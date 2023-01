ChatGPT ora spaventa ma presto sara’ banale come Excel

Un nuovo chatbot assistito dall’intelligenza artificiale in grado di generare una prosa stranamente fluente è solo l’ultimo di una lunga serie di utili accessori tecnologici. Il modello di elaborazione del linguaggio ChatGPT è esploso in un mondo attonito e l’aria è stata lacerata da strilli di gioia e grida di indignazione o lamento.

Quelli deliziati erano quelli pietrificati scoprendo che una macchina poteva apparentemente eseguire un incarico scritto con competenza. L’indignazione è stata innescata dai timori di licenziamento da parte di persone il cui impiego richiede la capacità di scrivere una prosa a regola d’arte.

E le lamentele provenivano da persone serie (molte delle quali insegnanti a vari livelli) i cui lavori quotidiani comportano la valutazione di saggi scritti fino a quel momento dagli studenti.

La natura della bestia

Prima di premere il pulsante antipanico, però, vale la pena esaminare la natura della bestia. È ciò che la folla dell’apprendimento automatico chiama un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) che è stato potenziato con un’interfaccia conversazionale.

Il modello sottostante è stato addestrato su centinaia di terabyte di testo, la maggior parte probabilmente scartati dal web, quindi si potrebbe dire che ha “letto” (o comunque ingerito) quasi tutto ciò che è stato pubblicato online.

Di conseguenza, ChatGPT è piuttosto abile nell’imitare il linguaggio umano, una struttura che ha incoraggiato molti dei suoi utenti all’antropomorfismo, ovvero a vedere il sistema come più umano che simile a una macchina.

Da qui i suddetti strilli di gioia – e anche lo strano utente fuorviante apparentemente credente che la macchina sia in qualche modo “senziente”.

Antropomorfismo

L’antidoto più noto a questa tendenza all’antropomorfizzazione di sistemi come ChatGPT è Talking About Large Language Models, un recente articolo dell’illustre studioso di intelligenza artificiale Murray Shanahan, disponibile su arXiv.

In esso, spiega che gli LLM sono modelli matematici della distribuzione statistica dei “token” con caratteristiche molto particolari.

Le limitazioni degli LLM

Nonostante le loro capacità di imitare il linguaggio umano, gli LLM hanno ancora numerose limitazioni. Non hanno alcuna comprensione del contenuto di ciò che stanno producendo e non possono in alcun modo essere considerati “senzienti”. Inoltre, spesso producono risultati imprevedibili e non sempre coerenti.

Questo può essere divertente in alcuni casi, ma può anche essere pericoloso se viene utilizzato in situazioni in cui la coerenza e la comprensione del contenuto sono importanti, come nei sistemi di assistenza sanitaria o nei veicoli autonoma.

L’impatto a lungo termine dell’IA

Finora, così prevedibile. Se sappiamo qualcosa dalla storia, è che generalmente sopravvalutiamo l’impatto a breve termine delle nuove tecnologie di comunicazione, mentre sottovalutiamo grossolanamente le loro implicazioni a lungo termine.

Così è stato con la stampa, i film, le trasmissioni radiofoniche e televisive e Internet. E sospetto che siamo appena saltati sulla stessa giostra cognitiva.

L’utilizzo responsabile dell’IA

Nonostante le loro limitazioni, gli LLM come ChatGPT possono essere estremamente utili in alcune situazioni. Ad esempio, possono essere utilizzati per automatizzare risposte a domande frequenti, liberando il tempo del personale per compiti più complessi.

Tuttavia, è importante utilizzare queste tecnologie in modo responsabile e consapevole delle loro limitazioni. Bisogna essere chiari su ciò che sono in grado di fare e ciò che non sono in grado di fare, e non utilizzarli in situazioni in cui la coerenza e la comprensione del contenuto sono cruciali.

Conclusione: ChatGPT è solo l’ultimo esempio di come l’IA sta cambiando il mondo della comunicazione. Mentre può essere sorprendentemente abile nell’imitare il linguaggio umano, è importante ricordare che non ha alcuna comprensione del contenuto di ciò che sta producendo e non può in alcun modo essere considerato “senziente”.

È fondamentale utilizzare queste tecnologie in modo responsabile e consapevole delle loro limitazioni, e non utilizzarle in situazioni in cui la coerenza e la comprensione del contenuto sono cruciali.

Nonostante tutto, l’IA continuerà a svolgere un ruolo sempre più importante nella nostra vita quotidiana e nelle nostre attività lavorative, e comprendere come sfruttarne al meglio i vantaggi è cruciale per il successo a lungo termine.