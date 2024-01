È disponibile da oggi in edizione cartacea, il manuale “Intelligenza Artificiale & Pubblica Amministrazione” ( https://amzn.eu/d/0yieWjg ) scritto da Carmelo Cutuli, comunicatore esperto in relazioni istituzionali, edito da ISSRF.

Il volume, di cui firmano la prefazione Cinzia Rossi, docente di Antropologia Organizzativa presso la Pontificia Università Antonianum, e le conclusioni Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, vuole fornire in modo semplice e sintetico una panoramica sulle enormi potenzialità dell’Intelligenza Artificiale quando applicata al settore pubblico.

Il manuale è rivolto principalmente a dirigenti e decisori politici che operano nel mondo della Pubblica Amministrazione e che sono chiamati a valutare l’introduzione di queste nuove tecnologie nei processi e nei servizi a cittadini e imprese.

L’obiettivo dichiarato è mostrare in che modo l’AI possa concretamente contribuire a migliorare l’efficienza ed efficacia del settore pubblico, automatizzando procedure burocratiche, analizzando grandi quantità di dati e documenti, potenziando l’assistenza ai dipendenti nello svolgimento quotidiano del loro lavoro.

Adottando un taglio pratico e fornendo numerosi esempi di applicazioni già in uso in altre realtà, il manuale illustra come aree come la sanità, la giustizia, la protezione civile, la mobilità e molte altre possano beneficiare di sistemi di intelligenza artificiale per semplificare procedure, prendere decisioni data-driven, fornire servizi innovativi ai cittadini.

Particolare attenzione viene dedicata inoltre alla sicurezza dei dati personali e agli aspetti etici legati all’automazione di alcune mansioni da parte dei sistemi intelligenti. Un capitolo è infatti riservato ai rischi connessi a un impiego non consapevole delle potenzialità dell’AI.

Il concetto cardine su cui il manuale si fonda è quello di “PA aumentata”, una pubblica amministrazione in cui le capacità umane non vengono sostituite ma amplificate tramite l’uso complementare delle nuove tecnologie cognitive. L’automazione potenzia l’operato dell’uomo ma non lo elimina: rimangono infatti irrinunciabili capacità come l’empatia, la creatività e il giudizio critico.

In quest’ottica, il manuale propone una serie di raccomandazioni per guidare i decisori verso un impiego consapevole dell’AI, sempre nel rispetto dei valori etici e a supporto dell’essere umano. L’obiettivo ultimo è mostrare come un’implementazione strategica di queste tecnologie possa portare importanti benefici a cittadini e imprese, migliorando radicalmente la qualità dei servizi pubblici.

Grazie a un linguaggio semplice ma preciso, il volume si candida a diventare uno strumento prezioso per formare e informare su questi temi chi è chiamato a gestire il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.