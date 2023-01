ChatGPT-4 confermata l’uscita della nuova release 100 volte più potente?

Rilascio di GPT-4: un teaser di OpenAI

OpenAI ha pubblicato un teaser sul suo prossimo rilascio di GPT-4, la quarta generazione del suo modello di rete neurale di deep learning Generative Pre-trained Transformer (GPT), attraverso i suoi account ufficiali sui social media. GPT-4 è stato addestrato su un set di dati e contenuti trovati su Internet per creare grandi volumi di testo generato dalla macchina.

100 TRILIONI DI PARAMETRI

OpenAI ha affermato che GPT-4 avrà 100 trilioni di parametri, rispetto ai 175 miliardi di parametri su cui GPT-3 è attualmente addestrato.

Tuttavia, questa affermazione potrebbe non essere completamente efficace poiché più parametri significano processi di dati e costi dei requisiti del server più elevati.

Non ci sono ulteriori informazioni su GPT-4 al momento, quindi possiamo solo speculare su ciò che questa nuova generazione di intelligenza artificiale avrà in serbo per noi.

Possibilità di GPT-4

Tuttavia, ci sono ragioni sufficienti per essere entusiasti della prossima generazione di GPT-4. Dato che milioni di persone in tutto il mondo sono cadute preda di questa tecnologia di intelligenza artificiale di fascia alta, è più probabile che l’ottimizzazione dei parametri, piuttosto che la semplice crescita dei parametri, si traduca in un modello di intelligenza artificiale con una potenza di calcolo molto maggiore rispetto al suo predecessore.

Possibilità di una maggiore autonomia

Inoltre, questo porterà alla proliferazione di una nuova generazione di sistemi autonomi.

Con un modello più potente, GPT-4 potrebbe diventare meno dipendente da prompt precisi e generare risposte più veritiere e rilevanti.

Possibilità di una maggiore personalizzazione

Infine, GPT-4 potrebbe anche portare a una maggiore personalizzazione dell’intelligenza artificiale.

Con un modello più potente, gli sviluppatori potrebbero essere in grado di creare sistemi AI più personalizzati per le esigenze specifiche dei loro clienti.

In conclusione, non sappiamo ancora cosa ci riserva GPT-4, ma ci sono ragioni sufficienti per essere entusiasti di questa nuova generazione di intelligenza artificiale.

Chi è Sam Altman

è un imprenditore e investitore americano noto per essere il presidente di Y Combinator, un accelerator di startup che aiuta i giovani imprenditori a far crescere le loro idee e a diventare imprenditori di successo.

Altman è stato anche un investitore in molti startup di successo, tra cui Airbnb, Dropbox e Stripe. Inoltre, è stato un membro fondatore di OpenAI, un’organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale, dove ha ricoperto il ruolo di presidente.

Nel 2015, Altman ha lanciato Universal Basic Income (UBI), un progetto per fornire un reddito di base universale a tutti i cittadini degli Stati Uniti. Altman è considerato una figura di spicco nell’ecosistema start-up e una voce importante nella comunità dell’intelligenza artificiale.

Non vediamo l’ora di scoprire le sue potenzialità e come cambierà il modo in cui svolgiamo le attività quotidiane. Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie sull’intelligenza artificiale e su come questa tecnologia sta cambiando il mondo, CLICCA QUI per leggere la rubrica di Notizie su AI di Assodigitale: https://assodigitale.it/ai-intelligenza-artificiale/