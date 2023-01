Come ai chatgpt cambierà il futuro della scrittura?

Gli strumenti di chat di intelligenza artificiale e la scrittura del futuro

La tecnologia degli strumenti di chat di intelligenza artificiale sta evolvendo rapidamente e ha il potenziale per cambiare il modo in cui scriviamo rendendolo più efficiente e preciso.

Ad esempio, può aiutare con i controlli ortografici e grammaticali, suggerire sinonimi e persino generare intere parti di testo.

Questa tecnologia potrebbe anche rendere la scrittura più accessibile alle persone che hanno difficoltà con la lingua, come coloro che imparano una nuova lingua o coloro che hanno determinate disabilità.

Come funzionano gli strumenti di chat di intelligenza artificiale?

Gli strumenti di chat di intelligenza artificiale, come ChatGPT sviluppato da OpenAI, funzionano prendendo grandi quantità di dati e compilando le informazioni in base alle richieste dell’utente.

Tuttavia, è importante notare che l’uso dell’intelligenza artificiale nella scrittura solleva anche preoccupazioni etiche circa l’autenticità e l’originalità del lavoro prodotto.

L’effetto sulla scrittura

Gli strumenti di chat di intelligenza artificiale come ChatGPT sono stati rilasciati per l’accesso pubblico e hanno fatto notizia per la loro capacità di interagire con gli utenti “in modo conversazionale”.

Tra i talenti di ChatGPT c’è quello di rispondere a domande di follow-up, ammettere errori, contestare premesse errate e rifiutare richieste inappropriate.

Rischi e preoccupazioni

C’è il rischio che gli strumenti di chat di intelligenza artificiale possano vomitare sciocchezze senza l’appropriato “addestramento”.

È importante notare che gli strumenti di intelligenza artificiale possono suonare troppo umani e questo solleva preoccupazioni etiche circa l’autenticità e l’originalità del lavoro prodotto.

Conclusione

Gli strumenti di chat di intelligenza artificiale hanno il potenziale per cambiare il modo in cui scriviamo rendendolo più efficiente e preciso.

Tuttavia, è importante considerare i rischi e le preoccupazioni etiche legate all’uso di questa tecnologia nella scrittura.

Per saperne di più sulle ultime novità e tendenze nell’intelligenza artificiale, leggi la rubrica di Notizie su AI di Assodigitale all’indirizzo https://assodigitale.it/ai-intelligenza-artificiale/ .