, i titoli restano utilizzabili anche se in futuro si decide di cancellare l’abbonamento Prime.

Ogni mese arrivano all’incirca una quindicina di nuovi giochi tra indie, produzioni AA e talvolta anche nomi di rilievo. Il valore di listino complessivo raggiunge con facilità i 150-200 euro annui, senza contare skin, pacchetti estetici e contenuti aggiuntivi per giochi online famosi che vengono distribuiti a rotazione.

Per non perdere nulla conviene impostare un promemoria mensile e controllare almeno una volta la pagina ufficiale, perché i titoli hanno una finestra di riscatto limitata: scaduta la promo, il gioco sparisce dall’elenco e non è più richiedibile gratuitamente.

Luna e il cloud gaming incluso

Accanto a Prime Gaming, il colosso di Seattle spinge anche Amazon Luna, piattaforma di cloud gaming che consente di giocare in streaming da PC, notebook, alcune Smart TV e dispositivi mobile compatibili. Il funzionamento ricorda i servizi di video in abbonamento: invece di scaricare i file sul disco, i giochi girano sui server remoti e vengono trasmessi via internet.

Gli utenti Prime possono accedere ogni mese a una selezione di titoli inclusi nell’abbonamento, diversa dal catalogo principale a pagamento. Anche questo blocco di giochi, se sommato all’offerta di Prime Gaming, aumenta il valore complessivo degli omaggi a disposizione di chi è già cliente.

Il sistema si rivolge sia a chi non vuole investire in hardware da gaming, sia a chi desidera provare molti titoli senza costi aggiuntivi. Nonostante il potenziale, la funzione è ancora poco conosciuta rispetto alle classiche console Xbox e PlayStation o a servizi come la sezione giochi di Netflix, che molti utenti ignorano completamente.

FAQ

D: Chi ha diritto ai giochi gratis di Prime Gaming?

R: Tutti gli utenti con abbonamento attivo a Amazon Prime, compresi quelli in prova gratuita, possono riscattare i titoli disponibili nel mese.

D: Quanto valgono in media i giochi offerti ogni anno?

R: Sommando i prezzi di listino dei singoli titoli si arriva facilmente a circa 150-200 euro di valore complessivo su base annua.

D: I giochi riscattati restano miei se disdico Prime?

R: Sì, i codici riscattati tramite Prime Gaming restano associati in modo permanente al tuo account di gioco, anche dopo la cancellazione.

D: Come si fa a richiedere gli omaggi?

R: Basta accedere alla pagina ufficiale di Prime Gaming con l’account Amazon, selezionare il gioco desiderato e cliccare su “Riscatta”.

D: L’offerta è valida anche in Italia?

R: Sì, la promozione è disponibile anche per gli utenti italiani, sebbene la lista dei titoli possa variare rispetto ad altri Paesi.

D: Che differenza c’è tra Prime Gaming e Amazon Luna?

R: Prime Gaming offre codici permanenti da scaricare, mentre Amazon Luna consente di giocare in cloud via streaming, senza installazioni pesanti.

D: Ogni quanto cambiano i giochi gratuiti?

R: Il catalogo si aggiorna mensilmente; i titoli restano riscattabili solo per un periodo limitato, di solito pari al mese in corso.

D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha segnalato il valore dei 200 euro di omaggi?

R: L’informazione sui bonus per gli utenti Prime e sul pacchetto di giochi offerti è stata riportata dal sito specializzato mistergadget.tech.