Amazon sorprende migliaia di clienti con omaggi nascosti da 200 euro, la procedura segreta per richiederli online

Amazon sorprende migliaia di clienti con omaggi nascosti da 200 euro, la procedura segreta per richiederli online

I clienti di Amazon hanno diritto a 200 euro di omaggi sul sito ma nemmeno lo sanno: come richiederli

Bonus nascosto per gli utenti Prime

Pochi abbonati sanno che gli iscritti a Amazon Prime hanno accesso a omaggi digitali per un valore complessivo che sfiora i 200 euro all’anno, senza costi extra oltre al canone. Non si tratta di semplici coupon da pochi euro, ma di giochi completi riscattabili in modo permanente.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

La promozione è attiva anche in Italia e riguarda in particolare il servizio Prime Gaming, legato all’account principale. Ogni mese viene pubblicato un pacchetto di titoli, spesso dal prezzo medio intorno ai 20 dollari ciascuno, che sommati raggiungono una cifra particolarmente interessante per chi gioca abitualmente al PC.

Gennaio ha offerto un primo assaggio di questo catalogo in omaggio e febbraio sta replicando con nuovi giochi gratuiti, alcuni anche piuttosto noti. L’elenco aggiornato è visibile sulle pagine ufficiali del servizio, ma la maggioranza degli abbonati non lo consulta e, di fatto, rinuncia a decine di euro di contenuti già compresi nel proprio abbonamento.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Come riscattare i giochi gratis

Per sfruttare i bonus è sufficiente collegarsi alla sezione Prime Gaming con le stesse credenziali di Amazon, selezionare i giochi in promozione e cliccare sul pulsante di riscatto: in cambio si ottengono codici permanenti da associare al proprio account di gioco o alla piattaforma indicata. Una volta sbloccati, i titoli restano utilizzabili anche se in futuro si decide di cancellare l’abbonamento Prime.

Ogni mese arrivano all’incirca una quindicina di nuovi giochi tra indie, produzioni AA e talvolta anche nomi di rilievo. Il valore di listino complessivo raggiunge con facilità i 150-200 euro annui, senza contare skin, pacchetti estetici e contenuti aggiuntivi per giochi online famosi che vengono distribuiti a rotazione.

Per non perdere nulla conviene impostare un promemoria mensile e controllare almeno una volta la pagina ufficiale, perché i titoli hanno una finestra di riscatto limitata: scaduta la promo, il gioco sparisce dall’elenco e non è più richiedibile gratuitamente.

Luna e il cloud gaming incluso

Accanto a Prime Gaming, il colosso di Seattle spinge anche Amazon Luna, piattaforma di cloud gaming che consente di giocare in streaming da PC, notebook, alcune Smart TV e dispositivi mobile compatibili. Il funzionamento ricorda i servizi di video in abbonamento: invece di scaricare i file sul disco, i giochi girano sui server remoti e vengono trasmessi via internet.

Gli utenti Prime possono accedere ogni mese a una selezione di titoli inclusi nell’abbonamento, diversa dal catalogo principale a pagamento. Anche questo blocco di giochi, se sommato all’offerta di Prime Gaming, aumenta il valore complessivo degli omaggi a disposizione di chi è già cliente.

Il sistema si rivolge sia a chi non vuole investire in hardware da gaming, sia a chi desidera provare molti titoli senza costi aggiuntivi. Nonostante il potenziale, la funzione è ancora poco conosciuta rispetto alle classiche console Xbox e PlayStation o a servizi come la sezione giochi di Netflix, che molti utenti ignorano completamente.

FAQ

D: Chi ha diritto ai giochi gratis di Prime Gaming?
R: Tutti gli utenti con abbonamento attivo a Amazon Prime, compresi quelli in prova gratuita, possono riscattare i titoli disponibili nel mese.

D: Quanto valgono in media i giochi offerti ogni anno?
R: Sommando i prezzi di listino dei singoli titoli si arriva facilmente a circa 150-200 euro di valore complessivo su base annua.

D: I giochi riscattati restano miei se disdico Prime?
R: Sì, i codici riscattati tramite Prime Gaming restano associati in modo permanente al tuo account di gioco, anche dopo la cancellazione.

D: Come si fa a richiedere gli omaggi?
R: Basta accedere alla pagina ufficiale di Prime Gaming con l’account Amazon, selezionare il gioco desiderato e cliccare su “Riscatta”.

D: L’offerta è valida anche in Italia?
R: Sì, la promozione è disponibile anche per gli utenti italiani, sebbene la lista dei titoli possa variare rispetto ad altri Paesi.

D: Che differenza c’è tra Prime Gaming e Amazon Luna?
R: Prime Gaming offre codici permanenti da scaricare, mentre Amazon Luna consente di giocare in cloud via streaming, senza installazioni pesanti.

D: Ogni quanto cambiano i giochi gratuiti?
R: Il catalogo si aggiorna mensilmente; i titoli restano riscattabili solo per un periodo limitato, di solito pari al mese in corso.

D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha segnalato il valore dei 200 euro di omaggi?
R: L’informazione sui bonus per gli utenti Prime e sul pacchetto di giochi offerti è stata riportata dal sito specializzato mistergadget.tech.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com