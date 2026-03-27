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Alessandro Basciano ottiene revoca del braccialetto dopo trasferimento Codegoni

Alessandro Basciano ottiene revoca del braccialetto dopo trasferimento Codegoni

Revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: cosa è cambiato

Alessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. La revoca arriva dal giudice competente dopo un’istanza difensiva presentata dall’avvocato Leonardo D’Erasmo.

Secondo la difesa, l’elemento decisivo è stato il trasferimento di Sophie Codegoni a Milano, a poche centinaia di metri dall’abitazione dell’ex compagno. Lo spostamento dell’influencer, che in passato aveva denunciato il deejay, è stato valutato come circostanza idonea a ridimensionare le esigenze cautelari originarie. La misura di controllo elettronico è quindi stata ritenuta non più necessaria, pur restando formalmente aperto il procedimento penale in corso a carico dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

In sintesi:

  • Revocato il braccialetto elettronico disposto nei confronti di Alessandro Basciano.
  • Determinante il trasferimento di Sophie Codegoni vicino alla casa dell’ex compagno a Milano.
  • Il procedimento penale resta aperto, cambiano solo le misure cautelari.
  • La nuova situazione abitativa potrebbe orientare in modo diverso l’inchiesta.

La vicenda giudiziaria e il peso del trasferimento di Codegoni

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti nel 2021 all’interno del Grande Fratello Vip, trasformando la partecipazione al reality in una relazione sentimentale seguitissima sui social e dai media. Nel 2023 è nata la figlia Celine Blue, ma il rapporto di coppia è terminato nell’autunno dello stesso anno.

Successivamente, l’influencer ha presentato denuncia contro il deejay, innescando un procedimento penale che ha portato all’applicazione del braccialetto elettronico come misura cautelare a tutela della presunta persona offesa. Tale dispositivo consente alle autorità di monitorare in tempo reale gli spostamenti del soggetto sottoposto al controllo.

La recente decisione del giudice di revocare il braccialetto non equivale a un’archiviazione: il fascicolo rimane aperto e la responsabilità penale di Basciano dovrà eventualmente essere accertata nelle sedi processuali. Tuttavia, il trasferimento di Codegoni a Milano, in prossimità dell’ex compagno, è stato interpretato come segnale di un mutato quadro di rischio, sufficiente a ridurre la necessità di una misura così invasiva.

Scenari futuri e possibili effetti sul procedimento penale

La revoca del braccialetto elettronico segna un passaggio cruciale, ma non conclusivo, nella vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il nuovo equilibrio abitativo e relazionale potrebbe incidere sulle valutazioni della Procura, orientando l’inchiesta verso ipotesi meno gravose o, al contrario, imponendo ulteriori approfondimenti probatori.

Sul piano mediatico, il caso continua a fungere da lente d’ingrandimento sui limiti applicativi delle misure cautelari tecnologiche e sul loro bilanciamento con la libertà personale, tema già emerso nelle critiche pubbliche e nel dibattito social che hanno accompagnato l’intera vicenda.

FAQ

Perché è stato revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano?

La revoca è stata disposta perché, secondo il giudice, dopo il trasferimento di Sophie Codegoni a Milano non sussistono più le stesse esigenze cautelari originarie.

Il procedimento penale contro Alessandro Basciano è stato archiviato?

No, il procedimento penale resta formalmente aperto. È stata modificata soltanto la misura cautelare, con la rimozione del braccialetto elettronico.

Dove vivono oggi Alessandro Basciano e Sophie Codegoni?

Attualmente entrambi risultano stabiliti a Milano, a poche centinaia di metri di distanza, circostanza ritenuta centrale nella decisione del giudice.

La revoca del braccialetto elettronico assolve automaticamente Basciano?

No, la revoca non equivale a un’assoluzione. L’eventuale responsabilità di Basciano sarà valutata successivamente, nelle competenti sedi giudiziarie.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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