Amazon Prime Video: novità gennaio 2026 sequel attesi e nuovi originali da non perdere

Attesi ritorni e date di uscita

Gennaio 2026 su Amazon Prime Video porta una serie di ritorni molto attesi che arricchiscono il catalogo con sequel di produzioni popolari e show di grande richiamo. Nel corso del mese tornano titoli che mescolano commedia, thriller e intrattenimento leggero, con date precise di rilascio che consentono agli spettatori di programmare visioni mirate. Questo segmento si concentra sulle uscite già confermate, evidenziando tempistiche e contesti narrativi senza anticipare contenuti non ufficiali, per offrire una panoramica pratica e puntuale delle novità di stagione.

Gigolò Per Caso – La Sex Guru riapre la programmazione il 2 gennaio con la seconda stagione, proseguendo la vicenda familiare tra padre e figlio interpretati da Christian De Sica e Pietro Sermonti. L’introduzione di Sabrina Ferilli nel ruolo di Rossana Astri, figura carismatica e provocatoria, rimescola gli equilibri e introduce nuove tensioni comiche e drammatiche che guidano il ritmo della stagione.

Il 7 gennaio è la data scelta per la nuova edizione di Beast Games, format competitivo che contrappone forza fisica e acume strategico: 100 contendenti fisici si sfideranno contro 100 mentalmente dotati per un montepremi complessivo di 5.000.000 di dollari. Lo show punta su alleanze instabili e dinamiche di fiducia, elementi che determineranno l’evoluzione del torneo e il coinvolgimento del pubblico.

La seconda stagione di The Night Manager arriva l’11 gennaio. Otto anni dopo gli eventi iniziali, Jonathan Pine (interpretato da Tom Hiddleston) vive sotto falsa identità come agente subalterno dell’MI6 a Londra. Il ritorno della serie ricollega il protagonista a vecchie minacce quando un incontro casuale con un ex mercenario riapre conflitti latenti e introduce un nuovo antagonista cui Pine dovrà ancora una volta misurarsi.

Infine, il 23 gennaio torna Red Carpet – Vip al Tappeto con la seconda stagione, format condotto da Alessia Marcuzzi e animato dai commenti della Gialappa’s Band. Lo show schiera tre squadre di bodyguard chiamate a scortare cinque celebrità attraverso un percorso scenografico, questa volta ambientato in un parco acquatico. Tra le partecipanti figurano personalità come Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento, mentre le squadre vedono la presenza di volti noti del mondo dell’intrattenimento e del web.

FAQ

Quando esce la seconda stagione di Gigolò Per Caso? — La seconda stagione è disponibile dal 2 gennaio 2026.

— La seconda stagione è disponibile dal 2 gennaio 2026. Qual è la data di lancio di Beast Games? — Beast Games torna il 7 gennaio 2026.

— Beast Games torna il 7 gennaio 2026. Quando debutterà la nuova stagione di The Night Manager? — La seconda stagione è programmata per l’11 gennaio 2026.

— La seconda stagione è programmata per l’11 gennaio 2026. Quando va in onda Red Carpet – Vip al Tappeto 2? — La seconda stagione è prevista per il 23 gennaio 2026.

— La seconda stagione è prevista per il 23 gennaio 2026. Quali sono i temi principali dei ritorni di gennaio? — I ritorni alternano commedia familiare, competition ad alto budget e thriller di spionaggio, con forte attenzione a dinamiche relazionali e tensione narrativa.

— I ritorni alternano commedia familiare, competition ad alto budget e thriller di spionaggio, con forte attenzione a dinamiche relazionali e tensione narrativa. Come sapere se ci saranno ulteriori episodi o release aggiuntive? — Amazon Prime Video annuncia aggiornamenti ufficiali sulla piattaforma e tramite comunicati stampa; per conferme è consigliabile seguire i canali ufficiali del servizio.

Nuovi originali e trame principali

Gennaio 2026 su Amazon Prime Video propone una selezione di originali che spaziano dal romance YA al thriller finanziario fino all’action comedy: film e serie pensati per catturare pubblici diversi, con trame che mescolano dinamiche sentimentali, rapine dal forte impatto emotivo e buddy movie d’azione. Il mese si caratterizza per produzioni basate su property popolari e formati originali, con uscite distribuite strategicamente per mantenere alto l’interesse degli abbonati tra mid-month e fine gennaio.

The Bad Boy and Me arriva il 16 gennaio come adattamento di un fenomeno di lettura su Wattpad. Protagonista è Dallas Bryan, una cheerleader determinata a conquistare una borsa di studio per la prestigiosa CalArts. La narrazione mette a confronto l’ambizione artistica di Dallas con l’irruenza romantica di Drayton Lahey, quarterback problematico appartenente a una dinastia sportiva. La sceneggiatura esplora la tensione fra indipendenza personale e attrazione reciproca, puntando su un arco emotivo che accompagna la protagonista nel riconoscere la propria vulnerabilità e le scelte che la porteranno a crescere sia come artista sia come persona.

Steal – La Rapina, disponibile dal 21 gennaio, imposta il suo cuore narrativo su un colpo orchestrato agli uffici della Lochmill Capital, una società di investimenti che gestisce fondi pensione. La vicenda segue Zara, impiegata interna catapultata in una rapina che rivela interessi nascosti e complicità inattese. L’indagine è condotta dall’ispettore capo Rhys, la cui efficacia investigativa è compromessa da debolezze personali. La serie sviluppa una trama corale in cui motivazioni economiche, tradimenti interni e giochi di potere si intrecciano, mostrando come un crimine apparentemente mira a un bottino possa invece scoperchiare reti di corruzione e segreti istituzionali.

Fratelli Demolitori, in uscita il 28 gennaio, si presenta come una action comedy che sfrutta la chimica tra due protagonisti noti del cinema d’azione: Jonny e James, fratellastri con passato di ostilità, sono costretti a riunirsi dopo la morte sospetta del padre. Il film combina sequenze d’azione spettacolari con dialoghi basati sul contrasto caratteriale dei due protagonisti, facendo emergere segreti di famiglia e una cospirazione che minaccia l’eredità e la sicurezza personale. La struttura narrativa alterna momenti comici a scene di tensione, puntando su un ritmo serrato e su set-piece che valorizzano il confronto fisico e sentimentale tra i due attori principali.

Nel complesso, i nuovi titoli originali del mese mostrano attenzione alla varietà: romance per un pubblico giovane, crime drama con dimensione economica e un action movie che sfrutta il dinamismo da buddy movie. Ogni proposta è costruita attorno a un nucleo tematico preciso — aspirazione personale, inganno istituzionale, affetti familiari — e mira a offrire contenuti con alto potenziale di coinvolgimento bingeable per diverse fasce d’età e gusti di visione.

FAQ

Quando esce The Bad Boy and Me? — Il film è disponibile dal 16 gennaio 2026.

— Il film è disponibile dal 16 gennaio 2026. Di cosa parla Steal – La Rapina? — La serie segue una rapina agli uffici di una società d’investimenti che mette a nudo corruzione e interessi contrastanti; la protagonista è un’impiegata coinvolta suo malgrado.

— La serie segue una rapina agli uffici di una società d’investimenti che mette a nudo corruzione e interessi contrastanti; la protagonista è un’impiegata coinvolta suo malgrado. Qual è la data di uscita di Fratelli Demolitori? — Il titolo debutta il 28 gennaio 2026.

— Il titolo debutta il 28 gennaio 2026. Che tono hanno i nuovi originali di gennaio? — Il catalogo presenta toni vari: romance YA, thriller finanziario e action comedy, pensati per diversi segmenti di pubblico.

— Il catalogo presenta toni vari: romance YA, thriller finanziario e action comedy, pensati per diversi segmenti di pubblico. The Bad Boy and Me è basato su un libro? — Sì, è un adattamento di un romanzo molto popolare su Wattpad.

— Sì, è un adattamento di un romanzo molto popolare su Wattpad. Steal – La Rapina cosa mette in evidenza oltre alla rapina? — La serie solleva temi di corruzione finanziaria, conflitti d’interesse e fragilità personali dell’indagine.

Cast, ospiti e dettagli di produzione

Il cast e i collaboratori tecnici che animano le uscite di gennaio 2026 riuniscono interpreti di richiamo e professionisti del settore capaci di sostenere progetti differenti per tonalità e scala produttiva. Per le serie e i film che debuttano nel mese, le scelte di casting puntano su nomi consolidati per garantire richiamo e su figure emergenti per rinnovare il linguaggio narrativo. I produttori e i team creativi impiegano talenti con esperienza internazionale per assicurare standard di produzione elevati, dalla regia alla post-produzione, passando per sceneggiatura, fotografia e sound design.

Gigolò Per Caso – La Sex Guru vede la riconferma di interpreti centrali come Christian De Sica e Pietro Sermonti, affiancati dall’ingresso di Sabrina Ferilli, il cui personaggio introduce tensioni narrative decisive per la stagione. La direzione artistica privilegia la commistione tra comicità e introspezione, con una regia orientata a valorizzare il timing comico degli attori e un reparto costumi che cura il dettaglio socio-culturale dei personaggi. La produzione mantiene una struttura seriale compatta, con un team di sceneggiatori che bilancia gag e archi emotivi continuativi.

Beast Games si avvale di una produzione complessa, che richiede coordinamento logistico su scala globale: casting internazionale per i concorrenti, regia di reality-show con esperienza in format ad alto impatto visivo e una squadra di produzione dedicata a sicurezza e coreografia delle prove. Il casting tecnico include coach atletici, consulenti strategici e psicologi dello sport per gestire dinamiche competitive e tutela dei partecipanti. La post-produzione punta su montaggi serrati e effetti sonori che esaltano la drammaticità delle sfide.

The Night Manager conferma Tom Hiddleston nel ruolo principale e si affida a professionisti di prim’ordine per ricreare l’atmosfera spionistica tipica della serie: registi con esperienza nel thriller internazionale, direttori della fotografia abituati a palcoscenici urbani notturni e reparto casting che introduce volti credibili per antagonisti e comprimari. La produzione punta a location reali e set ben curati per autenticare il contesto MI6-Londra, con un design di produzione che privilegia minimalismo funzionale e tensione visiva. Ruoli chiave dietro le quinte includono coordinatori delle sequenze d’azione e supervisori per gli effetti pratici.

Red Carpet – Vip al Tappeto assegna ruoli principali a figure note del piccolo schermo come Alessia Marcuzzi e alla vocazione satirica della Gialappa’s Band. Il cast comprende anche celebrity italiane e personalità dei social, mentre lo staff creativo cura la scenografia – in questo caso un parco acquatico – e la direzione di produzione per sequenze in esterni che richiedono logistica e sicurezza per gli artisti e le troupe. L’ideazione delle prove e delle dinamiche di gara coinvolge autori di format e sceneggiatori della comicità televisiva.

The Bad Boy and Me affida i ruoli principali a interpreti in grado di incarnare dinamiche da young adult romance: la protagonista Dallas Bryan e il quarterback Drayton Lahey vengono scelti per chimica e capacità di esibirsi in sequenze di danza e sport. Coreografi e coach atletici partecipano alla preparazione delle scene performative, mentre il reparto costumi e il dipartimento trucco curano l’estetica giovanile coerente col target Wattpad. La regia privilegia primi piani emozionali e movimenti di macchina che accompagnano gli sviluppi della relazione.

Steal – La Rapina concentra il casting su attori capaci di reggere un thriller corale: la protagonista Zara è interpretata da un volto credibile per ruoli drammatici, affiancata da attori che impersonano investigatori e figure dell’élite finanziaria. Il team di produzione coinvolge consulenti legali e finanziari per autenticare i dettagli della Lochmill Capital, nonché esperti di effetti pratici per le sequenze di rapina. La regia e la fotografia lavorano su toni freddi e composizioni serrate per enfatizzare sospetto e claustrofobia investigativa.

Fratelli Demolitori punta sulla coppia di star di action per generare appeal internazionale: i due protagonisti incarnano il paradigma del buddy movie. Il reparto stunts è di alto livello e coordina stuntmen, coreografi delle scene di combattimento e specialisti in sequenze distruttive. Produzione e regia scelgono set che consentono stunt articolati e una fotografia che alterna grandangoli d’azione a inquadrature intime, sostenute da un montaggio orientato al ritmo e da un sound design che esalta l’impatto comico e fisico delle scene.

Nel complesso, la line-up di gennaio combina casting strategico e competenze tecniche per garantire prodotto finito coerente con le aspettative di pubblico e mercato: volti noti per garantire visibilità, professionisti del comparto tecnico per qualità produttiva e figure di nicchia (coreografi, consulenti finanziari, coordinatori stunt) che assicurano credibilità narrativa e valore di intrattenimento.

FAQ

Chi recita in Gigolò Per Caso – La Sex Guru? — Protagonisti confermati sono Christian De Sica e Pietro Sermonti , con l’ingresso di Sabrina Ferilli .

— Protagonisti confermati sono e , con l’ingresso di . Che tipo di figure tecniche lavora a Beast Games? — Produzione include coach atletici, psicologi dello sport, registi di reality e team di sicurezza per prove fisiche complesse.

— Produzione include coach atletici, psicologi dello sport, registi di reality e team di sicurezza per prove fisiche complesse. Chi interpreta Jonathan Pine nella nuova stagione di The Night Manager? — Il ruolo ritorna a Tom Hiddleston , supportato da regia e troupe con esperienza internazionale nel thriller.

— Il ruolo ritorna a , supportato da regia e troupe con esperienza internazionale nel thriller. Quali professionisti sono coinvolti in Red Carpet – Vip al Tappeto? — Oltre ai conduttori, il progetto impiega scenografi, autori di format, coordinatori esterni e team di sicurezza per location complesse.

— Oltre ai conduttori, il progetto impiega scenografi, autori di format, coordinatori esterni e team di sicurezza per location complesse. Che competenze richiede The Bad Boy and Me? — Coreografi e coach atletici per scene di danza e sport, oltre a reparti costume e trucco orientati al target young adult.

— Coreografi e coach atletici per scene di danza e sport, oltre a reparti costume e trucco orientati al target young adult. Qual è il ruolo dei consulenti in Steal – La Rapina? — Consulenti legali e finanziari sono impiegati per autenticare dettagli della rapina e delle pratiche aziendali rappresentate nella serie.

Come e quando guardare (programmazione e consigli)

Gennaio 2026 su Amazon Prime Video propone una programmazione articolata con uscite distribuite lungo il mese e formati differenti; questa guida pratica spiega come organizzare la visione dei titoli più rilevanti, suggerisce strumenti di fruizione disponibili sulla piattaforma e offre consigli operativi per massimizzare qualità audio-video e gestione del tempo di visione.

Le uscite principali sono programmate in date precise: sfruttare la funzione di *watchlist* consente di ricevere notifiche al rilascio e raggruppare i titoli da guardare. Per contenuti con più episodi, Prime Video rilascia di norma l’intera stagione simultaneamente per binge-watching o, in casi specifici, episodi settimanali: verificare la scheda del titolo prima della visione è essenziale per pianificare serate dedicate o sessioni intermittenti.

Per garantire esperienza ottimale, impostare la qualità streaming su “Alta” nelle impostazioni dell’app e verificare la banda disponibile; per l’Ultra HD è raccomandata una connessione stabile di almeno 25 Mbps. Attivare l’audio Dolby Atmos quando disponibile e collegare un sistema home theater o cuffie compatibili per apprezzare mix sonori di thriller come The Night Manager o le scene d’azione di Fratelli Demolitori. Per i titoli musicali o con sequenze di danza come The Bad Boy and Me, impostare la sincronizzazione A/V corretta evita delay nei movimenti coreografici.

Chi desidera vedere i contenuti in gruppo può sfruttare la funzione di condivisione schermo su dispositivi compatibili o organizzare visioni sincronizzate tramite app terze parti; in contesti familiari, utilizzare il profilo bambini per limitare l’accesso ai contenuti non adatti. Per le visioni in mobilità, scaricare gli episodi sul dispositivo tramite l’app Prime Video è la soluzione più pratica: controllare lo spazio disponibile e la qualità di download impostata (Standard/Alta) per bilanciare risoluzione e occupazione di memoria.

Per chi segue i format competitive come Beast Games o Red Carpet – Vip al Tappeto, impostare promemoria negli smartphone e consultare la sezione “Novità” del catalogo facilita il non perdere dirette o episodi appena usciti. Considerare anche contenuti correlati proposti dalla piattaforma nella sezione “Consigliati” per approfondire generi affini o recuperare stagioni precedenti utili al contesto narrativo. Infine, in caso di problemi di streaming verificare lo stato del servizio Amazon e riavviare router o app prima di contattare l’assistenza.

FAQ